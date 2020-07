Ismo Leikola palaa takaisin Suomeen – Yhdysvalloissa uraa luova koomikko julkaisi huolestuttavan päivityksen maan tilanteesta

Vallitseva koronavirustilanne sai Ismo Leikolan jättämään Yhdysvallat toistaiseksi.

Yhdysvalloissa uraa luova stand-up-koomikko Ismo Leikola on palaamassa takaisin Suomeen vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi. Leikola kertoo asiasta tuoreessa Facebook-julkaisussaan.

Koomikkotähti aloittaa syksyllä kiertueen Suomessa.

– Moro suomalaiset. Iloinen ilmoitusluontoinen asia. Suomen koronatilanne on erinomaisten toimien ansiosta niin mallillaan, että syksylle tulee suomenkiertue! Leikola kertoo.

– Täällä Amerikassa ollaankin sitten koronan suhteen toisessa ääripäässä ja täällä on turha haaveilla keikkailusta vähään aikaan, ehkä koko loppuvuoteen. Muutenkin meininki täällä tuntuu olevan jotenkin tulenarkaa ja epätoivoista tiukkojen taloudellisten, poliittisten ja muiden tilanteiden myötä.

Koomikko Ismo Leikola on asunut ja keikkaillut jo pidemmän aikaa Yhdysvalloissa.

Uusien tartuntojen määrä Yhdysvalloissa on kuluneiden viikkojen ajan ollut korkeammalla kuin koskaan pandemian aikana. Koronavirustartuntojen lukumäärä Yhdysvalloissa on kaksinkertaistunut puolessatoista viikossa ja viranomaiset uskovat, että kyseessä on vasta ensimmäinen aalto.

Leikola joutui vaikean ratkaisun eteen ja teki päätöksen, ettei hän jää odottelemaan tilanteen paranemista.

– Mepä siis päätettiin vaimon kanssa että lähdetään melko pian Suomeen. Tietenkin suorilta käsin karanteeniin tiukasti maskit naamalla ja käydään vielä koronatestissäkin kun se on ohi.

Alun perin Leikolan oli määrä keikkailla Suomessa kesällä, mutta tilanne näytti pitkään siltä, että pariskunta ei olisi päässyt lainkaan Suomeen.

Koomikko Ismo Leikola on kerännyt nimeä Yhdysvalloissa, jossa hän on asunut jo pitkään ja keikkaillut ahkerasti. Leikola on saanut maassa huomiota muun muassa esiintymällä Conan O’Brienin talk show’ssa.

Leikola on niittänyt mainetta Yhdysvalloissa.

Päivityksensä päätteeksi koomikko kertoo olevansa innoissaan siitä, että hän saa viimein jättää hyvästit hengityssuojaimille.

– Maskeista puheenollen. Täällä on ollut maskipakko julkisilla paikoilla jo maaliskuusta lähtien ja Suomessa ilmeisesti ei koskaan – tuntuu hassulta. Aikamoisen mukavalta, että kohta päästään liikkumaan ihan kauppaan ja lenkille ilman niitä. Mennään varmaan ihan solmuun näin pitkän ajan jälkeen, kun saadaan hengittää vapaasti – ja vielä Suomen puhdasta ilmaa. Eikä tarvi desinfioida ruokapakettaja, eikä muutenkaan säätää koko ajan perustoimintojen kanssa arjessa.

– Matkustaminen vähän hirvittää tässä pandemian keskellä. Suorat LA-Helsinki -lennotkin on nyt koronan takia tauolla, joten tulee pitkä matka. Sattuukohan vielä välilasku Wuhaniin, Leikola vitsailee.

Leikolan vitsit ovat ihastuttaneet myös Hollywood-tähtiä. Viime aikoina on uutisoitu, kuinka Jake Gyllenhaal, Jamie Lee Curtis ja Bette Midler jakoivat somessa pätkän Leikolan esiintymisestä.