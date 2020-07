Madonna venyttää jälleen Instagramin sääntöjä: nojailee kuvassa kainalosauvaan jalassaan pelkät alushousut

Madonna on kärsinyt lukuisista terveysongelmista, ja kainalosauva kulkee nykyään supertähden mukana.

Popin kuningatar Madonna ällistyttää Instagram-seuraajiaan julkaisemallaan omakuvalla. Laulaja julkaisi kuvan, jossa hän poseeraa kylpyhuoneen peilin edessä yllään vain alushousut ja hattu. Lisäksi tähden ranteessa ja kaulassa kimaltelee näyttäviä koruja. Naisten paidattomat kuvat ovat Instagramin sääntöjen vastaisia, mutta laulaja on peittänyt rintansa käsillään. Madonna nojailee kuvassa totisen näköisenä kainalosauvaan, ja viittaa siihen myös kuvatekstissään.

– Kaikilla on kainalosauva, hän kirjoittaa.

Seuraajat ihastelevat 61-vuotiaan Madonnan kuvaa kommenteissa. Laulajatähdellä on yli 15 miljoonaa seuraajaa Instagramissa, ja kuva on kerännyt valtavan määrän tykkäyksiä ja kommentteja. Viime aikoina Madonna on jakanut sosiaalisessa mediassa harvakseltaan kuvia itsestään, ja on sen sijaan keskittynyt tukemaan Instagramissa Black Lives Matter -liikettä.

Madonna on kärsinyt viime aikoina terveysongelmista.

Kainalosauva on viime aikoina nähty laulajan mukana usein. Polvi- ja lonkkavammoista kärsinyt Madonna joutui perumaan monia Madame X -kiertueensa keikkoja terveydentilansa vuoksi. Lääkärit olivat kehottaneet Madonnaa olemaan rasittamatta itseään. Laulaja kertoi myös maaliskuussa Instagramissa kaatuneensa yhdellä kiertueensa keikalla ja satuttaneensa häntäluunsa.

– Tänään jopa minä näen, että tämän teipillä ja liimalla kasassa pysyvän rikkinäisen nuken on pysyttävä vuoteessa ja levättävä muutama päivä, jotta hän voisi viedä kiertueen loppuun hymy kasvoillaan ja yhtenä kappaleena, Madonna kirjoitti tuolloin kuvatekstissään.

Kuten moni muukin artisti, myös Madonna joutui jäämään tauolle keikkailusta tänä keväänä. Kaikki jäljellä olleet Madame X -kiertueen konsertit peruuntuivat koronaviruspandemian vuoksi, kirjoittaa People.