Johnny Depp rypee skandaaleissa – näin Hollywoodin kirkkain tähti ajautui kujanjuoksuun, joka ei näytä päättyvän

Samaan aikaan, kun Johnny Depp kuohuttaa oikeudenkäynneillään, hänen imagonsa taistelee asemasta Hollywoodin huipulla.

Näyttelijä Johnny Deppin viimeiset vuodet ovat olleet vuoristorataa. Pirates of the Caribbean -elokuvasarjan tähti erosi riitaisasti ex-vaimonsa kanssa, tuhlasi valtavan omaisuutensa ja on joutunut syytetyksi muun muassa väkivallasta. Myös hänen runsas alkoholin- ja huumeidenkäyttönsä on noussut otsikoihin.

57-vuotiaan Deppin tulevaisuus elokuva-alan huipulla on horjunut, kun rakastetun näyttelijän maine on ottanut kovia kolauksia. Miten tähän tilanteeseen päädyttiin? Kuinka Hollywoodin kirkkain tähti ajautui kujanjuoksuun, joka ei näytä päättyvän?

Mysrkyisä avioero

Kolminkertainen Oscar-ehdokas Johnny Depp on paistatellut viime aikoina otsikoissa oikeudenkäyntien takia. Brittituomioistuimessa käsiteltiin viime tiistaina Deppin sanomalehtikustantajaa vastaan jättämää kannetta.

Deppin kanteessa The Sun -brittilehteä kustantavaa News Group Newspapersia sekä The Sunin päätoimittajaa Dan Woottonia syytetään kunnianloukkauksesta, koska The Sunin vuonna 2018 julkaistun artikkelin otsikossa näyttelijää kutsuttiin ”vaimonhakkaajaksi”. Depp on kiistänyt olleensa väkivaltainen silloista vaimoaan kohtaan.

Toisaalla Deppin ja hänen ex-vaimonsa Amber Heardin, 34, välistä oikeustaistoa on käyty jo pitkään. Pariskunta avioitui helmikuussa 2015, mutta vain 15 kuukautta myöhemmin Heard jätti avioerohakemuksen. Depp ja Heard ovat syyttäneet toisiaan väkivaltaisuudesta ja salasuhteista.

Johnny Depp ja Amber Head erosivat myrkyisästi vain 15 kuukautta häiden jälkeen.

Johnny Depp kertoi tiistaina oikeudessa Lontoossa, että hän päätti erota ex-vaimostaan Amber Heardista sen jälkeen, kun tämä ulosti pariskunnan yhteiseen vuoteeseen. Kirjallisessa lausunnossaan Depp väitti, että Heard tai mahdollisesti joku tämän ystävistä oli vastuussa sänkyyn jätetystä ulosteesta, mutta ex-vaimo kuittasi asian ”harmittomana vitsinä”.

Oikeuden dokumenteissa väitettiin myös, että Depp oli riitaisan liittonsa aikana raitistumassa ja pääsemässä eroon huumeista, mutta Heard yllytti häntä juomaan sen sijaan, että olisi tukenut tähden raitistumisyritystä.

Heardin mukaan Depp pahoinpiteli häntä toistuvasti. Peoplen mukaan Heard on aiemmin väittänyt oikeuden dokumenteissa, että Deppistä tuli ”hirviö” ollessaan päihtynyt ja alkoholin, lääkkeiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena Depp löi, pahoinpiteli ja kuristi häntä.

Johnny Depp oikeudessa Lontoossa perjantaina.

Myös Depp on kertonut joutuneensa väkivallan uhriksi. Hän on väittänyt Heardin polttaneen hänen kasvojaan palavalla savukkeella sekä heittäneen häntä lasipullolla, jolloin hänen sormensa kärjestä irtosi pala, Vanity Fair kertoi. Heardin mukaan Depp aiheutti itse haavan. Depp on haastanut Heardin oikeuteen kunnianloukkauksesta, syytettä käsitellään Yhdysvalloissa.

Heard seurusteli Deppin jälkeen Tesla-miljardööri Elon Muskin kanssa vuoden. Perjantaina Lontoon korkeimmassa oikeudessa Depp väitti, että hänen ex-vaimollaan oli salasuhde Muskin kanssa jo heidän suhteensa aikana. Oikeudessa kuultiin ääninauhoja, joissa Depp uhkasi muun muassa leikata Muskin sukuelimen irti.

Karu lapsuus

Johnny Depp teki viime viikolla myös muita paljastuksia yksityiselämästään. Hän kertoi oikeusistunnossa ajautuneensa huumekoukkuun jo 11-vuotiaana, kun hän testasi äitinsä rauhoittavia lääkkeitä. Depp totesi, että päihteet olivat hänelle ainoa tapa turruttaa kokemaansa kipua ja ahdistusta.

Kuvassa Johnny Depp vuonna 2009.

Hän kuohautti myös myöntämällä, että hän antoi tyttärelleen Lily-Roselle marihuanaa tämän ollessa 13-vuotias. Depp perusteli halunneensa antaa tyttärelleen turvallisen huumausainekokeilun samalla, kun hän oli itse valvomassa.

Tuhlasi omaisuutensa

Depp on tienannut elokuvillaan yli 550 miljoonaa euroa, mutta omaisuus on kulunut lähes loppuun. Hollywood-tähden rahavaikeuksia käsiteltiin julkisuudessa kesäkuussa 2018, kun Rolling Stone -lehti haastatteli tähteä tämän kartanossa Lontoossa.

Näyttelijä on tehnyt tavallisen ihmisen näkökulmasta poskettomia hankintoja. Hän on esimerkiksi kuluttanut viisi miljoonaa dollaria siihen, että saattoi posauttaa vuonna 2005 kuolleen hyvän ystävänsä, kirjailija Hunter S. Thompsonin tuhkat kanuunalla taivaalle. Pienempi hankinta on esimerkiksi 7 000 dollaria maksanut sohva, jota käytettiin Kardashianien elämästä kertovan tosi-tv-sarjan kuvauksissa. Hän antoi sen tyttärelleen lahjaksi.

Viiniin miehellä kuluu oikeusasiakirjojen mukaan ainakin 30 000 dollaria kuukaudessa.

– Se on valetta, ja loukkaavaakin! Oikeasti viiniin kuluu paljon enemmän, Depp sanoi Rolling Stonen haastattelussa.

Johnny Depp on tienannut omaisuutensa näyttelemällä lukuisissa Hollywoodin kassamagneettielokuvissa, kuten Pirates of the Caribbean -elokuvasarjassa sekä Public Enemies, Sweeney Todd – Fleet Streetin paholaisparturi ja Saksikäsi Edward.

Taloudellisten ongelmien lisäksi Deppin on kerrottu horjuneen näyttelijäntyössään. Rolling Stonen artikkelissa kerrottiin, ettei tähti muistanut vuorosanojaan, joten hänelle jouduttiin lukemaan ne korvanapin kautta.

Samaan aikaan kun yksityiselämässä kuohuu, Depp ei kuitenkaan ole vielä siirtynyt taka-alalle näyttelijänurallaan. Depp sai muun muassa pääroolin elokuvasta Näkemiin professori (2018), joka sai Suomen-ensi-iltansa perjantaina 10. heinäkuuta.

Väistämättä alkaa kuitenkin vaikuttaa siltä, että kaoottinen yksityiselämä on ottamassa vallan näyttelijätähden imagosta. Kysymys kuuluu, vieläkö yleisö on Johnny Deppin puolella?