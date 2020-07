Festarikesä tulee sittenkin: katso lista kesällä järjestettävistä festivaaleista

Kesällä järjestettäviä festareita ovat mm. Seinäjoen Vauhtiajot, Järvenpää Soi, Rock in the City ja Saaristo Open.

Tapahtumien järjestäjät vakuuttavat, että festareista pääsee nauttimaan turvallisesti.

Uskaltaako festareille lähteä?

THL ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat ohjeistaneet yhdessä aluehallintoviraston kanssa festivaalijärjestäjiä huomioimaan korona-ajan turvatoimet. Elokuussa ei ole voimassa tiukkaa 500 ihmisen ylärajaa, jota noudatettiin esimerkiksi kesäkuussa Helsingin Suvilahti Summer –konserteissa ja Raasepori -festivaaleilla. Yleisömäärä on sovellettu tapahtuman mukaan.

Lisäksi festarien anniskelualueilla on sama linja kuin ravintoloiden terasseilla muutenkin: jokaiselle asiakkaalle on oltava on oma paikka.

IS:n haastattelemat tapahtumajärjestäjät vakuuttavat, ettei käsidesi lopu kesken – ja yleisön turvallisuudesta huolehditaan muutenkin.

– Meillä on ympäri festivaalialuetta useita käsienpesupisteitä sekä sen lisäksi erikseen ympäri aluetta riittävästi käsidesipisteitä. Tapahtuma-aluetta siivotaan jatkuvasti. Erityisesti anniskelualueiden tiskien ja pöytien pintoja ruiskudesinfioidaan usein, Seinäjoen Vauhtiajojen ja Kaarinan Saaristo Openin promoottori Kalle Keskinen sanoo.

Rock In The City -festivaalit järjestävän RH Entertainment Oy:n toimitusjohtaja Riki Huhtala puolestaan sanoo, että turvajärjestelyissä tahdotaan tehdä ”mieluummin ekstraa kuin säästellä”:

– Eli jos viranomainen edellyttää tietylle alueelle kymmenen käsien desinfiointipistettä, voimme laittaa niitä 30.

Keskisen juhlilla ollaan liikkeellä samalla asenteella:

– Jokainen ihminen saa meiltä hengityssuojan veloituksetta, jos haluaa.

Ainakin nämä festivaalit elokuussa järjestetään:

Seinäjoen vauhtiajot 6.-8.8.

Esiintymässä muun muassa Lauri Tähkä, Maija Vilkkumaa, Arttu Wiskari, Tuure Kilpeläinen, Teflon Brothers, Elastinen, Neljä ruusua, Popeda, Ellinoora, Vesala, Happoradio ja Michael Monroe, Sami Yaffa ja Costello Hautamäki -trio

Järvenpää soi, 7.-8.8.

Esiintymässä muun muassa Kaija Koo, Suvi Teräsniska, Vesala, Arttu Wiskari, Dingo

Rock In The City, Joensuu 7.-8.8.

Esiintymässä muun muassa Eppu Normaali, Battle Beast, Sonata Arctica, Mokoma, Stam1na, Kotiteollisuus

Rock In The City, Jyväskylä 14.-15.8.

Esiintymässä muun muassa Battle Beast, Stam1na, Beast In Black, Michael Monroe, Sami Yaffa ja Costello Hautamäki -trio, Andy McCoy

Rock In The City, Pori 21.-22.8.

Esiintymässä muun muassa Amorphis, Beast In Black, Stam1na, Mokoma, Andy McCoy, Kotiteollisuus ja Michael Monroe, Sami Yaffa ja Costello Hautamäki -trio

Kuuska soi, Oulu 22.8.

Esiintymässä mm. Kaija Koo, Maija Vilkkumaa, Suvi Teräsniska, Arttu Wiskari, Dingo

Saaristo Open, Kaarina 27.-29.8.

Esiintymässä mm. Lauri Tähkä, Apulanta, Tuure Kilpeläinen, Vesala, Suvi Teräsniska, Ellinoora, Elastinen, Kaija Koo, Popeda, Pyhimys, Neljä ruusua