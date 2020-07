Anna Puu avautuu Ylellä hetkestä, jolloin tajusi haluavansa erota miehestään – teki ”maniassa” rivakan päätöksen ja muutti tyttärensä kanssa pois

Anna Puu kertoo Ylen Kutsuvieras-podcastissa urastaan, elämästään ja avioerostaan, johon päätyi ex-miehensä kanssa vuonna 2013.

Poptähti Anna Puu kertoo Ylen Kutsuvieras-podcastissaan, miksi päätyi eroon ex-miehensä kanssa vuonna 2013.

Anna Puu, oikealta nimeltään Anna Puustjärvi, kertoo podcastissa pelänneensä lapsena vanhempiensa eroa. Hän oli 12-vuotias, kun vanhemmat istuttivat lapset pöydän ääreen isojen uutisien vuoksi. Puu oli varma, että he eroaisivat.

Perhe muuttikin Chileen, mitä Puu piti unelmien täyttymyksenä. 18 vuotta myöhemmin Puu joutui sen sijaan itse vaikean päätöksen eteen erotessaan silloisesta aviomiehestään.

Alun perin Idols-laulukilpailusta julkisuuteen ponnahtanut Puu meni naimisiin vuonna 2008 ex-miehensä kanssa, ja suhteesta syntyi tytär vuonna 2010.

– Menin naimisiin 26-vuotiaana ja sain tietää olevani raskaana kesken toisen albumini nauhoitusten keväällä 2010. Molemmat olivat toivottuja ja luontevia muutoksia elämässäni tapahtumia, Puu pohjustaa podcastissa.

Anna Puu vuonna 2013.

– Usein sanotaan, että kolmekymppisenä naisten kriisi liittyy rakkauteen ja nelikymppisenä työhön. Minun kolmenkympin kriisini liittyi molempiin. Aloin kyseenalaistaa koko identiteettiäni. Aloin miettiä, millainen on minun tulevaisuuteni. Tuntui, että olen taas samassa tienhaarassa kuin ennen Idolsiin hakiessani. Ahdisti, ja aloin taas tuntea sisäistä painetta muutokseen, hän jatkaa.

Puu kertoo kamppailleensa oman- ja artisti-identiteettinsä kanssa. Hän halusi olla sekä hyvä äiti, mutta myös lahjakas muusikko.

– Kun siihen tuli äitiys, menin yhtäkkiä ihan solmuun.

Anna Puu Emma-gaalassa vuonna 2020.

Silti Puu keikkaili tyttärensä kanssa kaksi vuotta ympäri Suomea. Kun tuli kolmannen albumin aika, poptähti ei ollut edes varma, halusiko enää laulaa.

– Omat ääriviivani alkoivat tuntua epäselviltä. En tiennyt mitä halusin elämältä.

Kolmannelle, 2012-vuoden loppupuolella julkaistulle Antaudun-albumilleen Puu alkoi kirjoittaa kappaleitaan itse. Hän huomasi, kuinka paljon ne käsittelivät hänen omaa elämäänsä.

– Muistan, kun soitin Kolme pientä sanaa -kappaleen silloiselle aviomiehelleni. Me molemmat tiesimme sen kertovan meistä, mutta toivoimme sen olevan vain laululyriikkaa. Eron jälkeen olen miettinyt, olisimmekohan selvinneet, jos olisimme silloin hakeneet apua.

– En tiedä, lauloinko tekstit todellisiksi, vai onko se niin, että sydän tietää ennen päätä.

Anna Puu keikallaan Hartwall-arenalla marraskuussa 2019.

Liitto päättyi eroon vuonna 2013 viiden aviovuoden jälkeen.

– Puoli vuotta levyn julkaisusta minulle iski eräänlainen mania. En nähnyt kuin yhden ratkaisun vallitsevaan ahdistukseen. Kaikki jäsentelemättömät ja epämiellyttävät asiat olivat yhtäkkiä kristallinkirkkaina mielessäni. Kerroin miehelleni, että haluan erota, ja riuhtaisin itseni irti, hän pohtii.

Puu kertoo toimineensa päätöksen jälkeen ”kuin höyryjuna” ajatellen, että mitä nopeammin hän toimisi päätöksessään, sen parempi. Pian hän asui tyttärensä kanssa kahdestaan vuokra-asunnossa.

– Tiesin, että näin minun pitää tehdä.

Nykyään Puu on yhdessä tuottajansa Jukka Immosen kanssa. Artisti on aiemmin kertonut kaksikon välien syventyneen rakkaudeksi kesällä 2015, kun he tekivät yhdessä Puun Rakkaudella, Anna Puu -levyä. Laulajatähti esitteli Immosen puolisonaan julkisuudessa ensimmäisen kerran Linnan juhlissa 2018.

Anna Puu ja Jukka Immonen Linnan juhlissa vuonna 2018.

Anna Puu kertoi urastaan ja elämästään viime vuonna Mari Koppisen kirjoittamassa Minä olen Anna Puu -teoksessa (WSOY). Siinä hän puhui myös epäonnistuneesta avioliitostaan.

– Olin ihmisen kanssa, jota rakastin pohjattoman paljon. On suunnattoman vaikea käsittää, mihin se hävisi. Mihin sellainen tunne voi edes hävitä. Se on elämän suuri mysteeri. Edelleen se on minulle hirveän surullista ja vaikeaa, Puu kertoi kirjassaan.

Anna Puu on julkaissut viisi studioalbumia ja palkittu vuoden naissolistin Emmalla kolme kertaa. Hän on yksi The Voice of Finladin yhdeksännen kauden tähtivalmentajista. Anna Puun lisäksi laulajia valmentavat Juha Tapio, Redrama, Toni Wirtanen ja Sipe Santapukki.