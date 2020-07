Pyhimys avautuu podcastissa rajuista mielialavaihteluistaan – koko maailma saattaa kääntyä hetkessä täysin päälaelleen

Raptähti Pyhimys on tottunut siihen, että hänen tunteensa heittelevät valtavalla vauhdilla päivittäin.

Raptähti Pyhimys kertoo Maria Veitolan tuoreessa podcastissa, että hän saattaa kokea yhden päivän aikana valtavan kirjon erilaisia tunteita.

Palkitun raptähti Pyhimyksen vuosi 2020 on näyttänyt hyvin erilaiselta kuin hän etukäteen ajatteli. Räppäri joutui maaliskuussa pysähtymään, kun koronavirus perui keikat ja pakotti tauolle. Nyt hän on suunnitellut tulevaa ja pohtinut sitä, kuka on ja mitä haluaa tehdä.

Pyhimys kertoo Maria Veitolan Maria tässä moi -podcastissa, ettei olisi ikinä uskaltanut pitää yhtä pitkää taukoa ilman koronaa. Kuluneena keväänä räppäri on keskittynyt aivan uudella tavalla elämäänsä Mikko Kuoppalana artisti-imago Pyhimyksen sijaan ja viettänyt aikaa mökillään. Siellä hän yleensä pysähtyy ja rentoutuu, mutta tällä kertaa hänen ajatuksensa ovat laukanneet.

– Periaatteessa kaiken järjen mukaan kaiken pitäisi olla tosi hyvin. Tämä on aina sellainen palkinto itselle, että kun pääsee tänne, saa olla. Mutta se onkin vähän ristiriitainen asia, että kun on aikaa miettiä, alkaa miettiä, että mites asiat on mennyt ja mitä kaikkea pitäisi käsitellä ja sen jälkeen tehdä, räppäri kertoo Veitolalle.

Pyhimys sanoo miettineensä, mitä koronan jälkeen tapahtuu. Palaako hän samaan keikkaputkeen ja työmäärään kuin aiemmin? Vai voisiko hän ehkä hidastaa tahtia ja tehdä myös jotain muuta? Alkaako hän toivoa uutta koronan pakottamaa taukoa, jos ei tee muutoksia arkeensa?

Pyhimys nappasi viime vuoden Emma-gaalassa peräti kuusi palkintoa.

Pyhimyksen mukaan hänelle on hyvin normaalia, että sekä inspiraatio että intuitio ovat hetkittäin hukassa. Hänen mielialansa heittelevät rajusti ja hän saattaa kokea erittäin syviä kuoppia ja hienoja huippuja jopa saman päivän aikana.

– Oma vahvuuteni on se, että maanisdepressiiviset kaudet ovat hyvin lyhyitä. Jollain saattaa olla pari viikkoa, että ei vaan irtoa, mutta mulla se on saman päivän sisällä. Aamulla ei huvita, ja sitten saattaakin jossain vaiheessa päivää olla parempi fiilis.

Kun ikävä olo ja epätoivo iskevät, on tunne Pyhimyksen mukaan hyvin kokonaisvaltainen. Kaikki tuntuu vaikealta eikä missään tunnu olevan järkeä. Syynä voi olla ihan vain se, ettei räppäri ole juonut aamukahviaan.

– Se ei ole sellainen asia, että mua ei huvita tämä yksi asia, vaan ihan sellainen, että herään, että mitä järkeä tässä kaikessa on, eihän tässä oo mitään mieltä, en mä saa näitä asioita valmiiksi, mitä suunnittelen ja vaikka saisin, ketä varten mä teen niitä, hän avaa tuntemuksiaan.

Aamukahvin tai inspiroivan artikkelin lukemisen jälkeen aurinko alkaakin pilkottaa synkkien pilvien takaa, ja elämän hyvät puolet muistaa jälleen. Pyhimyksen mukaan hänen mielialansa voi kuitenkin romahtaa uudelleen yhtä nopeasti kuin paranikin.

– Jossain vaiheessa voi tulla taas sellainen ahdistus, että kaikki kaatuu päälle. Se on vähän erilainen kuin melankoninen masennustyyli. Se voi olla sellainen, että en pysty hallitsemaan tätä kaikkea, hän kertoo Veitolan podcastissa.

– Nämä kaikki voi olla saman päivän aikana ihan hyvin – ja usein onkin. Harvoin on mikään olo yli vuorokautta.

Pyhimys nähtiin Vain elämää -ohjelmassa vuonna 2018. Sarja nosti räppärin koko kansan tietoisuuteen.

Pyhimyksen mukaan useimmilla muilla ihmisillä vastaavat mielialanvaihtelut tapahtuvat paljon pidemmällä aikavälillä ja hitaammin. Muiden voi olla vaikea ymmärtää sitä, että hän kokee valtavan kirjon eri tunteita vain yhden päivän aikana.

– Aika usein ihmisten voi olla vaikea suhtautua siihen, kun olen jossain palaverissa, että ”Tää on kaikki ihan paskaa, mä lopetan tän”, räppäri kertoo ja jatkaa:

– Ne saattaa olla viikon päästä, että oon nyt miettinyt, että ei sun kannata vielä masentua. Mä oon ihan, että ei, mä oon tehnyt sen jälkeen jo vaikka mitä kaikkea ja unohtanut koko sen fiiliksen. Sori, että me ei olla nähty vaan nyt viikkoon, tässä on kaudet vaihtunut jo monta kertaa!

Pyhimys kertoo pitävänsä tunteensa kurissa muistuttamalla joka päivä itselleen, että elää unelmaansa ja että kaikki on hyvin.

– Olen tosi superetuoikeutettu monessa aisassa, hän myöntää.

Pyhimys on yksi viime vuosien menestyneimmistä suomalaisräppäreistä. Hänet on palkittu lukuisilla Emma-patsailla ja hän voitti viime vuonna arvostetun Junnu Vainio -palkinnon, joka myönnetään vuosittain merkittävälle suomalaiselle sanoittajalle.

Maria tässä moi on Storytel Original podcast, jota voi kuunnella ainoastaan Storytelin kautta. Yökylässä Maria Veitola -tv-sarja saa syksyllä jatkoa.