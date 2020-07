Tähtibloggaaja Veera kertoo avoimesti kiusallisista deittailukokemuksistaan: miehiltä satelee ronskeja ehdotuksia

Olet mitä syöt -ohjelmassa nähdyn Veera Biancan viestiboksi täyttyy miesten törkyviesteistä.

Matkabloggaaja Veera Bianca julkaisi yli 35 000 seuraajalleen päivityksen, jossa hän kertoo avoimesti deittailukokemuksistaan.

– En juuri puhu deittailusta, koska olen sitä onnistuneesti vältellyt kuin ruttoa. Tänä vuonna olen kuitenkin yrittänyt kunnostautua tällä saralla edes vähän ja lopulta vaan rakentanut muurejani korkeammalle, sinkkuelämää viettävä bloggaaja kirjoittaa Instagramissa.

Deittailu ei ole ollut aivan sellaista, mitä hän toivoi. Hän paljastaa saavansa miehiltä ronskeja ehdotuksia.

– Olen käynyt ystävien kanssa viime aikoina mielenkiintoisia keskusteluja siitä, miten eri tavalla miehet lähestyvät meitä, niin Tinderissä kuin tosielämässäkin. Oma kokemukseni on se, että miehet menevät heti aivan suoraan asiaan ja lähinnä siis seksiin.

Biancaa turhauttaa, etteivät miehet halua todellisuudessa tutustua, vaan päällimmäisenä heillä on mielessä petipuuhat. Ajatus kumppanin löytämisestä esimerkiksi deittisovellus Tinderin kautta kuulostaa hänestä lähes tulkoon mahdottomalta.

– Minulta ei koskaan kysytä mitä elämässä tavoittelen tai haluan, vaan milloin pääsisi makuuhuoneeseeni. Minulle kerrotaan miten jännittävää olisi harrastaa kanssani seksiä. Lähetetään d*ck pickejä ja videoita. Koen monesti, että en kelpaa tyttöystäväksi vaan olen monelle miehelle pelkkä fetissi tai en mitään, Bianca harmittelee.

Sometähden seuraajat kertoivat vastaavanlaisista kokemuksistaan. Osa heistä kokee jo menettäneensä toivon deittailun suhteen.

– Deittikulttuuri on kai muuttunut omituiseksi, mutta jossakin on pakko olla niitäkin ihmisiä, jolle toinen on muutakin kuin lihapala. Näin koetan uskoa, vaikka uskoani koetellaankin, eräs seuraajista kommentoi.

– Kokenut samaa. Se on enemmän loukkaavaa kuin imartelevaa, toinen kirjoittaa.

Veera Bianca tuli suurelle yleisölle tutuksi Olet mitä syöt -sarjasta, jossa hän laittoi elämäntapansa remonttiin lääkäri Pippa Laukan johdolla. Veera karisti ohjelmassa useita kiloja ja on jatkanut uutta elämäntapaansa myös sen jälkeen.

Kesäkuussa bloggaaja iloitsi Instagramissa saavuttaneensa merkittävän tavoitteen: vaaka näytti 30 kiloa vähemmän kuin hänen aloittaessaan elämäntapamuutoksensa viime vuonna Olet mitä syöt -sarjan kuvauksissa

– 30 kiloa. Mikä matka viime kesästä. Kukapa olisi uskonut, että vastaus löytyy tasapainoisesta ja terveellisestä ruokavaliosta ja treenistä, josta nauttii, Veera iloitsi Instagramissaan.

Bloggaaja kertoi Olet mitä syöt -ohjelmassa, että hänen terveytensä romuttui lopullisesti vuonna 2008, kun hän joutui ratsastusonnettomuuteen ja mursi selkärankansa. Sen seurauksena ilo liikunnasta katosi, ja Veera alkoi vältellä liikkumista.

Ennen tv:n laihdutusohjelmaan osallistumista Veeran kiireiseen elämään kuuluivat viini ja herkuttelu. Säännölliset ruokailutavat loistivat poissaolollaan ja hänen elämäntapansa olivat retuperällä.

Veera myönsi olevansa alkoholin suurkuluttaja: hän nautti viiniä noin 12 pulloa kuukaudessa eli kolme pulloa viikossa. Elämäntapojen seurauksena Veeran kehoon oli kertynyt rasvaa 80 kiloa ja hänen vyötärönympäryksensä oli 164 senttiä.

Veera Bianca on kirjoittanut suosittua matkailu- ja lifestyleblogiaan jo pitkään. Hän on suosittu myös kuvapalvelu Instagramissa, jossa hänellä on yli 35 000 seuraajaa. Nykyään hän tekee myös Jetlagissa-podcastia.