Mistä raukat supertähdet saavat elantonsa, kun televisiotuotannot ovat jäissä, pohtii Kaisa Haatanen.

Ajatus siitä, että televisiosarjojen tuotanto on yhä kautta maailman jäissä, alkoi ahdistaa. Poloiset supertähdet – mistä he nyt saavat rahansa? Ryhdyin tutkimaan asiaa.

Jos staralla on nätti tai muuten vakuuttava naama, niin sen saa kivasti tuottamaan. Yleisin maskuliinisten supermiesten myymä ja omistama tuote on alkoholi. Supernaiset myyvät – yllätys yllätys – kauneudenhoito- ja ylläpitotuotteita.

Jotkut myyvät nimensä ihan mihin vain, mutta onneksi joidenkin omistautuminen on uskottavampaa. Juomapuolella ei juuri ole yllätyksiä. George Clooneylla on tequilansa ja Ryan Reynoldsilla gininsä, Jay-Z omistautuu konjakille. Tylsäääää. Rokkari Marilyn Manson on omaperäisempi: hän myy ja omistaa absinttia. Mansinthe on saanut palkintojakin. Pharrell Williamsilla on kermalikööriä ja Danny Devitolla limoncelloa! He erottuvat joukosta.

George Foremanin nimi liitetään nykyään ennemmin ulkogrilleihin kuin raskaan sarjan nyrkkeilyyn. Oprah omistaa puolet maapallosta, mutta mainostaa silti Painonvartijoita, kuten myös jokunen vuosi sitten vielä Sarah Ferguson, kiusallisen prinssi Andrew’n entinen puoliso ja royal hangaround -henkilö. Näyttelijä Brooke Shields järkytti 15-vuotiaana puolialasti eräässä farkkumainoksessa, mutta nyt 55-vuotiaana hän on jo kyllin vanha myymään saman tuotemerkin alusvaatteita.

On megatähtiä, jotka onnistuvat olemaan mainoskasvoina itselleen uskollisia. Jonnet eivät muista Fabio-nimistä lihaskimppua, mutta hänen kasvoill KORJAUS vartalollaan on myyty kevytlevitettä. Levitteen nimi on suomeksi En voi uskoa, että tämä ei ole voita! Ja tässä kohdassa saa nauraa ääneen. Star Trek -kapteeneista ensimmäinen, William Shatner eli kapteeni Kirk, edusti vuosia nettimatkatoimistoa, joka on erikoistunut halpamatkoihin. Vasta 80-vuotiaana hän luopui yhteistyöstä armotta liian vanhana matkustamaan rohkeasti paikkoihin, joissa kukaan ei ehkä ollut koskaan käynyt aikaisemmin.

Paria mainosta jäin nyt tuijottamaan kuin unessa. Olin unohtanut, että elokuvaohjaaja Guy Ritchie on ohjannut eräälle vaatemerkille pitkän mainoksen, jossa jokapaikanhöylä David Beckham juoksee pelkissä kalsareissa pitkin Hollywoodin luksustalojen takapihoja monta minuuttia. 98-vuotias tyttökulta Betty White puolestaan mainostaa suklaapötköä filmissä, jossa hän pelaa amerikkalaista jalkapalloa – kuinkas muutenkaan. Erästä klassikkohajuvettä on mainostanut myös Brad Pitt, joka mustavalkoisessa filmissä vain puhuu. Katsoin mainoksen kolmasti mutta en muista, että mitä.

Todellinen menestystarina mainostähtenä on entinen koripalloilija Michael Jordan, legenda, jonka nimellä myytävien koristossujen tämänhetkinen, aina vain suositumpi versio on jo numero 34. Yhteistyö valmistajan kanssa alkoi 1984.

Silti kultasijan sekä omistautumisessa että omaperäisyydessä saa entinen näyttelijä, nykyinen elämäntapataiteilija Gwyneth Paltrow. Hänen tuotesarjansa ensimmäinen tuoksukynttilä, nimeltään This Smells Like My Vagina, myytiin hetkessä loppuun. Ei hätää, hyvät naiset ja herrat: uusi tuoksu on jo tullut myyntiin: This Smells Like My Orgasm. Vain 70 dollaria per purkki.

Hyviä kaupantekohetkiä!

Kirjoittaja on kaikesta kiinnostunut kirjailija.