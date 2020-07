Sara Siepiltä ja Jutta Larmilta uusi yllättävä aluevaltaus: Pyörittävät nyt yhdessä sisustuskauppaa

Sara Sieppi ja Jutta Larm hehkuttavat uutta kauppaansa Instagramissa.

Ex-missi ja somevaikuttaja Sara Sieppi ja hyvinvointivalmentaja Jutta Larm yllättävät uudella aluevaltauksella. Sieppi ja Larm ovat perustaneet yhteisen sisustustavaroiden nettikaupan. Sieppi ja Larm kertoivat asiasta omilla Instagram-tileillään selvästi innostuneina.

Sara Sieppi on tuonut usein sisustustaan esille sosiaalisessa mediassa.

Sieppi julkaisi Instagramissaan kuvan, jossa hän istuu pöydällä hymyillen. Uusi sisustuskauppa on uuden Instagram-kuvan perusteella Siepille haaveiden täyttymys. Kuvassa innostunut Sieppi peittää kasvonsa käsillään epäuskoisena. Hän on tunnetusti sisustusharrastaja, ja sosiaalisen median vaikuttaja on esitellyt kotinsa sisustusta aiemminkin usein Instagramissaan. Lisäksi Siepillä on erillinen, vain sisustukseen keskittyvä semihimaan-niminen Instagram-tili.

– GUESS WHAT!!!!! Kun haaveita sanoo ääneen, silloin esim. joku kova businesswoman @jutta_gustafsberg saattaa laittaa viestiä, että pitäiskö laittaa pystyyn sisustusverkkokauppa! Ja tässä sitä ollaan, meidän oma @raffialiving on nyt auki! IHAN HULLUU! Sieppi iloitsee kuvatekstissään.

Sisustusaiheet ovat vaikuttajalle muutenkin ajankohtaisia. Sieppi kertoi hiljattain ostaneensa ensimmäisen oman asuntonsa.

Myös Jutta Larm kertoo haaveilleensa kaupan perustamisesta. Larmin Instagram-kuvatekstin mukaan kaksikko on valmistellut uutta kauppaansa viime vuoden lopusta asti.

– Tänään iso unelma toteutui! Larm hehkuttaa.

Larm kertoo myös hieman uuden kaupan tuotteista. Larmin mukaan tuotteet ovat käsityönä valmistettuja, ja ne henkivät Bali-tunnelmaa.

Larm kertoi aiemmin Maria Veitolan Maria tässä moi -podcastissa täysin pysähtyneestä työarjestaan. Podcast-jaksossa Larm kertoo, että tuntee olevansa elossa silloin, kun pääsee tekemään jotain uutta ja innostavaa. Uusi kauppa lienee kaivattu piristysruiske poikkeuksellisen rauhallisen kevään jälkeen.

