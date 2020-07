Kadonneen Glee-tähti Naya Riveran 4-vuotias poika on nyt isänsä hoteissa – viranomaisten mukaan on mahdollista, ettei näyttelijän ruumista löydetä koskaan

Naya Riveran katoamistapaus on järkyttänyt ympäri maailmaa.

Keskiviikkona kadonneen näyttelijän oletetaan hukkuneen.

Glee-tähti Naya Riveran, 33, epäillään hukkuneen Piru-nimisellä järvellä lähellä Los Angelesia.

Rivera katosi keskiviikkona, kun hän oli ollut veneilemässä 4-vuotiaan poikansa kanssa. Kalifornian Venturan piirikunnan sheriffit löysivät pojan yksin veneestä nukkumassa. Poika kertoi viranomaisille, että hän oli ollut äitinsä kanssa uimassa, mutta äiti ei koskaan noussut takaisin veneeseen.

Naisen ruumiin etsinnät ovat vielä käynnissä. Riveran katoamista käsittelevässä lehdistötilaisuudessa viranomaiset kertoivat, etteivät he ole varmoja, tulevatko he koskaan löytämään naisen ruumista.

– Jos ruumis on jäänyt jumiin johonkin veden alle, se ei ehkä koskaan nouse esiin, Kalifornian Venturan piirikunnan ylikonstaapeli Kevin Donoghue sanoi Peoplen mukaan tiedotustilaisuudessa torstaina.

Yli 100 ihmistä on osallistunut Riveran etsintöihin. Vene löydettiin järven pohjoispuolelta, jossa veden syvyys on noin yhdeksän metriä. Viranomaiset kertovat etsintöjen olevan erityisen haasteellisia, sillä kyseisessä järven kohdassa on paljon puita ja kasveja veden alla.

– Näkyvyys alueella on äärimmäisen huono. Etsinnät eivät ole turvallisia sukeltajille, Donoghue totesi tiedotustilaisuudessa.

Etsinnät ovat yhä käynnissä.

Viranomaisten mukaan mikään ei viittaa siihen, että tapaukseen liittyisi rikosta, mutta on vielä liian aikaista sanoa varmaksi, mitä on tapahtunut. Donoghue kommentoi Peoplelle, että kyseessä saattoi olla esimerkiksi sairaskohtaus.

– Emme kuitenkaan voi arvailla mitään, ennen kuin ruumis on löytynyt, Donoghue painottaa.

Ylikonstaapeli paljastaa lehdelle, että he myös tutkivat Riveran luottokorttitietoja, mikäli hän tekisi tileiltään veloituksia katoamisensa jälkeen.

– Meillä on tutkinta myös sillä puolella. Toistaiseksi kuitenkin etsinnät kohdistuvat järveen, hän toteaa.

Näyttelijä sai esikoisensa neljä vuotta sitten.

Näyttelijän 4-vuotias poika on tällä hetkellä isänsä, Riveran ex-mies Ryan Dorseyn luona, People kertoo.

Rivera avioitui näyttelijä Ryan Dorseyn kanssa vuonna 2014. Helmikuussa 2015 Rivera ilmoitti odottavansa parin esikoislasta. Pariskunnan poika Josey Hollis Dorsey syntyi syyskuussa 2015. Rivera ja Dorsey erosivat vuonna 2018 ja päätyivät yhteishuoltajuuteen.

Lapsi on turvassa isänsä Ryan Dorseyn luona.

Riveran tapaus on järkyttänyt ympäri maailmaa. Riveran läpimurtorooli oli Santana Lopez Glee-sarjassa, jonka näyttelijöiden keskuudessa on ennenkin nähty tosielämän traagisia kohtaloita. Sarjassa näytellyt Cory Monteith kuoli yliannostukseen vuonna 2013. Myös näyttelijä Mark Salling kuoli tehtyään itsemurhan vuonna 2018. Salling tuomittiin joulukuussa 2017 lapsipornon hallussapidosta.