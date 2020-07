People ja TMZ: Yhdysvaltain presidentiksi hamuava Kanye West on keskellä maanista episodia – läheiset huolissaan

Yhdysvaltalaisartisti Kanye West on ilmoittanut aikovansa ehdolle USA:n presidentiksi.

Kanyen lähipiiri väittää, että räppäri on tehnyt päätöksensä lähteä mukaan USA:n presidentinvaalikisaan maanisessa tilassa.

People-lehden lähteen mukaan Yhdysvaltain presidentiksi pyrkivällä rap-artistilla Kanye Westillä on meneillään maaninen vaihe. Kanye West, 43, on aiemmin kertonut kärsineensä kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, ja nyt hänen tilansa on huonontunut, lähde väittää.

– Kanyella on mennyt hyvin jo pitkään. Aikaisemmin hän on kärsinyt sekä maanisista että depressiivisistä jaksoista, ja nyt hän kärsii jälleen, lähde sanoi.

Terveyskirjaston mukaan kaksisuuntaisille (bipolaariselle) mielialahäiriöille on tyypillistä toisiaan seuraavat masennus- ja maniajaksot. Sairausjaksojen välillä henkilö voi olla jopa täysin oireeton, mutta hän saattaa myös kärsiä lievemmistä oireista.

People-lehden lähteen mukaan Kanye Westin vaimo Kim Kardashian-West on huolissaan aviomiehestään.

– Kim on huolissaan, samoin kuin heidän koko perheensä. Tämä on todella stressaavaa Kimille, koska Kanyen käytös on niin arvaamatonta.

– Sairausjaksot kestävät yleensä muutaman viikon ja sitten asiat palautuvat normaaleiksi. Kim toivoo, että niin käy myös nyt.

Myös yhdysvaltalainen viihdesivusto TMZ on kertonut vastaavaa Kanyesta. TMZ kirjoittaa, että kaksisuuntainen mielialahäiriö on viime aikoina vaikuttanut Kanyen päätöksentekokykyyn ja joihinkin asioihin, joista hän on julkisuudessa puhunut.

TMZ:n lähteiden mukaan Kanye kärsii noin kerran vuodessa vakavasta kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvästä episodista.

Kim Kardashian-West ja Kanye West kuvattuina helmikuussa 2020.

West antoi hiljattain talouslehti Forbesille haastattelun, jota lehti kutsui ”neljäksi rönsyileväksi tunniksi”. Haastattelussa räppäri muun muassa väitti kampanjasloganikseen ”YES!” eli ”KYLLÄ!”. Hän myös sanoi perustavansa uuden poliittisen puolueen, jonka nimi on ”Birthday Party” eli ”syntymäpäiväjuhlat”. Syynä on Westin mukaan se, että sitten kun hän voittaa vaalit, on kaikkien ihmisten syntymäpäivä.

Kanye myös sivusi mielenterveyttään haastattelussa.

– Jumala antoi minulle selkeyden ja sanoi, että nyt on aika. Tiedätkös... Olin outo, päädyin sairaalaan, ihmiset sanoivat minua hulluksi. En ole hullu, West tilitti.

People-lehti kertoo, että Kanye on vuonna 2018 sanonut, että hänelle diagnosoitiin kaksisuuntainen mielialahäiriö hänen ollessaan 39-vuotias. Samana vuonna West kuitenkin veti sanomisensa takaisin ja sanoi, että hänet olikin diagnosoitu väärin ja hän kärsiikin univajeesta.

Vuonna 2019 Vogue-lehdessä Kanyen vaimo Kim kuitenkin kertoi, että hänen miehensä on hyväksynyt sen, että hänellä on kaksisuuntainen. Kim kertoi, ettei Kanye käytä lääkkeitä sairauteensa, sillä lääkkeet ”muuttavat hänen oikeaa persoonaansa”. Kanye on myös itse sanonut, että lääkkeet tukahduttavat hänen luovuutensa.

Kanye West ilmoitti heinäkuun alussa päätöksestään lähteä mukaan USA:n presidentinvaalikisaan.

– Meidän on nyt toteutettava Amerikan lupaus luottamalla Jumalaan, yhdistämällä visiomme ja rakentamalla tulevaisuutemme. Pyrin Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi. #2020VISION, West twiittasi.