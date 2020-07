Britney Spearsin tila huolestuttaa faneja: uskovat isän manipuloivan laulajaa

Oikeuden mukaan Jamie -isänsä holhottavana oleva Britney Spears ei ole kyennyt huolehtimaan itsestään yli 12 vuoteen.

Poptähti Britney Spearsin, 38, tilanne on herättänyt huolta tähden fanien keskuudessa viime päivinä. Spears keimaili tuoreella somevideollaan keltaisessa paidassa, ja se tulkittiin salaiseksi avunhuudoksi – vain muutama päivä aiemmin fani oli jättänyt tähdelle TikTokissa kommentin, jossa udeltiin, onko kaikki hyvin.

– Jos tarvitset apua, pue yllesi keltaista seuraavaan videoon, eräs seuraajista kommentoi Spearsin videoon.

Tähden mielenterveys on horjunut vuosien varrella ja hän teki viimeisimmän esiintymisensä julkisuudessa viime syyskuussa Daytime Beauty -gaalassa. Sosiaalisessa mediassa Spears on esiintynyt tukka sekaisin, levinneissä meikeissä ja ollut kuin varjo suuren yleisön tuntemasta poptähdestä. Toinen toistaan sekavammat videot ovat saaneet fanit huolestumaan urakalla.

Britney Spears on kärsinyt vuosia mielenterveyden ongelmista.

Britney on ollut jo vuosien ajan isänsä Jamie Spearsin holhottavana, vaikka isän ja tyttären välit ovat olleet mutkikkaat jo lapsuudesta saakka. Aiemmin on kerrottu, että Britneyn äiti Lynne Spears olisi sitä mieltä, että hänen tytärtään pidetään mielenterveyshoidossa vastoin tahtoaan.

Perheen välit ovat hyvin tulehtuneet. Alkuvuodesta Britneyn 13-vuotias Jayden-poika haukkui isoisäänsä mulkeroksi sosiaalisessa mediassa. Vain hetkeä aiemmin Jamie-isoisän kerrottiin käyneen Spearsin esikoispojan Seanin, 14, kimppuun riidan päätteeksi.

Monet faneista ovatkin epäilleet jo pitkään, että Jamie-isä manipuloi tytärtään ja pahimmassa tapauksessa pitää tätä vankina.

Britneyn fanit ovat huolissaan laulajatähdestä.

Britney sai surullisenkuuluisan hermoromahduksensa vuonna 2007. Sen on huhuttu johtuneen niin synnytyksen jälkeisestä masennuksesta kuin hänen erostaan Justin Timberlaken kanssa, joka tapahtui vuonna 2002. Vuonna 2006 Britney erosi lastensa isästä Kevin Federlinesta. Tähden ongelmat todennäköisesti juontavat paljon, paljon syvemmälle.

Britney Spears eli nuoruutensa Yhdysvalloissa, Louisianassa. Hänen äitinsä Lynne oli opettaja ja hänen isänsä Jamien on puolestaan kerrottu kärsineen alkoholismista. Ex-supertähden lapsuutta on usein kuvailtu hyvin traumaattiseksi.

Vanhemmat erosivat Britneyn ollessa nuori ja vuonna 2004 Jamie Spears hakeutui hoitoon alkoholiongelmansa vuoksi, minkä jälkeen hän vannotti Britneylle olevansa jatkossa parempi isä. Jamie Spears on kärsinyt pahoista terveysongelmista jo pitkään.

Britneyn isän Jamie Spearsin epäillään manipuloivan tytärtään.

Mielenterveysongelmat saapuivat osaksi Britneyn elämää jo 2000-luvun alussa, kun hän kiersi Eurooppaa Oops! I Did It Again -kiertueensa merkeissä. Määrätyt masennuslääkkeet pahensivat Britneyn vointia ja aiheutti hänelle jopa maanisia jaksoja.

Vuoden 2007 hermoromahduksesta seurasi pitkä vieroitushoitojen kierre, hoidot eivät kuitenkaan tuntuneet auttavan tähteä kuiville. Vuonna 2008 Britneyn isästä Jamiesta ja asianajaja Andrew M. Walletista tehtiin poptähden holhoojia oikeuden päätöksellä.

Oikeus totesi päätöksessään, että ”on Britneyn omien etujen mukaista”, että hänet otetaan holhoukseen. Vastaavalla oikeuden määräyksellä pyritään normaalisti suojelemaan vanhuksia tai vakavasti sairaita.

Jamie on kontrolloinut jo yli 12 vuoden ajan tyttärensä liiketoimia, kodinhoitoa ja henkilökohtaisia asioita, vaikka sisäpiiritietojen mukaan he ovat viettäneet pitkiä ajanjaksoja puhumatta toisilleen.

Britneyllä ei ole oikeutta yli 52 miljoonan euron omaisuuteensa. Spearsin isä saa huoltajuudestaan 114 000 euroa vuodessa.

Britney Spears vuonna 2003.

Tämän vuoden puolella holhousta on pidennetty jo kahdesti. Toukokuussa päätöstä perusteltiin onnettomuudella, sillä Britney aiheutti vahingossa tulipalon kotinsa kuntosalilla.

Business Insiderin mukaan Britney vastusti päätöstä ja palkkasi itselleen asianajajan auttamaan häntä pääsemään vapaaksi, mutta oikeudessa vedottiin siihen, että tähdellä ei ollut holhouksen vuoksi oikeutta palkata avustajaa. Jopa Britneyn Lynne-äiti puoltaa tyttärensä vapauttamista isänsä päätösvallan alta.

Päästäkseen eroon holhouksesta Britneyn tulee osoittaa, että hän kykenee pärjäämään omillaan. Seuraavan kerran asiaa tarkastellaan elokuun lopussa.

Tilanne on vaikea, sillä tällä hetkellä tähden käytös sosiaalisessa mediassa ei varsinaisesti puolla hänen eheytymistään. Villeimpien teorioiden mukaan isällä on näppinsä tässäkin asiassa ja hän koettaa saada tyttärensä tilanteen näyttämään huonommalta kuin tämä onkaan, jotta huoltajuus ja valta tyttären asioihin säilyisi hänellä.

Fanit ovat jo aikaisemminkin vaatineet Britneyn päästämistä pois isänsä holhouksesta, mutta viime aikaiset tapahtumat ovat kiihdyttäneet fanien masinoimaa Free Britney -kampanjaa.

Lähipiirin ja fanien mielipide tähden uran suhteen on kuitenkin yksimielinen: popin prinsessa tuskin tulee enää koskaan nousemaan lavoille entiseen tapaan.

