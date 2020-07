Tosi-tv-lentoemäntä Anne-Mari avautuu kokemastaan piinasta – valeprofiilit varastavat kurvikkaat kuvat

Anne-Mari Plantingin kuvia on käytetty väärin.

Suomen tunnetuimpiin lentoemäntiin lukeutuva Anne-Mari Planting, joka aiemmin tunnettiin televisiosta Anne-Mari Miettisenä, on törmännyt somessa ikävään ilmiöön. Kurveistaan tunnetun kaunottaren kuvilla on nimittäin luotu valeprofiileja.

Miettinen kertoo asiasta Instagram-julkaisussaan. Kuvassa Anne-Mari poseeraa bikineissä porealtaan reunalla.

– Olen lähiaikoina saanut selville että kuviani on käytetty luvatta valeprofiileissa, joissa yritetään huijata rahaa ihmisiltä. Tämä on hyvä muistutus siitä että jos lataat jotain nettiin se jää sinne ikuisesti (ja pahimmassa tapauksessa sitä käytetään väärin) mutta myös hyvä muistutus siitä että kuvan takaa kirjoitteleva henkilö saattaa olla ihan kuka tahansa, Anne-Mari kirjoittaa julkaisunsa yhteydessä.

Anne-Mari kirjoittaa, että matkaopasvuodet ovat kasvattaneet hänelle hiukan epäileväisen luonteen.

– Olen lähinnä nauranut huijausyrityksille, mutta ei enää naurata, kun tajusin miten paljon tällaista nettihuijausta tapahtuu ja kuinka paljon uhreja on.

Miettinen toivookin, että kaikki noudattaisivat tervettä varovaisuutta somessa.

– Aina kannattaa olla skeptinen henkilöä kohtaan joka aivan yllättäen lähestyy sinua somessa, alkaa nopeasti kutsumaan sinua ”kullaksi” tai ”rakkaaksi” tms. ja pian tämän jälkeen pyytää rahaa erinäköisten syiden perusteella (aika perus on se että äiti on sairaalassa, auto hajonnut tai tarvitsee rahaa lentolippuun tai rahan siirtoon), Anne-Mari varoittaa.

Anne-Mari Planting, joka aiemmin tunnettiin Anne-Mari Miettisenä, tuli tutuksi Matkaoppaat-ohjelmasta.

Lentoemäntänä työskentelevä Anne-Mari on kertonut aiemmin IS:lle myös työstään. Ex-tv-kasvo lentää lomalentoja, jotka sujuvat pääosin mukavasti. Yllätyksiäkin saattaa tosin tulla.

– Suomalaisilla se on se alkoholi, joka laittaa riehumaan. Jos on lähtöportilla jo siinä kunnossa, että on pyörryksissä, niin sellaista ei kannata ottaa koneeseen. Voi tulla kalliiksi, jos lähtee riehumaan lennolla.

– Silloin tehdään välilasku jonnekin, ja poliisi hakee sieltä. Saa sakot ja joutuu itsensä hoitamaan vielä kotiin. Lentokone on sellainen paikka, missä ei pidä alkaa riehumaan, Anne-Mari muistuttaa.