Laulajatähti Zara Larssonin uuden musiikkivideon taustalla on suomalaisohjaaja – tunnettu nimi kotimaisten artistien keskuudessa

Ruotsalaistähden musiikkivideon ohjannut Viivi Huuska on työskennellyt monien suomalaistähtien kanssa.

Suomalainen musiikkivideo-ohjaaja ja valokuvaaja Viivi Huuska paljastaa Instagram-tarinassaan ohjanneensa laulajatähti Zara Larssonin uuden Love Me Land -musiikkivideon.

Huuska on ohjannut musiikkivideoita monille suomalaistähdille, kuten Cheekille, Chisulle, ja Mikael Gabrielille. Suomalaisohjaaja on myös Pete Parkkosen kohutun Kohta sataa -musiikkivideon takana.

31-vuotias Huuska on myös ohjannut useita mainos- ja kampanjavideoita, kuten Stockmannin vuoden 2019 joulumainokset. Viivi Huuska on muusikko Cristal Snow’n sisko.

Huuska jakoi kuvan Zara Larssonin uudesta musiikkivideosta Instagramissa.

Zara Larssonin odotettu Love Me Land -kappale julkaistaan perjantaina. Maailmankuulu ruotsalaislaulaja tunnetaan muun muassa hittikappaleista Lush life, Ain't My Fault, ja Never Forget You.

Larsson laulaa myös Clean Banditin supersuositussa Symphony -kappaleessa. Kappaleella on lähes miljardi näyttökertaa Youtubessa.

22-vuotias laulajatähti jakoi pätkän suomalaisohjaajan ohjaamasta musiikkivideosta Instagram-tilillään.

Zara Larsson nousi kotimaassaan suosituksi jo vuonna 2008 voitettuaan Ruotsin Talent-kykykilpailun. Nykyään Larsson luo uraa myös Yhdysvalloissa ja on menestynyt kansainvälisesti.

Lush Life -hittikappaleestaan tunnettu Zara Larsson on esiintynyt Suomessa useampaan kertaan. Hänet nähtiin Ed Sheeranin lämmittelijänä viime kesänä Helsingissä.

Ohjaaja Viivi Huuska on työskennellyt tunnettujen suomalaisartistien kanssa.

Zara Larsson on hyvissä väleissä suomalaistähti Alman kanssa. Ruotsalaistähti on hehkuttanut Almaa Instagram-tilillään, jota seuraa noin 6,2 miljoonaa ihmistä.

Alma on myös esiintynyt yhdessä laulajatähden kanssa. Helmikuussa 2018 hän julkaisi Instagramissaan kuvan, jossa hän poseeraa supertähtien kanssa. Tähdet esiintyivät tuolloin BBC Radio 1 -kanavan Live Loungessa.