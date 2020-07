Jasper Pääkkönen joutui valeuutisen keulakuvaksi – Facebookin vastaus huijausviestiin lyö ällikällä

Facebookissa on viime päivinä levinnyt Jasper Pääkkösen nimellä ratsastava huijausviesti. Somepalvelun mukaan huijaus ei kuitenkaan riko sen sääntöjä.

Netissä on levinnyt viime päivinä Jasper Pääkkösen nimellä ratsastava Ylen uutiseksi naamioitu huijausviesti, jossa markkinoidaan kryptovaluuttaa.

Pääkkönen varoitti aiemmin seuraajiaan valeuutisesta Facebook-tilillään.

Huonolla suomella kirjoitetussa artikkelissa puhutaan Pääkkösen uudesta keksinnöstä, joka muka hämmästyttää asiantuntijoita ja kauhistuttaa isoja pankkeja.

Nyt Pääkkönen on jakanut seuraajilleen viestin, jossa hän kertoo ottaneensa yhteyttä Facebookiin ja ilmiantanut kyseisen huijaussivuston.

Palvelun kanta huijausviestiin tuli tähdelle suurena yllätyksenä.

– Postasin pari päivää sitten varoituksen facebookissa kierätävästä huijausyrityksestä, jossa käytetään luvatta nimeäni ja kuvaani. Raportoin kyseisen huijauksen myös Facebookille, ja nyt tuli vastaus: ”it doesn’t go against our community standards”, Pääkkönen kirjoittaa Facebook-sivullaan.

Jasper Pääkkönen sai Facebookilta yllättävän vastauksen ilmiantoonsa.

Pääkkönen jakoi saamansa vastauksen täydessä pituudessaan. Facebookin mukaan huijausviesti ei riko palvelun sääntöjä, joten Pääkköstä kehotetaan vain estämään kyseinen sivusto, mikäli hän ei halua jatkossa törmätä vastaaviin julkaisuihin.

– Eli Facebookin mielestä scam, jonka ainoa tarkoitus on varastaa hyväuskoisten ihmisten rahat, ei ole facebookin sääntöjen vastainen. Herätys, Facebook, Pääkkönen sanoo.

Tähden päivitys keräsi runsaasti kommentteja vastaavanlaisista kokemuksista. Moni jakoi tyytymättömyyden sosiaalisen median palveluun, mukaan lukien elokuvaohjaaja Dome Karukoski.

– Olen pitkään miettinyt FB:stä lähtöä. Tässä ideassa on paljon hienoa, mutta itse yritys on surkea, kommentoi Dome Karukoski Pääkkösen päivitystä.