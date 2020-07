Rita Niemi-Manninen julkaisi rehellisen päivityksen äitiydestä: kaipaa kipeästi omaa aikaa – seuraajilta yksimielinen reaktio

Yrittäjäpariskunta Ritan ja Akin Donna-tytär syntyi reilu vuosi sitten.

Tv:stä tutut Rita Niemi-Manninen ja Aki Manninen saivat esikoisensa Donnan reilu vuosi sitten. Rita kertoo Instagramissaan rehellisesti lapsiarjen haasteista ja äitiydestä.

– Oon aina tykännyt suorittaa ja keskittyä johonkin suureen tavoitteeseen ja kehittää itseäni uralähtöisesti. Sitten sain vauvan vuosi sitten ollessani 39-vuotias. Se muutti mun elämäni tietenkin. Yhtäkkiä en vaan voinutkaan lähteä ovesta ja toteuttaa itseäni, mennä ja tehdä. Mulle on ollut suunnaton haaste olla paikoillaan ja tehdä töitä kun vauva nukkuu tai joku hoitaa häntä, aktiiviseen elämäntyyliin tottunut Rita kirjoittaa.

– Yrittäminen on ex-huippu-urheiljalle luonnollinen jatkumo, mutta äitiys on ollut todellinen kasvutarina ihmiselle, joka on vajaa 40-vuotiaaksi saanut painaa tukka putkella omien tavoitteidensa kimpussa, hän kuvailee.

Hän kertoo pariskunnan paiskovan jatkuvasti töitä yrityksensä parissa, mutta oma aika on jäänyt vähiin.

– Oikeastaan kaikki oma harrastaminen ja omat menot ovat loistaneet poissaolollaan, koska äitiys sitoo ja nukkuakin pitää edes hieman.

Tällä hetkellä Aki on Suurin pudottaja Suomi -ohjelman kuvauksissa, minkä takia Ritalle ei ole jäänyt hengähdystaukoa.

– Mä hoidan tietokoneella meidän firman hommat nyt minkä kerkiän ja oon kotona lapsen kanssa. Töitä on näinkin, mutta kaikki menee Donnan ehdoilla. Niin rakas ja ihana kuin mun tytär mulle on, kaipaan silti välillä niitä päiviä kun voisi vaan suorittaa omia juttuja, mennä ja tehdä. Se tuntuisi tässä kohtaa itse asiassa ihan levolta, Rita myöntää.

Rita kirjoittaa päivityksensä päätteeksi, ettei hän kuitenkaan vaihtaisi päivääkään, vaikka välillä on rankempaa. Ritan seuraajat innostuivat rehellisestä päivityksestä. Monet kertoivat samaistuvansa hänen ajatuksiinsa.

– Oma aika on niin tärkeää, ainakin minulle. Ja kun aika ajoin saan sen hetken itselleni, koen olevani parempikin tytöilleni, eräs seuraajista kirjoittaa.

– Kuulostaa kovin tutulta, kyllä äitikin saa kaivata omaa aikaa. Ja kun sitä omaa aikaa on vähän, ja pääsee tekemään jotain itselle mieluista, palaa kotiinkin ihan uusi, energialatauksen saanut nainen, toinen jatkaa.

– Vasta kun oma mielenterveys romahti totaalisesti, tajusin kuinka tärkeää on se Oma aika. Sitä vaan täytyy olla.

Pariskunta nousi julkisuuteen Temptation Island -ohjelman ensimmäiseltä kaudelta 2015.

Aki ja Rita ovat kertoneet vauvavuoden syventäneen heidän suhteensa täysin uudelle tasolle. Pari meni naimisiin vuonna 2015 sen jälkeen, kun he olivat osallistuneet Temptation Island Suomi -ohjelmaan.

– Ritasta on kuoriutunut äitiyden myötä ihan uusi puoli. En ole saanut hänestä niin pehmeää puolta ennen esille. Tiedän, että tyttömme on hänelle ihan kaikki kaikessa, Aki hehkutti.

– Aki taas on aistit aina hereillä ja hän on oikeasti läsnä. Hän tosin osaa olla myös aika suojeleva niin minua kuin Donnaa kohtaan. Ei käy kateeksi niitä ensimmäisiä poikaystäväehdokkaita, joita Donna joskus tuo kotiin, Rita naurahti.