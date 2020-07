Billie Eilish on sittemmin päässyt tekemään yhteistyötä idolinsa kanssa.

Supertähti Billie Eilish kertoo tuoreessa me&dad radio -podcastissaan hurjaksi yltyneestä Justin Bieber -fanituksestaan, kirjoittaa The Sun. Eilish tunnetaan muun muassa Grammyn voittaneesta Bad Guy -kappaleestaan.

Jaksossa tyttärensä kanssa keskustelee Eilishin äiti, 61-vuotias Maggie Baird.

Eilish ihaili nuorempana Bieberiä niin paljon, että hänen äitinsä harkitsi vievänsä tytön terapiaan. Kuunnellessaan kanadalaisartistin As Long As You Love Me -kappaletta Eilish ei pystynyt hallitsemaan tunteitaan.

– Katsoin tämän kappaleen musiikkivideota ja vain nyyhkytin, Eilish kertoo.

Billie Eilish Oscar-gaalan punaisella matolla.

18-vuotiaan Eilishin äiti kertoo podcastissa kappaleen todella liikuttaneen Eilishiä syvästi. Kun äiti vei tytärtään tanssiharjoituksiin, Eilish itki koko automatkan harjoituksiin ja takaisin.

– Kaikki tietävät tämän Billie/Justin Bieber -jutun, mutta tämä kappale oli iso osa sitä, Baird kertoo As Long As You Love Me:n merkityksestä tyttärelleen.

– Harkitsimme viemistäsi terapiaan, koska tunsit niin paljon kipua Justin Bieberin vuoksi, Baird jatkaa ja naurahtaa.

26-vuotias Justin Bieber ja Billie Eilish ovat tehneet yhteisen remixin Bad Guy -kappaleesta.

Eilishin Belieber- tausta eli Justin Bieberin fanitus on ollut jo aiemmin tiedossa. Billie on kertonut alkaneensa fanittaa Bieberiä suunnilleen 12-vuotiaana.

Kun Eilishin Bad Guy -hitistä julkaistiin remix, jossa Bieber oli mukana, Eilishin ihailijat häkeltyivät. Bieberin superfani Eilish oli vihdoin päässyt tekemään musiikkia yhdessä idolinsa kanssa. Kappaleen kansikuvana komeili varhaisteini Eilish lapsuudenhuoneessan, jonka seinät oli tapetoitu Bieber-julisteilla. Eilish julkaisi tuolloin kansikuvan Instagramissaan ja hehkutti kuvatekstissä kaiken olevan mahdollista.

Sittemmin Eilish ja Bieber ovat ystävystyneet, ja Bieber on kertonut haluavansa tukea nuorta Eilishiä julkisuuden valokeilassa.

– Haluan vain suojella häntä. En halua hänen sekoavan. En halua, että hän joutuu käymään läpi mitään mitä itse koin, Bieber kertoi Apple Musicin haastattelussa.

Bieber singahti itse musiikkikentälle Baby-kappaleellaan ollessaan vasta 13-vuotias. Bieber on uransa aikana käynyt läpi rankkoja asioita, kuten kamppailua huumeaddiktion kanssa ja masennusta.