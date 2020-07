Glee-tähti Naya Riveran kohtalokas hetki tallentui videolle – poliisi uskoo tietävänsä, mitä kadonneelle näyttelijälle tapahtui järvellä

Näyttelijä Naya Rivera katosi huolestuttavissa olosuhteissa. Nyt hänen oletetaan hukkuneen.

Glee-tähti Naya Riveran, 33, oletetaan hukkuneen, kertoo uutistoimisto Reuters. Kalifornian Venturan piirikunnan viranomaisten mukaan voidaan olettaa, että näyttelijä on hukkunut kadottuaan keskiviikkona Piru-nimisellä järvellä lähellä Los Angelesia.

Kalifornian Venturan piirikunnan sheriffit löysivät Riveran 4-vuotiaan pojan yksin veneestä. Poika nukkui veneessä ja kertoi viranomaisille, että oli ollut äitinsä kanssa uimassa. Pojan kertoman mukaan äiti ei koskaan noussut takaisin veneeseen.

Peoplen mukaan Venturan poliisilaitoksen julkaisemilla videoilla näkyy, miten Rivera suuntaa poikansa kanssa vuokraamalleen veneelle keskiviikkona iltapäivällä.

Naya Riveraa ei toistaiseksi ole löydetty.

Torstaina Venturan poliisin edustaja kertoi, ettei Riveran ruumista ole vielä löydetty ja etsinnät jatkuvat.

– Oletamme, että on tapahtunut vahinko. Oletamme, että hän on hukkunut järveen.

Yli 100 ihmistä on osallistunut Riveran etsintöihin. Viranomaisten mukaan mikään ei viittaa siihen, että tapaukseen liittyisi rikosta, mutta on vielä liian aikaista sanoa varmaksi, mitä on tapahtunut.

Ylikonstaapeli Kevin Donoghuen mukaan näkyvyys oli heikko alueella, jolta vene löydettiin. Vesi on löytöpaikassa noin yhdeksän metriä syvää. Pohjassa on runsaasti kasvistoa. Ylikonstaapelin kertoi, että etsintöjä jatketaan perjantain aikana.

Naya Riveralla on pojastaan ex-mihehensä kanssa yhteishuoltajuus.

Rivera meni naimisiin näyttelijä Ryan Dorseyn kanssa. Helmikuussa 2015 Rivera ilmoitti odottavansa parin esikoislasta. Pariskunnan poika Josey Hollis Dorsey syntyi syyskuussa 2015. Rivera ja Dorsey erosivat vuonna 2018.

Riveran läpimurtorooli oli Santana Lopez Glee-sarjassa, jonka näyttelijöiden keskuudessa on ennenkin nähty tosielämän traagisia kohtaloita.

Sarjassa näytellyt Cory Monteith kuoli yliannostukseen vuonna 2013. Myös näyttelijä Mark Salling kuoli traagisesti tehtyään itsemurhan vuonna 2018.