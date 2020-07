John Travolta julkaisi koskettavan kirjoituksen vaimonsa kuolemasta – ”Kellyn rakkaus ja elämä tullaan muistamaan aina”

John Travolta kertoo tekstissä surustaan ja kiittää vaimostaan huolta pitäneitä ihmisiä.

Näyttelijä Kelly Preston on kuollut syöpään 57-vuotiaana. Prestonin aviopuoliso näyttelijä John Travolta muistelee edesmennyttä vaimoaan kauniisti Instagramissa.

66-vuotias Travolta julkaisi vaimostaan kuvan Instagram-tilillään, ja kirjoitti sen yhteydessä koskettavan tekstin vaimonsa menettämisestä.

– Kerron teille raskain sydämin vaimoni Kellyn hävinneen kaksivuotisen taistelunsa rintasyöpää vastaan. Hän taisteli rohkeasti useiden ihmisten rakastamana ja tukemana. Perheeni ja minä olemme ikuisesti kiitollisia hänen lääkäreilleen ja sairaanhoitajilleen MD Andersonin Cancer Centerissä ja kaikissa terveyskeskuksissa, jotka ovat auttaneet, samoin kuin hänen monille ystävilleen ja rakkailleen, jotka ovat olleet hänen rinnallaan, Travolta kirjoittaa.

– Kellyn rakkaus ja elämä tullaan muistamaan aina. Omistan nyt aikaa ollakseni äitinsä menettäneiden lasteni kanssa, joten pahoittelen etukäteen, jos meistä ei kuulu hetkeen. Tietäkää kuitenkin, että tunnen ylitsevuotavan rakkautenne tulevina viikkoina ja kuukausina, kun toivumme. Rakkaudella, JT, Travolta päättää viestinsä.

Kelly Preston ja John Travolta avioituivat vuonna 1991, ja pari sai kolme lasta. Äitiään jäävät kaipaamaan 20-vuotias Ella ja 9-vuotias Benjamin. Perheeseen kuului myös kolmas lapsi Jett, joka kuoli 16-vuotiaana vuonna 2009.

Vuonna 2018 Preston avautui avioelämästään vieraillessaan Andy Cohenin Watch What Happens Live! -ohjelmassa. Cohen kysyi ohjelmassa Prestonilta, mikä on parasta avioliitossa Travoltan kanssa.

– On niin monia parhaita asioita. Hänen huulensa, tanssinsa, hauskuus, nauru. Me tanssimme koko ajan. Lapset tanssivat kanssamme, me menemme ulos tanssimaan. Me rakastamme sitä, Preston vastasi Cohenin kysymykseen.

Travoltan ja Prestonin rakkaustarina kesti vuosikymmeniä, ja pari ehti myös työskennellä yhdessä.