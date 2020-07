Neitsyydestään avoin laulaja Tuuli, 21, rehellisenä podcastissa: erityisesti yksi huoli nousee ylitse muiden kavereiden välisissä seksikeskusteluissa

Laulaja Tuuli haluaa rehellisellä puheellaan normalisoida neitsyyttä. Se on asia, mitä hän ei ole koskaan hävennyt.

Sosiaalisen median vaikuttaja ja laulaja Tuuli, 21, vieraili tällä viikolla VillitWellnessMimmit -podcastissa, jossa nuori laulajatähti puhui neitsyydestään.

Tuuli julkaisi Youtube-kanavallaan aiemmin videon, jossa hän kertoi, ettei hänellä ole koskaan ollut mikään kiire harrastaa seksiä.

Tuuli kertoo saaneensa videosta positiivisten kommenttien ryöpyn.

– Sain ihan superhyvää kommenttia. Olihan se jännittävä video julkaista. Jos mietin omaa lapsuuttani, olisin halunnut, että joku puhuu neitsyydestä. Viestejä on tullut laidasta laitaan sekä tytöiltä ja pojilta, Tuuli kertoo jaksossa.

– Haluan ehdottomasti normalisoida sitä, sillä neitsyyttä pidetään häpeän aiheena. Jos joku on neitsyt porukassa, joku voi tuntea ulkopuolisuuden tunnetta.

Tuulin mukaan hänen neitsyydelleen on useita syitä. Hän kertoo, että kokee puhjenneensa kukkaan ystäviään myöhemmin eikä siksi ole kokenut seksin harrastamista ajankohtaiseksi aiemmin.

Juontajat utelevat jaksossa tähdeltä, jännittääkö häntä ensimmäinen kerta ja jos jännittää, niin mikä.

– Ei ehkä enää. Julkaisin videon, koska koen tällä hetkellä olevani täysin valmis siihen ja kypsynyt tässä vuosien aikana. Mutta totta kai ensimmäinen kerta aiheuttaa kysymysmerkkejä.

– Yleisin juttu ylipäänsä mitä olen kavereiden kanssa puhunut ja mihin netissä törmää paljon, on mitä jos se vaikka ei mene sisään.

Tuuli kertoo, että asia on sellainen, mitä hän ei ole koskaan hävennyt.

– Jossain kaveriporukoissa, jos ihmiset on puhunut seksistä ja jakanut tarinoita, silloin on tullut hassu fiilis. Pitääkö minun alkaa kehitellä jotain tarinoita, että sovin joukkoon?

Tuuli on ajatellut pitkään, että hän haluaisi ensin vakituisen kumppanin ensimmäiselle kerralle, mutta enää hän ei ole niin ehdoton. Tärkeintä on, että henkilön kanssa on turvallinen olo.

Tuuli nousi julkisuuteen vain 13-vuotiaana kappaleellaan Salaisuudet. Kappaleen toukokuussa 2012 julkaisu musiikkivideo nousi nopeasti suosituksi Youtubessa, ja Tuuli julkaisi esikoislevynsä samana vuonna.

Sittemmin hän on jatkanut musiikkiuraansa ja pyrkinyt myös kansainväliselle uralle. Lisäksi Tuuli on suosittu sometähti, jota seuraa Instagramissa yli 51 000 ihmistä ja jolla on Youtubessa reilut 55 000 tilaajaa.