Sara Sieppi osti asunnon - julkaisi kuvan uudesta vaaleasta kodistaan: ”Nyt uskon rakkauteen ensisilmäyksellä”

Sara Sieppi on ostanut oman asunnon.

Sara Sieppi, 29, on ostanut asunnon. Missikaunotar kertoo asiasta Instagramissa.

– Nyt uskon rakkauteen ensisilmäyksellä! Eka oma kämppä ostettu, Sieppi hehkuttaa julkaisunsa yhteydessä.

Monet julkkikset onnittelevat Sieppiä kuvan kommenteissa.

– Onnea onnea onnea, kirjoittaa Martina Aitolehti.

– Jeeeeeee, iloitsee Maryam Razavi.

– Jee onnea, toivottaa Emilia Seppänen.

Sieppi kertoi keväällä Ilta-Sanomien haastattelussa, että vuoden 2020 loppuun mennessä hän tahtoo olla asunnonomistaja.

– Jos nyt sitten ostan sen asunnon ja katson sen mukaan, mitä seuraavaksi tulee, Sieppi naurahtaa.

Tuolloin hän kertoi aloittavansa asuntoprojektinsa toden teolla kesän jälkeen.

– Tämä aika on laittanut minut miettimään, että tahdon jotain pysyvämpää. Olen asunut koko ajan vuokralla ja muuttanut vuosien varrella monta kertaa. Kotini on vaihtunut tiuhaan ja olen matkustellut paljon, elämäni on ollut aikamoista sekamelskaa.

Keväällä Sieppi ei vielä tiennyt, minne tahtoisi muuttaa. Hän pitää kaikki vaihtoehdot avoimina.

– En tiedä, tahdonko jonkin vanhan omakotitalon syrjäseudulta vai haluanko Helsingin keskustasta 50 neliön kaksion.

– Olen aina haaveillut vanhasta, pienestä ja sympaattisesta mummonmökistä. Olen alkanut miettiä, että ehkä minusta voisikin olla asumaan ja laittamaan yksin omakotitaloa ja sen pihaa. Rakastan vanhojen asuntojen tunnelmaa.

Vielä keväällä Sieppi sanoi aikovansa asua kesän keskusta-asunnossaan.