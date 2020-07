Tarkkasilmäiset fanit huomasivat Britney Spearsin videolla jotain outoa ja sitten kommenttiboksi räjähti – jättikö supertähti salaisen avunhuudon?

Britney Spearsin käytös tuoreilla videoilla on saanut fanit suunniltaan huolesta.

Poptähti Britney Spearsin, 38, tilanne on hiljattain herättänyt suurta huolta tähden fanien keskuudessa. Viime päivien aikana julkaistu somevideo on saanut monet miettimään, yrittääkö tähti lähettää seuraajilleen salaista viestiä.

Spears on julkaissut kuluneiden viikkojen aikana toinen toistaan kummellisempia videoita. Videoilla tähti käyttäytyy robottimaisesti ja on kuin varjo suuren yleisön tuntemasta Britneysta.

Tarkkasilmäiset fanit pistivät merkille, että Spearsin erääseen TikTok-videoon jätettiin reilu viikko sitten kommentti, jossa udeltiin, mahtaako tähdellä olla kaikki hyvin.

– Jos tarvitset apua, pue yllesi keltaista seuraavaan videoon, eräs seuraajista kommentoi Spearsin videoon.

Muutaman päivän kuluttua Spears julkaisi Instagram-tililläään videon, jossa hän tanssahtelee kukkakimpun kanssa. Yllään tähdellä on keltainen paita.

– Floristini yllätti minut tekemällä minulle kukkakimpun kaikista mahdollisista väreistä. Olin niin innoissani, että puin ylleni keltaisen suosikkipaitani ja päätin jakaa tämän teille, Spears kirjoittaa päivityksessä.

Kyseisen videon julkaisu sai Spearsin fanit sekoamaan totaalisesti. Kommenttiboksi täyttyi huolestuneista kommenteista ja villeimmissä teorioissa moni uskoo, että poptähteä pidetään vankina.

Moni on yhtä mieltä siitä, että video olisi salainen avunhuuto Spearsilta.

– Britney! Mitä ihmettä? Minusta tuntuu, että tämä on jonkunlainen avunpyyntö. Onko kaikki okei?

– Mitä ihmettä tapahtuu? Olen huolestunut hänen hyvinvoinnistaan.

– Olen katsonut hänen videoita ja vaikuttaa siltä, että kaikki ei ole tällä hetkellä hyvin. Hän on kuin robotti ja yrittää saada ihmiset uskomaan, että hän on onnellinen.

– Älä huoli Britney, me aiomme löytää tavan sinun vapauttamiseksi.

Tämän lisäksi kommenttiboksi on täyttynyt tunnisteista #freebritneyspears.

Britney Spears Instagram-kuvassaan.

Vielä 2000-luvun alussa Britney Spearsilla oli kaikki, mitä nuori poplaulaja voi toivoa. Hänellä oli rahaa, mainetta ja listaykkösiä toisensa perään, kun hitit Toxic, Oops... I Did It Again ja Baby One More Time olivat kukin vuorollaan soittolistojen kärjessä ympäri maailman.

Maailmankuulun hermoromahduksen saanut tähti on kamppaillut pitkään mielenterveysongelmien kanssa, ja hän on ollut isänsä Jamie Spearsin holhouksen alaisena jo vuosien ajan.

Ensimmäiset varoitusmerkit tulevasta nousivat ilmaan jo vuonna 2000. Britneyn kiertäessä Eurooppaa Oops! I Did It Again -kiertueensa merkeissä, alkoivat paniikkikohtaukset olla artistille jo arkipäivää.

– Hänellä oli nukkumisvaikeuksia ja hän itki jatkuvasti. Hän oli levoton, yöt olivat ainoita hetkiä, kun hän oli yksin ja hän ei osannut suhtautua siihen. Kun mitään ei tapahtunut ympärillä, se sai hänet hulluksi. Vain totaalinen uupumus sai hänet rauhoittumaan, tähden sisäpiiristä on aiemmin kerrottu Mirrorille.

Mielenterveysongelmien kanssa kamppaillut Spears on ollut isänsä holhouksen alaisena jo vuosien ajan.

Vuonna 2007 Britney hakeutui vieroitukseen vanhempiensa toiveesta pitkän päihteiden värittämän ajanjakson jälkeen. Hän kuitenkin karkasi vieroituksesta vain vuorokauden jälkeen, ja karkumatkan lopulliset seuraukset tärähtivät koko maailman nähtäville, kun kaljuksi itsensä ajanut supertähti jahtasi paparazzeja sateenvarjo aseenaan.

Britney kuitenkin palasi esiintymislavoille varsin pian hermoromahduksensa jälkeen vuonna 2008 uuden Circus-albuminsa myötä. Hetken aikaa näytti jo siltä, että artisti olisi kaikkien vastoinkäymisten jälkeen saamassa elämänsä jälleen raiteilleen. Vuonna 2012 Britney nappasi myös tuomaripestin X Factorista, mutta hän jätti ohjelman seuraavana vuonna.

Ensimmäiset varoitusmerkit tulevasta nousivat ilmaan jo vuonna 2000.

Vuoden 2019 maaliskuussa Britney katosi yllättäen jälleen julkisuudesta ja naisen lähipiiristä kerrottiin yhdysvaltalaismedioille, että hän oli hakeutunut hoitoon mielenterveysongelmien vuoksi.

Aiemmin on kerrottu, että Britneyn Lynne-äiti olisi sitä mieltä, että hänen tytärtään pidetään mielenterveyshoidossa vastoin tahtoaan. Laulajan isä Jamie on puolestaan toiminut edelleen oikeuden määräyksellä tyttärensä holhoojana, mutta isällä on ollut pahoja terveysongelmia.