Jada Pinkett Smith myöntää vuosien salasuhteen suosikkiräppäriin – Will Smith on antanut vaimolleen anteeksi

Jada Pinkett Smithilla on ollut avioliittonsa aikana salasuhde.

Jada Pinkett Smith, 48, on myöntänyt Red Table Talk -Facebook-sarjassa pettäneensä Will Smithiä, 51, laulaja August Alsinan, 27, kanssa.

Amerikkalaislaulaja August Alsina väitti heinäkuun alussa olleensa vuosien ajan suhteessa näyttelijä Will Smithin vaimoon Jada Pinket Smithiin.

Erikoisen kuviosta tekee se, että Alsinan mukaan salasuhde olisi saanut Will Smithin siunauksen.

Will Smith on amerikkalaismedioiden mukaan kiistänyt Alsinan hurjat väitteet, että hän olisi antanut luvan parivaljakon vuosia kestäneelle suhteelle.

August Alsina kertoi jo päättyneestä suhteesta The Breakfast Club -aamushow’ssa Angela Yeelle. Hän myönsi olleensa rakastunut Jadaan.

– Istuimme alas Willin kanssa ja kävimme keskustelua heidän suhteensa muutoksesta avioliitosta elämänkumppanuuteen. Hän antoi minulle siunauksensa, Alsina kertoi haastattelussa.

August Alsina on 27-vuotias amerikkalainen hip hop -muusikko, joka on lyhyestä urastaan huolimatta haalinut Spotify-palvelussa jo kymmeniä miljoonia soittokertoja. Tähden suurimpia hittejä ovat No Love ja I Luv This Shit.

Will Smithilla ja Jada Pinkett Smithilla on kaksi yhteistä lasta; 19-vuotias Willow-tytär ja 22-vuotias Jaden-poika. Pari on keskustellut Red Table Talk -ohjelmassa myös vanhemmuudesta.

Nyt Jada ja Will istuivat yhdessä pöydän ääreen keskustelemaan sitoutumisestaan suhteeseensa suositussa Red Table Talk -Facebook-sarjassa. Keskustelun aikana Jada paljastaa että August todella astui hänen elämäänsä jo vuosia sitten. Jadan mukaan Smithien suhde oli tuolloin siinä pisteessä, että he olivat jo käytännössä eronneet.

Amerikkalaismedioiden mukaan Jadan ja Willin lapsi Jaden, 21, esitteli Alsinan alun perin äidilleen. Tämän Jada vahvistaa ohjelmassa.

Jadan mukaa August oli heidän tapaamisensa aikoihin sairaana ja voi henkisesti huonosti.

– Se alkoi vain hänen avuntarpeenaan ja minä halusin auttaa, Jada sanoo ohjelmassa.

Jada Pinkett Smith on sanonut, että suhde Will Smithiin on nyt vakaalla pohjalla.

– Löysimme paljon erilaisia resursseja, jotka auttoivat vetämään hänet pohjalta ylös. Samaan aikaan sinulla ja minulla oli hyvin vaikeaa, Jada sanoo Willille.

– Mittani oli ihan täynnä sinua, Will sanoi ja lisäsi, että pari päätti tuolloin olla erossa jonkin aikaa.

Jada Pinkett Smith ja Will Smith menivät naimisiin vuonna 1997.

Ohjelmassa Will kysyy Jadalta, mitä tämä teki erossaolopäätöksen jälkeen.

– Kun aikaa kului, ajauduin toisenlaiseen kanssakäymiseen Augustin kanssa, Jada selittää.

Jada ottaa kantaa myös Augustin väitteisiin siitä, että Will olisi antanut suhteelle siunauksensa.

– Ainoa ihminen, joka voi antaa luvan niissä vallitsevissa olosuhteissa olen minä, Jada täräyttää.

Will Smith on saanut asiat vaimonsa kanssa sovittua.

Jada sanoo ymmärtävänsä, miten August on voinut tulkita vallitsevat olosuhteet lupana aloittaa suhde, sillä Jada ja Will olivat tuolloin eronneet sovussa.

– August on luultavasti yrittänyt tehdä selväksi, ettei hän ole kodinrikkoja, sillä sitä hän ei ole, Jada painottaa.

Jada kertoo ymmärtäneensä tuona aikana tärkeän asian.

– Olin tuolloin tuskissani, olin todella rikki. Tuon suhteen aikana ymmärsin, ettei onnellisuutta voi löytää itsensä ulkopuolelta.

– Halusin vain, että minusta tuntuisi hyvältä. Oli kulunut niin kauan aikaa siitä, kun minusta viimeksi tuntui hyvältä... ja oli todella ilo auttaa jotakuta toipumaan.

Jada sanoo edelleen pohtivansa sitä, olivatko hänen tekonsa seurausta läheisriippuvuudesta ja traumoista.

Will kertoo olleensa hyvä aviomies. Hän on seissyt vaimonsa rinnalla kaikesta huolimatta.

August Alsina on sanonut tuoneensa suhteensa Jada Pinkett Smithiin julkisuuteen, sillä huhuista on tullut hänelle taakka.

Kun Jada halusi päättää suhteen Augustin kanssa, menivät välit kerralla poikki.

– Kun kerroin tunteistani ja aloin ymmärtää tiettyjä asioita sinusta ja minusta, hän päätti katkaista kaiken yhteydenpidon minuun. Minusta se oli täysin ymmärrettävää, Jada sanoo Willille.

– En ole puhunut hänen kanssaan sen koommin, joten on vähän outoa, että tämä kaikki tulee julki nyt. Tapahtumista on useita vuosia, Jada pohtii.

Myös Will komppaa Jadaa sanoen, että asia on selvitetty jo vuosia sitten.

– Me olemme todella löytäneet uudelleen ehdottoman rakkauden, Jada sanoo.