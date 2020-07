Sepi Kumpulainen nousi äkkisuosioon ”laulavana talonmiehenä” 90-luvulla – nyt hän täyttää 50 vuotta ja avautuu HS:lle vaietusta luonteenpiirteestään

Huumorimusiikin legenda Sepi Kumpulainen nousi koko kansan tietoisuuteen vuonna 1991. Nyt hän täyttää 50 vuotta.

Seppo ”Sepi” Kumpulainen täyttää tiistaina 50 vuotta. Parhaiten Kumpulainen tunnetaan Kalevankadun laulavana talonmiehenä, joka singahti kotimaisten soittolistojen kärkeen 90-luvulla hitillään Armotonta Menoa.

Kumpulaisen fanit muistavat miehen leppoisana hahmona, mutta HS:n tuoreessa juhlahaastattelussa hän kertoo puolestaan, joka on monille tuntematon.

Kumpulainen paljastaa HS:lle olevansa impulsiivinen ja äkkipikainen ihminen, jonka stressaavien tilannetekijöiden sietokyky on huono. Lisäksi hän kertoo olevansa ajattelematon ja harkitsematon puheissaan.

– Siitä on monet viattomatkin ihmiset saanut monta kertaa osansa, hän tunnustaa HS:lle.

– Vaikka sitä osaa en olisi halunnut itsestäni heille näyttää. Jos luonteenpiirteen voisi antaa pois kuin vaatekappaleen päältään, niin siitä mielelläni luopuisin. hän jatkaa.

Joskus impulsiivisuus näkyy ikävässä tavassa rikkoa tavaroita, kuten kännyköitä tai vedenkeittimiä.

Kalevankadun Kumpulainen on jättänyt taakseen jo 15 vuotta sitten.

Kuluneen kolmenkymmenen vuoden aikana Kumpulainen on keikkaillut vaihtelevasti, välillä enemmän, välillä vähemmän. Joskus välissä on ollut pidempi tauko.

Kumpulainen myönsi IS:n haastattelussa vuonna 2014, että kun keikkaa ei ole, mieli saattaa kääntyä lievän masennuksen puolelle. Kumpulainen kiittelikin tuolloin ystävistä koostuvaa tukiverkostoaan, joka pitää huolen siitä, ettei hän pääse eristäytymään.

Kumpulaisen äiti kuoli vuonna 2005. Perheettömälle miehelle äidin menetys oli kova paikka.

– Itseäni harmittaa, etten osannut arvostaa äitiä hänen eläessään riittävästi. En hänen persoonansa enkä luonnettaan. Olen potenut siitä huonoa omatuntoa. Ajattelen, että minun olisi pitänyt ymmärtää häntä paremmin, Kumpulainen kertoo nyt HS:lle.

Kumpulainen kertoi aiemmin IS:lle, että 1990-luvun alun menestysvuodet olivat hänen elämänsä hienointa aikaa. Mieleen on jäänyt esimerkiksi Kaivopuiston Kansanjuhla, jossa Kumpulainen esiintyi kymmentuhatpäisen yleisön edessä. Parhaita esiintymisiä ovat olleet juuri ne, jolloin Kumpulainen on kokenut, että hänellä on kuulijoille jotain annettavaa, jotain jaettavaa.

– Silloin kokee sydämessään, että on tehnyt jotain merkittävää, Kumpulainen sanoi IS:n haastattelussa.

Kampin Kalevankadun Kumpulainen on jättänyt taakseen jo yli vuosikymmen sitten. Tätä nykyä hän asuu Helsingin Kalliossa.

Kumpulaisen tuorein Vittumainen mies -single julkaistiin huhtikuussa.