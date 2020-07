The Crownista tehdän sittenkin kuudes kausi: mahdollistaa juonen syventämisen

Olivia Colman näyttelee kuningatar Elisabetia The Crownissa.

Netflix kertoi ilouutisen kuninkaallissarjan faneille tänään Twitterissä.

Netflix tiedottaa, että hittisarja The Crownista tehdään sittenkin kuudes tuotantokausi. Suoratoistopalvelu kertoi asiasta tänään Twitterissä.

– Uutisia palatsista: Voimme vahvistaa, että The Crownista tulee kuudes (ja viimeinen) tuotantokausi aiemmin julkistetun viidennen lisäksi! Netflix twiittasi.

The Crownin luoja Peter Morgan kertoo, että lisäkausi antaa mahdollisuuden syventää juonta ja tehdä oikeutta tarinalle, kirjoittaa Variety. Tulevilla kausilla juoneen tulee mukaan myös prinsessa Diana.

– Kuudes kausi ei tuo meitä yhtään lähemmäs nykyhetkeä, se vain antaa mahdollisuuden käsitellä tuota ajanjaksoa yksityiskohtaisemmin, Morgan kertoo.

Huippususosion saavuttanut The Crown -sarja kertoo kuningatar Elisabetin elämästä. The Crown seuraa tapahtumia Buckinghamin palatsin sisäpiirissä, ja sarja sivuaa myös merkittäviä Iso-Britannian historian käänteitä. Sarjan ensimmäinen kausi ilmestyi Netflixissä vuonna 2016. The Crownin viimeisin, kolmas kausi julkaistiin syksyllä 2019.

Sarjan näyttelijät ovat vaihtuneet kausien edetessä niin, että hahmot ikääntyvät luontevasti juonen mukana. Ensimmäisillä kahdella kaudella kuningatarta näytteli Claire Foy, joka sai roolistaan valtavasti kehuja. Kolmannella kaudella Foy vaihtui Olivia Colmaniin, joka näyttelee Elisabetia vielä neljännellä kaudella.

Kuningatar Elisabetina tulevilla viimeisillä kahdella kaudella näyttelee konkarinäyttelijä Imelda Staunton. Kuningattaren sisaren, prinsessa Margaretin rooliin on juuri valittu Lesley Manville.