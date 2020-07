Kim Kardashian varoitti Kanye Westiä presidenttiehdokkuudesta – pelkää arkaluontoisen materiaalin lävähtävän julki

Kim Kardashian pohti miehensä presidenttiehdokkuuteen liittyviä ongelmia jo neljä vuotta sitten.

Rap-tähti ja viihdemoguli Kanye West kertoi viikonloppuna Twitterissä aikovansa pyrkiä presidentiksi tulevissa Yhdysvaltain presidentinvaaleissa.

– Meidän on nyt lunastettava Amerikan lupaus luottamalla Jumalaan, yhdistämällä visiomme ja rakentamalla tulevaisuutemme. Pyrin Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi. #2020VISION, West twiittasi varhain sunnuntaiaamuna Suomen aikaa.

West ei kertonut twiitissään vaalikampanjastaan lisätietoja tai aikataulua. Tämä ei kuitenkaan hidastanut sen aiheuttamaa mediamylläkkää ja ihmetystä. Räppäri on aiemmin tunnettu istuvan presidentin Donald Trumpin näkyvänä kannattajana.

Kanye West on aiemmin kertonut tukevansa Trumpia presidenttikisassa.

Westin vaimo, tosi-tv-tähteydellä kauneus- ja muoti-imperiumin luonut Kim Kardashian-West myös uudelleenjakoi miehensä twiitin.

Mikäli Westin lupaus pitää paikkansa yhä itsenäisyyspäivän juhlahumun jälkeenkin, ehtisi räppäri yhä hakea presidentiksi sitoutumattomana ehdokkaana. Sitoutumattomaksi ehdokkaaksi asettumisen aikataulut vaihtelevat osavaltioittain, mutta viimeiset hakupäivät ovat syyskuussa.

West on väläytellyt aikeita presidenttikisasta jo lukuisia kertoja aiemmin. Viime kerran hän toi asian esille viime marraskuussa. Tuolloin räppärin tähtäimessä tosin olivat vielä vuoden 2024 vaalit.

Ensimmäisen kerran West väläytti haaveitaan jo vuonna 2015 pitämässään MTV Music Awards -gaalassa pitämässään kiitospuheessa. Vuonna 2016 Kardashian avautui Wonderland-lehdelle siitä, kuinka hänen miehensä presidenttiehdokkuudella voisi olla hänelle raskaita seurauksia. Kommenteista kirjoittavat nyt muun muassa People.

Kanye ja Kim poseeraavat kameroille vuonna 2018.

Kardashian viittasi haastattelussa Yhdysvaltain ensimmäisen naisen, Melania Trumpin kuviin, joissa hän poseerasi vähäpukeisena GQ-lehdelle vuonna 2000. Kuvat nousivat uudelleen julkisuuteen vuonna 2016.

– Katsokaa kaikkia kamalia asioita, joita he ovat tehneet Melanialle (Trump), julkaisten uudelleen hänen alastonkuviaan, Kardashian sanoi lehdelle tuolloin.

– Sanon Kanyelle, että ”muru, tiedät, millaisia kuvia he julkaisisivat minusta”, hän jatkoi.

West ja Kardashian ovat olleet naimisissa vuodesta 2014. Heillä on neljä yhteistä lasta: Psalm, 1, Chicago, 2, Saint, 4, sekä North, 6.

Kim ja Kanye vuonna 2012.

Kim Kardashian tuli julkisuuteen alun perin seksivideosta, jonka hän teki silloisen kumppaninsa, räppäri Ray J:n kanssa. Video levisi internetiin vuonna 2007 ja aiheutti valtavan kohun.

Kardashian vuonna 2006.

Kim Kardashian MET-gaalassa viime vuonna.

Samana vuonna alkoi Kardashian-Jennerin perheen elämästä kertova Keeping Up With The Kardashians -tosi-tv-sarja, joka on tehnyt siinä esiintyvistä perheenjäsenistä miljonäärejä.