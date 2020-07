Kuvottava teko oli viimeinen niitti Johnny Deppille ja sai hänet hakemaan avioeroa – Amber Heard kuittasi tapauksen ”harmittomana vitsinä”

Johnny Depp kertoi, että Amber Heardin jättämä uloste parin vuoteeseen oli viimeinen niitti ex-avioparin liitossa.

Johnny Depp, 57, kertoi tiistaina oikeudessa, että hän päätti erota ex-vaimostaan Amber Heardista, 34, sen jälkeen, kun tämä ulosti pariskunnan yhteiseen vuoteeseen.

Oikeudessa käsitellään Deppin sanomalehtikustantajaa vastaan jättämää kannetta.

Deppin kanteessa The Sun -brittilehteä kustantavaa News Group Newspapersiä syytetään kunnianloukkauksesta, koska The Sunin vuonna 2018 julkaistun artikkelin otsikossa näyttelijää kutsuttiin ”vaimonhakkaajaksi”. Depp on kiistänyt olleensa väkivaltainen silloista vaimoaan kohtaan. NGN:n mukaan The Sunin kuvaus näyttelijästä ”oli täysin osuva,” BBC kertoo.

Tiistaisessa istunnossa oli vuorossa Deppin todistajanlausunto.

Kirjallisessa lausunnossaan Depp kertoo, että Heard tai mahdollisesti joku tämän ystävistä oli vastuussa sänkyyn jätetystä ulosteesta, mutta ex-vaimo kuittasi asian ”harmittomana vitsinä”. Depp kuitenkin sanoi, että tapahtuma oli viimeinen niitti heidän jo rikkinäisessä suhteessaan.

Deppin mukaan Heard kertoi tempustaan pariskunnan kodin kiinteistönhuoltaja Kevin Murphylle, koska koiria oli aiemmin syytetty jätösten jättämisestä.

Amber Heard kuittasi sänkyyn ulostamisen ”harmittomana vitsinä”.

Johnny Depp teki tiistaisessa istunnossa myös muita paljastuksia yksityiselämästään. Hän kertoi ajautuneensa huumekoukkuun vasta 11-vuotiaana, kun hän testasi äitinsä rauhoittavia lääkkeitä.

Depp ja Heard avioituivat helmikuussa 2015, mutta vain 15 kuukautta myöhemmin Heard jätti avioerohakemuksen. Depp ja Heard ovat syyttäneet toisiaan väkivaltaisuudesta ja salasuhteista.

Heard on aiemmin väittänyt, että Depp pahoinpiteli häntä toistuvasti. Mirrorin ja Peoplen mukaan Heard on aiemmin väittänyt oikeuden dokumenteissa, että Deppistä tuli ”hirviö”, kun tämä oli alkoholin, lääkkeiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena. Heard väittää päihtyneen Deppin lyöneen, pahoinpidelleen ja kuristaneen häntä.

Tiistaisessa istunnossa oli vuorossa Deppin todistajanlausunto.

Depp on myös väittänyt joutuneensa väkivallan uhriksi. Depp on väittänyt Heardin polttaneen hänen kasvojaan palavalla savukkeella. Deppin mukaan Heard myös heitti häntä vodkapullolla, jolloin hänen sormensa kärjestä irtosi pala, Vanity Fair kertoo. Heardin mukaan Depp aiheutti itse haavan.

Depp jätti viime vuonna Yhdysvaltojen Virginiassa kanteen Heardia vastaan kunnianloukkauksesta liittyen Heardin mielipidekirjoitukseen The Washington Postissa. Vuonna 2018 julkaistussa tekstissä näyttelijätär ei maininnut Deppiä nimeltä, mutta kertoi kotiväkivallasta. Tapausta ei vielä ole käsitelty oikeudessa