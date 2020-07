Mikko Leppilampi ja Beata-rakas pelmahtivat ristiäisjuhliin yhdessä – ykkösiin tälläytynyt pariskunta poseeraa traktorin kyljessä

Mikko Leppilampi ja Beata Papp olivat yhdessä Pappin kummipojan ristiäisissä.

Tähtijuontaja Mikko Leppilampi ja hänen rakkaansa Beata Papp esiintyvät yhdessä uusissa kuvissa sosiaalisessa mediassa. Pari ei ole juuri esiintynyt julkisuudessa, mutta viime aikoina he ovat tuoneet suhdettaan enemmän esille. Nyt Papp jakoi Instagram-tilillään suloisia kuvia kummipoikansa ristiäisistä. Kolmen kuvan sarjassa Papp poseeraa niin kummipoikansa kuin Leppilammenkin kanssa.

– Viime lauantaina päästiin juhlimaan mun ihanan kummipojan ristiäisiä. Kiitos rakas @salo.jenna luottamuksesta, Papp kirjoittaa kuvatekstissään sydänhymiön saattelemana.

Ensimmäisessä kuvassa 25-vuotias Papp hymyilee kummipojan ja tämän äidin kanssa. Toisessa kuvassa Papp ja 41-vuotias Leppilampi poseeraavat vanhan traktorin vieressä. Silminnähden onnellinen pari on pukeutunut tyylikkäisiin juhla-asuihin. Leppilampi nojailee traktorin renkaaseen ja katsoo Pappia hymyillen. Leppilammella on yllään sininen puku ja jalassaan mustat loaferit. Papp puolestaan on pukeutunut tummansiniseen mekkoon ja punaisiin korkokenkiin.

Kolmannessa otoksessa Papp laittaa pienen tytön hiuksia muiden ristiäisvieraiden ympäröimänä. Leppilampi istuu kuvassa Pappin vieressä.

Kuvat on ottanut valokuvaaja Joni Autio. Pappin kuvasarjan alle on kommentoitu sydämiä ja ihastelevia kommentteja.

Beata Papp ja Mikko Leppilampi julkaisivat ensimmäiset yhteiskuvansa tänä kesänä.

Leppilampi julkaisi omalla Instagram-tilillään aiemmin kesällä ensimmäisen yhteiskuvan Pappin kanssa. Kuva sai valtavasti tykkäyksiä ja ihailua seuraajilta. Leppilampi oli aiemmin vahvistanut suhteensa Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa.

Sittemmin Leppilampi on suitsuttanut Beata-rakastaan myös Anna-lehden haastattelussa. Leppilampi on muuten ollut tarkka yksityisyydestään, ja pari viihtyy omissa oloissaan.

Mikko Leppilampea kuullaan kesän aikana Radio Novan aamujuontajana. Kesäjuontajuus on Leppilammen ensimmäinen radiopesti. Beata Papp on tullut suomalaisille tutuksi myös Miss Suomi -kilpailusta vuonna 2018.