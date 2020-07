Jaajo Linnonmaan lapset esittivät isälleen tiukan vaatimuksen: näin Luokkakokous 3 -elokuvaa tehdään kulissien takana

Ilta-Sanomat vieraili komediaelokuvan kuvauksissa, jossa jahdattiin lehmiä, ylistettiin kollegoita sekä herkistyttiin kyyneliin.

Yli 800 000 katsojaa keränneet Luokkakokous ja Luokkakokous 2 – Polttarit -elokuvat saavat jatkoa, kun parhaillaan kuvataan elokuvasarjan kolmatta osaa. IS vieraili kuvauksissa seuraamassa, miten elokuvan filmaaminen onnistuu korona-aikana.

Parinkymmenen minuutin automatkan päästä Helsingin keskustasta auto kurvaa Viikissä sijaitsevan maatilan pihaan, Helsingin yliopiston Viikin opetus- ja tutkimustilalle. Mediaa ohjeistettiin etukäteen napakasti: ”Älkää laittako kauneimpia kesäsandaaleita jalkanne”.

Ohjeistus on tarpeen, sillä nyt saavuttiin todelliseen maalaisparatiisiin. Ilmassa tuoksuu mikä muukaan kuin lanta, ja kymmeniä lehmiä komeilee pellolla. Eikä maatila olisi mitään ilman ohi pörisevää traktoria.

Alkamassa on Luokkakokous 3 -elokuvan kuvauspäivä. Elokuvasarjan tähtikolmikko Sami Hedberg, Aku Hirviniemi ja Jaajo Linnonmaa pääsee jälleen vauhtiin, tällä kertaa kokeneen ohjaajan Renny Harlinin valvomien silmien alla. Hollywoodissa ja Kiinassa uraa luonut Harlin pääsee nyt vaihteeksi iskemään komedian kimppuun.

Kuvauspaikalla oli vastassa idyllinen maaseutunäkymä.

Kokoonnumme vanhan punaisen ladon edustalle. Työryhmä on varsin iloisella tuulella, nimittäin koko viikon kestänyt sade katosi kuin käskystä ja maatilalla nautitaan aurinkokylvystä heinäkuisena hellepäivänä. Ladon sisällä komeilee näyttävä punainen Cadillac, joka tuo monille erilaisia kesämuistoja mieleen.

– Alkuviikko oli aika hankala sateen takia. Kuvasimme täällä ladon sisällä, mutta ei sade juuri haitannut, ainoastaan sateen ropina katossa kuului kameroihin, elokuvan linjatuottaja Tarja Ahava toteaa.

Ilmapiiristä voi aistia kutkuttavan tunnelman, sillä kyseessä on vasta neljäs kuvauspäivä. Seuraavaksi median edustajia pyydetään siirtymään kuvauspaikalle, joka sijaitsee pellon toisella laidalla. Vastassa on täysi tohina.

Näyttelijät työn touhussa. Elokuvan kuvaukset kestävät yhteensä 30 päivää.

Sijainti pellon kupeessa toi omat haasteensa kuvausjärjestelyihin.

Kuvauspäivää seuratessa ei voi olla huomaamatta erikoisjärjestelyjä. Kyseessä on nimittäin yksi ensimmäisistä elokuvista, jonka tuotanto on aloitettu Pohjois-Euroopassa koronapandemian keskellä. Moni saattaisi kysyä, että onko siinä vielä tässä vaiheessa mitään järkeä.

Pystyykö elokuvaa edes tekemään niin, että samaan aikaan noudattaa koronan aiheuttamia hygieniavaatimuksia?

Poikkeuksellisten kuvausten järjestelyissä tärkeässä roolissa on hygieniavastaava Ellen Sallankivi, joka valvoo silmät tarkkoina hygieniaohjeistusten ja turvavälien noudattamista. Työryhmän on käsketty pitää suojamaskia sisätiloissa.

– Kaikki on mennyt hyvin ja ohjeistuksia on noudatettu. Toki suojamaskin käyttö on monille uutta, joten siitä on pitänyt useammin muistuttaa, sairaanhoitajaopiskelija Sallankivi kertoo.

Hygieniavastaavalla Ellen Sallankivellä on tärkeä rooli kuvauksissa.

Samaan aikaan elokuvan päätähdet Linnonmaa, Hirviniemi ja Hedberg valmistautuvat kohtauksen kuvaukseen. Paikalla ovat myös näyttelijät Antti Luusuanniemi, Kuura Rossi ja Ilona Chevakova. Ja tietysti ohjaaja Renny Harlin, joka toivottaa median edustajat lämpimästi tervetulleeksi.

– Sää on nyt aivan täydellinen. Tällä mennään. Luokkakokous 3, aina hyvä tuuli, Renny Harlin letkauttaa leveä hymy kasvoillaan.

Menestysohjaaja työn touhussa.

Suomen kansainvälisesti tuottavin elokuvaohjaaja viettää poikkeuksellisesti lähes koko kesän Suomessa. Viimeksi Harlin on kuvannut Suomessa elokuvan 34 vuotta sitten. Kyseessä on nyt hänen ensimmäinen suomenkielinen elokuvansa.

Tyypillisesti ohjaajalla on ympärillään peräti 400 henkilön työryhmä, nyt vain viitisenkymmentä. Muun muassa Die Hard 2 ja Cliffhanger -elokuvat ohjannut Harlin kiittelee ammattitaitoista työryhmää ja näyttelijöitä.

– Fiilis on nyt intiimimpi, tuntuu kuin olisimme täällä perheen kesken. Vaikka olen tunnettujen tyyppien kanssa tehnyt töitä maailmalla, en ole koskaan tavannut parempia työntekijöitä! Harlin hehkuttaa.

Myös Harlin avartaa tuotannon tarkkoja turvajärjestelyitä. Hän hieroo vaahtomaista desinfiointiainetta käsiinsä huolellisesti.

– Mulla on tämä puteli aina mukana. Puhtaudesta ja turvallisuudesta pidetään huolta, hän kuvailee.

Renny Harlin johtaa kuvausryhmää ammattitaitoisella, mutta kepeällä otteella. Kuvassa ohjaajan lisäksi näyttelijät Sami Hedberg, Aku Hirviniemi, Kuura Rossi, Aku Hirviniemi, Ilona Chevakova, Jaajo Linnonmaa ja Antti Luusuaniemi.

Toimittajat siirtyvät kuvauspaikalla sijaitsevan ladon ovelle seuraamaan kohtausta. Erikoiselta näyttää se, että näyttelijöillä on kesävaatteiden päällä toppatakit, minkä syy ei paljastu kuvauksissa.

Radio Suomipopin Aamulypsy-lähetysten juontajana tunnettu kansansuosikki Jaajo Linnonmaa sekä stand-up-komiikan taituri Sami Hedberg tekivät vuonna 2015 loikan tuntemattomaan, kun he näyttelivät ensimmäiset elokuvaroolinsa Luokkakokous-elokuvassa. Molemmat työskentelevät nyt itsevarmasti ja silmin nähden nauttivat kuvauksissa.

Kun kohtaus on saatu onnistuneesti purkkiin, näyttelijät jalkautuvat juttelemaan ihmisten pariin. Ilmapiiri on rento, ja puheen sorina täyttää kuvauspaikan. Hedberg ihailee menestysohjaajan työskentelyä.

– Renny ottaa hienosti koko porukan huomioon. Hänestä tarttuu hyvä energia koko jengille, ja hän myös kuuntelee meidän kaikkien mielipiteitä, näyttelijä kehuu.

Kuvaukset ovat alkaneet jo aamukuudelta ja kestävät iltaviiteen. Hedbergistä ei kuitenkaan näy ulospäin merkkejä väsymyksestä. Päinvastoin, hän iloitsee alkaneesta työrupeamasta, sillä takana oli haastava kevät. Sekä Hedbergillä että hänen kumppanillaan Saija Tuupasella työt loppuivat kuin seinään

– Tuimme Saijan kanssa toisiamme, mikä oli hyvin tärkeää. Pysähtyminen teki kuitenkin hyvää, vapaat viikonloput yhdessä tuntuivat todella mahtavalta. Nyt on mukava taas painaa töitä, Hedberg hymyilee.

Sami Hedberg on nähty myös Se mieletön remppa -elokuvassa.

Aku Hirviniemi on pukeutunut kohtausta varten tiukkaan pyöräilyasuun. Hän kertoo olleensa kuntokuurilla elokuvaa varten. Pitkän linjan näyttelijä on vakuuttunut siitä, että nyt tehdään kaikkien aikojen kotimaista komediaelokuvaa.

– Renny halusi käsikirjoittajaksi ärhäkän feministin, joten käsikirjoittajana on Mari Perankoski. Marin myötä tästä tulee vielä roisimpi kuin edelliset osat, Hirviniemi arvelee.

Aku Hirviniemellä oli kuvauksissa yllään kireä pyöräilyasu.

Kuvauksissa on paikalla ohjaajalle varsin tärkeä henkilö, nimittäin hänen oma poikansa Luukas. Renny Harlin työskentelee ensimmäistä kertaa yhdessä 22-vuotiaan poikansa kanssa, joka on saapunut Los Angelesista Suomeen kesän ajaksi Luokkakokous 3 -elokuvan tuotantoavustajaksi.

Luukas auttaa kuvausryhmää aktiivisesti ja seuraa silmä tarkkana isänsä työskentelyä.

– Olen ollut innoissani isän kanssa työskentelystä. On kiehtovaa nähdä, kun hän todella uppoutuu työnsä pariin, kemiaa yliopistossa opiskeleva Luukas kuvailee.

Luukas Harlin työskentelee tuotantoavustajana isänsä ohjaamassa elokuvassa. Hän kertoo tämän olevan tilaisuus nähdä, olisiko elokuva-ala häntä varten eli seuraisiko hän isänsä jalanjälkiä.

Isän reaktio pojan läsnäoloon on tunteellinen. Kysyttäessä ohjaajalta oman pojan kanssa työskentelystä, Harlin herkistyy kyyneliin.

– Tämä on niin käsittämättömän upea juttu, että saamme tehdä ensimmäistä kertaa töitä yhdessä. On ollut hienoa nähdä, kun hän on sukeltanut täysin tähän maailman. Olen niin ylpeä, Harlin kuvailee tunteikkaana.

Seuraavaksi näyttelijät siirtyvät lounaalle ison ladon sisälle. Myös lounas on toteutettu mahdollisimman koronaystävällisesti. Esimerkiksi salaatti tarjoillaan erillisissä muovirasioissa.

Elokuvan päätähdet yhteiskuvassa.

Lounaan jälkeen Jaajo Linnonmaa paljastaa odottaneensa hyvin pitkään menestysohjaajan tapaamista. Harlin on Linnonmaalle tuttu, sillä ohjaajan sisko Tuire Harjola oli Linnonmaan ala-asteen luokanopettaja.

– Muistan, että koko ala-asteen jännitettiin, että jos Renny tulee joululomalla käymään Suomessa, hän ehkä saattaa tulla moikkaamaan. Kaikki odottivat sitä kuin kuuta nousevaa. 30 vuotta venasin ja siinä hän nyt on, Linnonmaa naurahtaa.

Kesken haastattelun Linnonmaa huomaa, että taustalla kuljetetaan lehmiä aitauksesta.

– Hei! Nyt on aivan pakko mennä ottamaan kuvia, sillä lupasin lapsilleni kuvaavani lehmiä, jos niitä näkyy. Ei ole kotiin menemistä ilman kuvia! Linnonmaa heittää samalla kun hän juoksee kovaa vauhtia kohti lehmiä.

Jaajo Linnonmaa innostui kuvaamaan lehmiä.

Hän räpsii muutamia kuvia ja hymyilee tyytyväisenä. Onnistuneiden otosten jälkeen keskustelu elokuvasta jatkuu. Linnonmaa sanoo olevansa innoissaan Harlinin ohjauksesta.

– Nyt me nähdään, miten Renny Harlin pystyy tuomaan Hollywoodin perinteiselle ruotsinristeilylle. Luvassa on taatusti vauhtia ja vaaratilanteita, Linnonmaa kuvailee.

Näyttelijät siirtyvät seuraavan kohtauksen kuvauksiin, ja median edustajien päivä maatilalla päättyy. Lopputuotos nähdään valkokankaalla ensi vuonna.

– Toisin kuin ehkä moni uskoo, elokuvan pystyy kyllä tekemään näin koronankin keskellä. Unelmani oli pitkään palata Suomeen tekemään elokuvaa. Tämä on itselleni tärkeä projekti, Harlin summaa.