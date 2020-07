Poliisi löysi ruumiin kadonneen Glee-tähden Naya Riveran, 33, etsinnöissä

Poliisit löysivät ruumiin Piru-järvestä Kaliforniasta.

Poliisi on löytänyt ruumiin kadoksissa olleen näyttelijän Naya Rivieran, 33, etsinnöissä, kertoo BBC. Ruumis löytyi Piru-järvestä, johon Glee-sarjasta tunnetun Riveran epäillään hukkuneen.

Luotainta käyttävät sukeltajat jatkoivat etsintöjä maanantaina. Poliisi ei ole antanut yksityiskohtia löytyneestä ruumiista. Tiedotustilaisuus pidetään myöhemmin. Viranomaiset kertovat tiedotteessaan, että virallista tunnistusta ruumiista ei ole tehty.

Naya Rivera on ollut kadoksissa keskiviikosta alkaen.

Rivera katosi keskiviikkona, kun hän oli ollut veneilemässä 4-vuotiaan poikansa kanssa. Kalifornian Venturan piirikunnan sheriffit löysivät pojan yksin veneestä nukkumassa. Poika kertoi viranomaisille, että hän oli ollut äitinsä kanssa uimassa, mutta äiti ei koskaan noussut takaisin veneeseen.

Yli 100 ihmistä on osallistunut Riveran etsintöihin.

Yli 100 ihmistä on osallistunut Riveran etsintöihin. Vene löydettiin järven pohjoispuolelta, jossa veden syvyys on noin yhdeksän metriä. Viranomaiset ovat kertoneet etsintöjen olleen erityisen haasteellisia, sillä kyseisessä järven kohdassa on paljon puita ja kasveja veden alla.

Viranomaisten mukaan mikään ei viittaa siihen, että tapaukseen liittyisi rikosta, mutta on vielä liian aikaista sanoa varmaksi, mitä on tapahtunut.

Näyttelijän 4-vuotias poika on tällä hetkellä isänsä, Riveran ex-mies Ryan Dorseyn luona, People kertoo.

Tähden Josey-poika löydettiin yksin veneestä.

Rivera on ollut aiemmin naimisissa Dorseyn kanssa. Helmikuussa 2015 Rivera ilmoitti odottavansa parin esikoislasta ja poika Josey Hollis Dorsey syntyi syyskuussa. Rivera ja Dorsey erosivat vuonna 2018.

Riveran läpimurtorooli oli Santana Lopez Glee-sarjassa, jonka näyttelijöiden keskuudessa on ennenkin nähty tosielämän traagisia kohtaloita.

Sarjassa näytellyt Cory Monteith kuoli yliannostukseen vuonna 2013. Myös näyttelijä Mark Salling kuoli tehtyään itsemurhan vuonna 2018.