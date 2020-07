Paris Hilton värjäsi pomerian-koiransa pinkiksi – seurapiirikaunottaren tempaus suututti seuraajat pahanpäiväisesti

Paris Hilton kuvattiin Malibussa pinkin koiransa kanssa

Seurapiirikaunotar Paris Hilton nousi tunnetuksi 2000-luvun alussa kohukaunottarena. Tuolloin platinablondina viihtynyt Paris oli Tinkerbell-koiransa kanssa tuttu näky seurapiiritilaisuuksissa ja juhlien humussa.

Jo 39 vuoden ikään ehtinyt Hilton on viime aikoina kohauttanut monenlaisilla tempauksilla. Nyt hän on suututtanut seuraajansa värjäämällä pomerian-koiransa pinkiksi.

Paparazzit kuvasivat tähden tällä viikolla talsimassa Malibussa Los Angelesissa. Kainalossa hänellä on kauttaaltaan värjätty lemmikkikoira.

Koira sai pinkin värin Pride-viikon kunniaksi.

Hilton on jakanut lemmikeistään runsaasti kuvia Hilton Pets -Instagram-sivullaan.

Koiran uusi karvoitus on saanut osakseen runsaasti ihasteluita, mutta osa on ollut järkyttynyt siitä, miksi pienen koiran valkoinen turkki on pitänyt värjätä. Hiltonia on syytetty eläinrääkkäyksestä.

– Poloinen pom. Ei yhtään suloista. Saat pitää pinkistä, mutta miksi koirakin, eräs seuraaja kommentoi.

– Niin julmaa.

– Kamalaa eläinrääkkäystä.

39-vuotias Paris Hilton on Hilton-hotellien miljonäärisukuun kuuluva perijätär, joka on ollut ehtiväinen uransa aikana. Hän on työskennellyt muotisuunnittelijana, laulajana, tiskijukkana, mallina ja mainoskasvona vuosien varrella. Lisäksi hänet tunnetaan monista televisio-ohjelmista.

Paris ansaitsi aikoinaan paljon rahaa omilla nimikkohajuvesillään ja muilla julkisen elämän avulla lanseeratuilla oheistuotteilla.

Parisin elämän kaikki käänteet päätyivät aikanaan lehtien etusivuille. Hän nousi julkisuuteen vuonna 2003, kun Parisin ja tämän silloisen poikaystävän Rick Salomonin yhdessä kuvaama seksinauha vuosi nettiin. Videosta tuli myöhemmin valtava myyntimenestys aikuisviihdealalla.

Paris loi pohjaa tosi-tv-trendille esiintymällä kaverinsa Nicole Richien kanssa Leidit landella -nimellä Suomessa tunnetussa sarjassa (Simple Life). Ohjelmassa oli ideana, että hienoista hepenistään ja luksuselämästään tunnettu Paris yrittäisi elää tavallista maalaiselämää ystävänsä kanssa ilman rikkauksia. Suosittua sarjaa tehtiin useampia tuotantokausia.