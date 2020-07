Televisiokuuluttaja Arja Tuomarila on kuollut

Arja Tuomarila kuoli kotonaan viikko sitten lauantaina.

Suomalaisille televisiokuuluttajana tutuksi tullut Arja Tuomarila on kuollut. Tiedon vahvisti Ilta-Sanomille hänen puolisonsa, laulaja Kai Lind.

– Hän menehtyi pitkäaikaiseen sairauteen, Lind kertoo.

– On outoa tulla tyhjään kotiin. Kun lähden ja tulen kotiin, sanon edelleen Arjalle hei. Kaipuu on kova, aikoinaan Four Cats -yhtyeestä tutuksi tullut Lind sanoo.

Kai Lind ja Arja Tuomarila vuonna 1994.

Arja Tuomarila menehtyi viikko sitten lauantaina kotonaan. Hän olisi tässä kuussa täyttänyt 79 vuotta.

– Menimme naimisiin 1964. Onneksemme saimme olla yhdessä näin monta vuosikymmentä, mutta on tämä kova pala, Kai Lind sanoo.

Pariskunta oli vuosikymmenten aikana tuttu näky erilaisissa tilaisuuksissa ja he myös esiintyivät yhdessä sekä tekivät muutaman levyn. Kai Lind sanookin heidän olleen aina yhdessä.

Arja Tuomarila kuvattuna vuonna 2017.

Pariskunta oli kahdestaan kotona myös kohtalokkaana lauantaina, kun Kain rakas Arja-vaimo vain yhtäkkiä nukkui pois.

– Kun ambulanssi sitten tuli hänet hakemaan, tajusin etten näe Arjaa enää ikinä. Silloin ymmärsin, että se oli peruuttamatonta, Lind huokaa raskaasti.

Arja Tuomarilan sairauden aikana pari kävi pitkiä keskusteluja. Pari jutteli kaikesta mitä vuosikymmenten varrella oli tapahtunut. Lind sanoo, että heillä oli hyvä avioliitto.

– Kiitin häntä monta kertaa meidän yhteisistä vuosikymmenistämme, Kai Lind kertoo.

Arja Tuomarila vuonna 2009.

Kaikki Arja Tuomarilan tunteneet pitivät energisestä ja aina ystävällisestä naisesta.

– Arja oli valloittava ja ihana nainen ja upea vaimo, hän ei koskaan valittanut, Kai Lind kertoo.

Arja Tuomarilan hautajaiset ovat nyt heinäkuussa.

Arja Tuomarila ja hänen puolisonsa laulaja Kai Lind vuonna 2017.

Arja Tuomarila vuonna 1967.

Tuomarila vuonna 1992.