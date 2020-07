Rob Kardashian julkaisi suloisen kuvan perheensä kuuluisasta lapsikatraasta – harvinaisessa otoksessa poseeraavat Dream, Saint, Chicago ja True

Kesäisessä kuvassa poseeraavat Kardashian-perheen kuuluisat taaperot.

Keeping Up with the Kardashians -tähti Rob Kardashian, 33, jakoi Instagram-tilillään suloisen otoksen tyttärestään Dream Kardashianista, joka poseeraa serkkujensa True Thompsonin, Chicago Westin ja Saint Westin kanssa.

2-vuotias True on Khloe Kardashianin ja koripalloilija Tristan Thompsonin tytär. 2-vuotias Chicago ja 4-vuotias Saint ovat puolestaan Kim Kardashianin ja räppäri Kanye Westin lapsia.

Kardashian-klaanin lasten kesäisessä kuvassa kullakin taaperolla on urheilumitali kaulansa ympärillä.

– Sinä saat mitalin! Sinä saat mitalin! Sinä saat mitalin! Sinä saat mitalin, Rob kirjoitti julkaisun kuvatekstissä viitaten kuuluisaan videoon, jossa Oprah Winfrey lahjoittaa yleisölleen autoja.

Dream ja Chicago pitävät kuvassa naamansa peruslukemilla, kun taas True ja Saint hymyilevät leveästi. Rob Kardashianin tytär oli ansainnut ylimääräisen mitalin, jota hän kantoi pienessä muovipussissa kädessään

Rob Kardashian on taistellut aiemmin kuukausia 3-vuotiaan Dream-tyttärensä huoltajuudesta oikeudessa. Tosi-tv-tähti on vedonnut kiistassa siihen, että hänen ex-puolisonsa ja Dreamin äiti Blac Chyna on kelvoton lapsen huoltajaksi.

Rob Kardashian on myös väittänyt Blac Chynan osoittaneen häntä aseella keskellä riitelyä.

TMZ:n haltuun saamien oikeuden dokumenttien mukaan Rob perustelee vaadettaan sillä, että Chyna järjestää jatkuvasti juhlia kotonaan tyttären ollessa paikalla. Rob myös väittää, että Chyna käyttää kokaiinia ja on jatkuvasti humalassa.

Lehden mukaan Rob myös syyttää ex-puolisoaan väkivaltaisesta käytöksestä. Robin mukaan Chynan käytös on vaikuttanut Dream-tyttäreen ja tytär käyttää ronskia kieltä. Robin mukaan tytär on nykyisin myös väkivaltainen muita lapsia kohtaan.

Robin sisko Khloé Kardashian on antanut veljensä väitteitä tukevan lausunnon, jossa väittää, että Dremista on tullut aggressiivisempi. Khloé myös väittää, ettei Dream tahtoisi mennä kotiin Chynan luo.

Rob vaatii, että Chynan oikeutta tavata tytärtä rajoitettaisiin vain viikonloppuihin siten, että paikalla olisi aina lapsenvahti tarkkailemassa tilannetta.