Kourtney Kardashian kertoo vihdoin, miksi siirtyi taka-alalle Kardashianeista: ilmapiiri oli myrkyllinen ja yksityisyys koetuksella

Kourtney Kardashian haluaa keskittyä Keeping Up With the Kardashians -sarjan sijaan omaan onnellisuuteensa.

Kourtney Kardashian kertoo vihdoin, miksi lähti Keeping Up With the Kardashians -sarjasta, kertoo Mirror. Kardashian on vähitellen siirtynyt pienempään rooliin ohjelmassa, ja maaliskuussa hän twiittasi lopettaneensa kuvaukset. Arabiankielisen Voguen haastattelussa Kardashian kertoo sarjan kuvausilmapiirin tuntuneen myrkylliseltä. Sarjan faneille oli jo jonkin aikaa ollut selvää, ettei Kourtney enää halunnut olla mukana.

Sarjassa yli 13 vuoden ja 19 tuotantokauden ajan esiintynyt Kourtney Kardashian on ollut mukana myös lukuisilla spin-off-kausilla ja esiintynyt muutenkin paljon julkisuudessa.

Yksityisyydestään tarkka Kourtney Kardashian tyttärensä Penelope Disickin ja Kim Kardashianin tyttären North Westin kanssa.

Yksityisyyttään varjelevan Kourtney Kardashianin päätös siirtyä pois tv-kameroiden edestä hautui jo pidemmän aikaa, sillä Kardashian oli tyytymätön rooliinsa ohjelmassa. 41-vuotias Kardashian koki, että sarjan tekeminen vei häneltä liikaa aikaa ja energiaa siihen nähden, mitä hän sai siitä itselleen. Kolmen lapsen äiti ei voinut pitää yksityisyydestään kiinni kuten olisi halunnut.

– Yksityisyys on asia, jota olen oppinut arvostamaan. Tasapainon löytäminen yksityisten hetkien ja tosi-tv:ssä olemisen välillä on vaikeaa, Kardashian sanoo Voguen haastattelussa.

Kourtney ja Kim Kardashian ottivat rajusti yhteen perheen elämästä kertovan tv-sarjan viimeisimmällä kaudella.

Yli kymmenen vuotta televisiossa ja julkisuudessa ollut Kardashian tahtoo nyt keskittyä perheeseensä ja omiin töihinsä. Kardashian työskentelee muun muassa oman Poosh-nimisen lifestyle-brändinsä parissa.

– Ihmisillä on sellainen käsitys, että en halua tehdä töitä. Se ei ole totta. Seuraan onnellisuuttani ja käytän energiani siihen, mikä tekee minut onnelliseksi, Kardashian kertoo Voguelle.

Kris Jenner ja hänen tyttärensä Kourtney, Khloe ja Kim Kardashian ovat maailman seuratuimpia tosi-tv-julkkiksia.

Monet Kardashian-klaanin perhejuhlista ja arkipäivän tapahtumista ovat sellaisia, että kameroilta voi olla vaikea välttyä. Kourtney Kardashian on Mirrorin mukaan paljastanut valitsevansa itse mihin kuvauksiin hän osallistuu.

Keeping Up With the Kardashians -sarjan 18. kaudella nähtiin kohtaus, jossa Kourtneyn ja Kim-siskon tappelu yltyi fyysiseksi. Siskokset riitelivät työmoraalista, ja tappelu herätti sosiaalisessa mediassa paljon keskustelua ja arvailuja Kourtneyn haluttomuudesta olla mukana sarjassa.

Keeping Up With the Kardashians on ollut tauolla koronaviruksen vuoksi, ja palaa tv-ruutuihin syksyllä.