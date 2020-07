Gladiaattoreista tuttu Oona Tolppanen julkaisi rajun tilityksen urheilijoiden ulkonäön arvostelusta: ”Haluaisin nähdä sen kommentoijan pukeutuvan kisa-asuun...”

Liikunta-alan yrittäjä Oona Tolppasta turhauttaa, että etenkin naisurheilijoiden kohdalla huomio on usein urheilusuorituksen sijaan ulkonäössä.

Gladiaattorit-ohjelmasta tuttu liikunta-alan ammattilainen ja bloggaaja Oona Tolppanen on julkaissut Instagramissaan avautumisen urheilijoiden ulkonäön arvostelemisesta.

– Lotta Harala sai kisojen jälkeen kommentin, että hänellä on liikaa löysää josta pitäisi päästä eroon, että aitajuoksu alkaisi kulkemaan... Tällaiset kommentit on niin luokattomia, mutta valitettavasti nykyään ihan arkipäivää. Tuntuu, että nykyään pinnallisuudella ei ole enää rajaa, fitness-lajia harrastanut Tolppanen kirjoittaa.

Hän toteaa jyrkästi, ettei ulkonäön ikävä kommentointi ole oikeutetumpaa kovakuntoisten urheilijoiden kohdalla.

– Lotta niin kuin moni muukin urheilija on aivan jäätävän kovassa kunnossa, niin kovassa kunnossa ei kenenkään edes tarvitsisi olla.. Onko juuri tämä se syy, että kun on kovassa kunnossa, on suurempi oikeus kommentoida ulkonäköä... Ei todellakaan! Urheilussa täysi fokus on suorituskyvyssä ei ulkonäössä, vaikka urheilijat näyttävätkin upeilta ja kovakuntoisilta, on se niiden satojentuhansien treenituntien ja terveellisten elämäntapojen tulos, eikä se millä voitetaan kisoja, liikunta-alan yrittäjä täräyttää.

Tolppanen huomauttaa, että kuten kaikkien ihmisten, myös urheilijoiden keho muokkautuu vuosien ajan harjoittelun mukana. Häntä turhauttaa nykypäivän pinnallisuus ja hämmästyttää, miten suuresti urheilija ulkonäköön kiinnitetään huomiota.

– Esimerkiksi vaikka yleisurheilijat, eivät todellakaan ole "näyttäytymässä" lineupissa vaan pyrkivät koviin fyysisiin suorituksiin. Haluisin nähdä sen kommentoijan pukeutuvan kisa-asuun ja asettuvan samaan riviin näiden aituri naisten kanssa, kaiken arvostelun kohteeksi ja samalla sun ammatin tärkeimpään koitokseen eli kilpailuun, jossa sulla on se 13 sekuntia aikaa näyttää se kaikki optimaalinen fysiikka mitä kehosta lähtee irti, jota varten oot treenannut vuosia. Vois kommentti olla tämän jälkeen jotain ihan muuta, hän kirjoittaa.

Tolppanen nostaa esille myös naisurheilijoiden ulkonäköpaineet. Häntä suututtaa, että usein kommentit kohdistuvat ulkonäköön eivätkä itse suoritukseen.

– Olis ihan mieletöntä jos naisten kohdalla pysyttäisiin myös titteleissä, ammattitaidossa, suorituskyvyssä ja jätettäisiin se ulkonäkö pois näistä yhteyksistä. Ja sama pätee myös miehiin, en todellakaan toivo, että kenenkään tarvitsee kokea kenenkään arvosteluja ulkonäköön liittyen, ei negatiivisia eikä myöskään ammattitaidon sivuuttamista ulkonäköön liittyvillä adjektiiveilla.

Tolppasen päivitys sai runsaasti huomiota. Monet seuraajat kiittelivät häntä tärkeän aiheen esille nostamisesta.

Tolppanen paljasti toukokuussa olevansa raskaana. Hän odottaa esikoistaan miehensä, ex-jalkapalloilija Pekka Lagerblomin kanssa.

Tolppanen muistetaan Gladiaattorit-ohjelman Safiirina. Oona ”Safiiri” Tolppanen on harrastanut ennen jalkapalloa maajoukkuetasolla ja pelaa rugbya maajoukkueessa. Helsinkiläisnainen on ammatiltaan liikunnanohjaaja ja liikunta-alan yrittäjä.

Tolppanen on ollut vuosien saatossa monessa mukana. Hän on kovassa fyysisessä kunnossa, mutta esimerkiksi hänen tähdittämänsä Gladiaattorit oli silti todella rankka fyysinen rutistus. Kuvausviikkojen päätyttyä Tolppanen avautunut blogissaan tarkemmin siitä, kuinka rankka kokemus Gladiaattorit todella oli.

Gladiaattoreita esitettiin 90-luvulla MTV:llä. Nelosella ohjelma alkoi jälleen syksyllä 2017.

– Arvasin, että rankkaa tulee olemaan, koska yleisesti ihan yhden päivän kuvaukset ovat olleet rankkoja. Lisätään tähän vielä fyysiset urheilusuoritukset ja niihin valmistautumiset, sekä tätä soppaa lähes yhtäjaksoisesti puolitoista viikkoa putkeen. Voitte jo kuvitella, että edes sana rankka ei riitä kuvaamaan tätä ajanjaksoa, Tolppanen kertoi.