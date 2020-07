Eristyksessä Windsorin linnassa ollut kuningatar Elisabet poistuu kotoaan ensimmäistä kertaa sitten koronan – matkustaa yli 800 kilometrin päähän

Kuningatar aikoo lähteä kesänviettoon eristäydyttyään Windsorissa monen kuukauden ajan.

94-vuotias kuningatar Elisabet matkustaa pian yli 800 kilometrin päähän Windsorin linnasta, missä monarkki on ollut eristyksissä koronapandemian vuoksi, kertovat Hello ja Express. Matkan määränpää on Skotlannin Aberdeenshiressä sijaitseva Balmoralin linna, missä kuningattarella on ollut tapana viettää kesänsä.

Puoliso Prinssi Philip, 99, on perinteisesti matkannut Balmoraliin kuningattaren mukana. Tänä vuonna asiasta ei kuitenkaan ole vielä varmuutta.

Kuningatar ja prinssi Philip kuvattuina Windsorissa kesäkuussa.

Linna on ollut kuninkaallisten omistuksessa 1800-luvulta alkaen. Tuolloin kuningatar Viktoria ihastui linnaan. Viktoria vuokrasi linnaa Fifen herttualta. Lopulta kuningatar Viktorian puoliso prinssi Albert osti linnan lahjaksi vaimolleen.

Kuningatar Elisabet ja prinssi Philip suuntaavat usein lomansa alettua Balmoralin linnan maille Craigowan Houseen, joka on linnan mailla sijaitseva talo. Talossa on seitsemän makuuhuonetta. Näin kuningaspari tekee, sillä Balmoralin linna on tuolloin vielä avoinna yleisölle.

Myös Yhdysvaltojen Los Angelesissa asuvat prinssi Harry ja herttuatar Meghan on tänä vuonna kutsuttu lomailemaan Balmoralin linnaan, mutta koronavirusepidemian vuoksi vierailua on viivästetty.

Prinssi Harry, Archie ja Herttuatar Meghan on kutsuttu tänä kesänä Windsoriin.

Kyseessä olisi ensimmäinen kerta, kun Sussexin herttuaparin Archie-poika vierailee Balmoralissa.

The Sun -lehden sisäpiirilähteiden mukaan kuningattaren olisi määrä matkustaa Balmoraliin heti elokuun alussa.

– Valmistelut on jo aloitettu, kertoi lähde lehdelle.

– Kaikessa ollaan todella tarkkoja, jotta voidaan olla varmoja, ettei riskiä ole.