Sara Sieppi ja Janni Hussi loivat rahakkaat bisnekset, Nanna Karalahden kahvila ajautui ongelmiin heti – näin tähtien yritykset tuottavat

Suuria summia, muhkeita voittoja ja maksuhäiriömerkintöjä – IS selvitti, miten suosittujen somekasvojen yritykset ovat pärjänneet ja millaista tulosta ne ovat tehneet.

Sosiaalisesta mediasta on tullut rahakas bisnes, jolla yhä useampi elättää itsensä. Somessa voi kerätä itselleen valtavan yleisön, luoda menestyneen henkilöbrändin ja tarjota sen avulla yrityksille kannattavan tavan mainostaa tuotteitaan. Somevaikuttajat tienaavat parhaimmillaan muhkeita summia, kun yhdestä julkaisusta saatetaan maksaa tuhansia euroja.

Suuri osa somen ammattilaisista on yrittäjiä. Moni laskuttaa työnsä toiminimellä, joka on alalla suosittu ja kätevä tapa toimia. Suosituista somekasvoista muun muassa Maisa Torppa, Sofia Belórf ja Sara Chafak luottavat toiminimellä yrittämiseen.

Osa tähdistä on kuitenkin perustanut osakeyhtiön, jolloin tilinpäätösasiakirjat tulee toimittaa kaupparekisteriin. IS selvitti, miten seitsemän tunnetun somekasvon yritykset ovat pärjänneet viime vuosina.

Huima aloitusvuosi

Liikunta-alan ammattilaisena ja juontajana tunnettu Janni Hussi aloitti uransa vain 19-vuotiaana, kun hän perusti ensimmäisen yrityksensä. Hussi oli yksi ensimmäistä suomalaisista, joka rakensi uransa alusta asti somea hyödyntäen.

Nykyään 28-vuotias Hussi on paitsi sometähti, myös koko kansan tuntema tv-kasvo ja bisnesnainen. Mallina ja fitnessurheilijana uransa aloittanut Hussi on tehnyt sosiaalisen median avulla itsestään viihdealan monitoiminaisen ja luonut ympärilleen menestyneen brändin.

Hussilla on Instagramissa yli 218 000 seuraajaa, YouTubessa vajaat 55 000 tilaajaa sekä oma Hussipodi-podcast ja blogi. Lisäksi hänet on nähty useissa tv-ohjelmissa ja hän työskentelee juontajana Radio Suomipopilla. Viime vuonna Hussi tähditti Ennätystehdas- ja Suurin pudottaja -sarjoja.

Janni Hussi on pitkän linjan somevaikuttaja, josta on tullut media-alan monitoiminainen. Hussin yritys teki viime vuonna mehevät voitot.

Hussin menestys näkyy hänen puolitoista vuotta sitten perustamansa JH Media Oy -yrityksensä tuloksessa. Suomen Asiakastieto Oy:n rekisterin mukaan Hussin yritys tahkosi heti ensimmäisenä vuonnaan muhkean tuloksen. Yrityksen liikevaihto oli 229 000 euroa ja sen tilikauden voitto oli huimat 149 000 euroa.

Hussi kertoi IS:lle viime vuonna tekevänsä paljon töitä ja pitkiä päiviä. Hänen päivänsä täyttyvät juontokeikoista ja iltaisin hän istuu tietokoneelle syventymään sometyöhönsä. Nykyään Hussia auttavat työssä hänen palkkaamansa assistentti, kirjanpitäjä ja editoija.

– Tajusin, että poltan kynttilää kummastakin päästä. Olen sellainen, että haluaisin pitää kaikki langat omissa käsissäni ja kontrolloida kaikkea. Pikkuhiljaa oli pakko myöntää, että en voi tehdä kaikkea itse, Hussi kertoi IS:lle viime vuonna.

Muhkeat voitot heti kättelyssä

Toinen somen suurista menestyjistä on ex-missi Sara Sieppi. 29-vuotias Sieppi on tehnyt Instagramista itselleen bisneksen, jonka avulla hän tienaa muhkeita summia.

Sieppi kertoi viime syksynä IS:lle, että hän teki pitkään töitä toiminimellä, mutta taloudellisen varmuuden ja yhteistyökumppanien lisääntyessä, hän päätti perustaa osakeyhtiön.

Nyt Sieppi pyörittää reilu vuosi sitten perustettua Semihima Oy:tä. Yhtiön toimialana on sosiaalisen median sisällön tuottaminen, koulutus, markkinointi, mainonta ja konsultointi sekä erilainen esiintyminen, siihen liittyvä koulutus ja konsultointi. Sieppi työskentelee somen lisäksi juontajana ja hänet on nähty useissa tv-sarjoissa.

Sara Sieppi on kerännyt itselleen valtavan fanikunnan, jonka avulla somesta on tullut hänelle rahakas bisnes. Siepin osakeyhtiö pärjäsi heti ensimmäisenä tilikautenaan erittäin hyvin.

Siepin yritys aloitti toimintansa komeasti, sillä se teki heti ensimmäisellä, noin yhdeksän kuukautta kestäneellä tilikaudellaan muhkeat voitot. Asiakastiedon mukaan yrityksen liikevaihto oli 215 000 euroa ja tilikauden voitto 123 000 euroa.

Siepin menestys ja somesuosio eivät ole tulleet yhdessä yössä. Vuoden 2011 Miss Suomi on kasvattanut fanikuntaansa määrätietoisesti, ja nykyään hänellä on Instagramissa yli 185 000 seuraajaa. Lisäksi Sieppi pitää sisustusaiheista Semihima-tiliä, jolla on seuraajia vajaat 20 000.

Sieppi on keksinyt myös tavan hyödyntää kasvaneita tulojaan. Hän kertoi IS:lle keväällä, että hänen tavoitteenaan oli ostaa asunto vuoden loppuun mennessä. Heinäkuun alussa Siepin haave toteutui, kun hän teki kaupat ensimmäisestä omistusasunnostaan.

– Nyt uskon rakkauteen ensisilmäyksellä! Eka oma kämppä ostettu, aiemmin vuokralla asunut Sieppi kertoi Instagramissa.

Voitto vaihtui tappioon

Lähes kaksi vuosikymmentä julkisuudessa viihtynyt Martina Aitolehti, 37, on luonut vuosien varrella monipuolisen uran viihteen ja sosiaalisen median parissa. Aitolehti ponnahti julkisuuteen 2000-luvun alussa, ja on sittemmin työskennellyt mallina, juontajana, tosi-tv-kasvona, laulajana ja Miss Helsinki -kilpailun järjestäjänä.

Vuonna 2017 Aitolehti on luopui kisan pyörittämisestä ja on sittemmin keskittynyt uraansa liikunnan ja somen parissa. Hän työskentelee personal trainerina, hyvinvointi- ja ravintovalmentajana, ja myy erilaisia verkkovalmennuksia sekä tekee kaupallista sisältöä sosiaaliseen mediaan. Aitolehdellä on Instagramissa yli 143 000 seuraajaa.

Martina Aitolehden yritys on kasvattanut liikevaihtoaan, mutta menestynyt vaihtelevasti. Aitolehti työskentelee sosiaalisen median, liikunnan ja hyvinvoinnin parissa.

Aitolehti omistaa Pttp Company -osakeyhtiön, jonka liikevaihto on kasvanut viime vuosina. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2018 119 000 euroa ja kasvoi viime vuonna 29 prosenttia 154 000 euroon.

Aitolehden yrityksen tuotto sen sijaan on ollut vaihtelevaa. Viime vuonna yritys teki tappiota 11 000 euroa, mutta vuotta aiemmin se tuotti 31 000 euroa voittoa.

Liikevaihto pomppasi roimasti

Miss Helsinki -kisan järjestäjäksi Martina Aitolehden jälkeen hypännyt Rosanna Kulju, 28, on pyörittänyt RK Promotions Oy -yritystään reilun parin vuoden ajan.

Kuljun yritys kasvatti liikevaihtoaan toisena vuonnaan 73 000 eurosta 158 000 euroon. Sen tilikauden voitto oli viime vuonna 23 000 euroa.

Kulju kertoi IS:lle kesäkuussa, että hänen yrityksensä keskittyy henkilöstövuokraukseen ja tarjoaa työntekijöitä muun muassa erilaisiin tapahtumiin ja VIP-tilaisuuksiin.

Rosanna Kulju nousi julkisuuten Miss Helsinki -kisasta. Nykyään hän työskentelee kauneuskilpailun järjestäjänä, somevaikuttajana ja pyörittää henkilöstövuokrausyritystä.

Miss Helsingiksi vuonna 2015 valittu Kuljun mukaan hän tekee kuitenkin päätyökseen kaupallista somesisältöä nuorille naisille ja Grl Gang -podcastiaan.

– Niissä liikkuu eniten rahaa. Ihmiset usein hämmästelevät, että maksetaanko sometöistä oikeasti näin paljon, hän kertoi IS:lle.

Kulju pysyi kuitenkin vaitonaisena tarkoista rahasummista.

– Jokainen sometekijähän itse määrittää summat, mutta kyllä tällä elää ihan mukavasti ja vähän jää ylikin, hän totesi.

Maksuhäiriömerkintöjä kymmenien tuhansien edestä

Kaikkien sometähtien yritykset eivät ole menestyneet yhtä hyvin. Ex-jääkiekkoilija Jere Karalahden puoliso Nanna Karalahti tunnetaan hyvinvointiyrittäjänä ja somekasvona. Hän on viime vuosina pyörittänyt päiväkotitoimintaa ja kahta kahvilaa Keravalla sekä personal trainer -toimintaa ja ansainnut tuloja somen avulla.

Karalahden yritykset ovat kuitenkin kohdanneet suuria vaikeuksia ja tehneet tappiota.

Karalahdella on liikunta-alalla toimiva toiminimi ja lisäksi hän on Good Mood -kahvilaa pyörittäneen Kesähuvilakahvilat Oy:n osaomistaja. Yrityksen liikevaihto oli sen edellisellä tilikaudella 59 000 euroa ja se teki tappiota noin 5 000 euroa.

Good Mood -kahvila toimi viime vuonna Keravan kartanolla, mutta kartanossa on sittemmin aloittanut uusi kahvila.

Nanna ja Jere Karalahti ovat olleet viime vuosina monessa mukana. Nanna Karalahden kahvilayritykset eivät ole kuitenkaan menestyneet kovin hyvin.

Karalahti omistaa lisäksi puolet toisesta kahvilayrityksestä, Soul Bowl Cafe Oy:stä. Keravalla sijainnut kahvila sulki ovensa viime heinäkuussa ja yritykselle ehti sen lyhyen toiminnan aikana kertyä useita maksuhäiriömerkintöjä.

Asiakastiedon rekisteriin mukaan Soul Bowl Cafe Oy:lle kertyi nopeasti maksuhäiriömerkintöjä, joiden summat ovat reilusta sadasta eurosta muutamaan kymmeneen tuhanteen euroon. Merkintöjä on yhteensä seitsemän ja niitä kertyi viime vuonna noin 69 000 euron edestä.

Sporttiparin bisnes kukoistaa

Hyvinvointialan tehotiimi Rita Niemi-Manninen ja Aki Manninen ovat pyörittäneet jo pitkään yhteistä Ritaki Oy:tä.

Sporttinen pari ponnahti julkisuuteen Temptation Island -kohusarjasta vuonna 2015. He hyödynsivät tosi-tv-julkisuuteensa taidokkaasti ja ovat sittemmin luoneet ympärilleen hyvinvointibisneksen ja nousseet some- ja tv-tähdiksi. Pari on nähty muun muassa Gladiaattorit-ohjelmassa.

Ritaki Oy myy verkkovalmennuksia ja järjestää hyvinvointitapahtumia. Yritys on kasvattanut liikevaihtoaan roimasti viime vuosina. Asiakastiedon mukaan kaksi ihmistä työllistävän yrityksen liikevaihto oli vuonna 2017 91 000 euroa ja vuotta myöhemmin 126 000 euroa. Viime vuonna liikevaihto kasvoi peräti 120 prosenttia 278 000 euroon.

Ritaki Oy teki viime tilikaudellaan voittoa 53 000 euroa, ja pari nosti ensi kertaa kunnon palkkaa, yhteensä noin 118 000 euroa.

Rita Niemi-Manninen ja Aki Manninen ovat luoneet ympärilleen hyvinvointibrändin. Myös heidän 1-vuotias Donna-tyttärensä on jo tuttu somekasvo.

Yrittäjäparin arki mullistui viime kesänä, kun heidän esikoistyttärensä Donna syntyi. Pitkään toivottu lapsi pisti uusiksi sekä parisuhteen että työkuviot.

Rita kertoi IS:lle kesäkuussa, ettei malttanut pitää äitiyslomaa, sillä yritystoiminta piti pitää käynnissä perheenlisäyksestä huolimatta. Hän vastaili työviesteihin jopa sairaalassa juuri ennen synnytystä. Aki puolestaan vietti ison osan viime kesästä valmentajana Suurin pudottaja -sarjan kuvauksissa.

Rita Niemi-Manninen on kisannut aiemmin aerobicissa ja kouluttautunut fysioterapeutiksi. Nykyään hän keskittyy verkkovalmennusten lisäksi somen sisällöntuotantoon. Häntä seuraa Instagramissa 70 000 ihmistä.

Aki Mannisella on seuraajia noin 40 000. Myös parin 1-vuotias Donna-tytär on jo aloittanut someuran, sillä hän on näyttävästi esillä vanhempiensa tileillä.