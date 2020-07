Huippumalli Chrissy Teigen jakoi paidattoman kuvan ja paljasti rajusti palaneen ihonsa – tällaisia ovat julkkisten kiljuvan punaiset rusketusmokat

Teigen vilauttaa kuvassa uusia rintojaan, joista poistatti äskettäin silikonit.

Huippumalli Chrissy Teigen muistutti seuraajiaan aurinkorasvan tärkeydestä jakamalla Instagramissa paidattoman kuvan auringon polttamasta ihostaan.

Kuvassa vain lantiolle kiedottuun pyyhkeeseen pukeutunut Teigen esittelee punaisia rusketusrajojaan, kertoo People. Myös mallikaunottaren poskipäät hehkuvat kirkkaan punaisina.

– Ennen kuin kysytte, minä käytin, Teigen kirjoitti kuvaan yhteyteen viitaten aurinkorasvan käyttämiseen.

Chrissy Teigen esitteli punaista ihoaan paidattomassa kuvassa.

34-vuotias Teigen poistatti kesäkuussa rinnoistaan silikoni-implantit. Mallikaunotar halusi tuntea olonsa jälleen vapautuneeksi. Teigen kertoi Instagramissaan leikkauksen sujuneen hyvin, vaikka malli kärsikin kovista kivuista.

Teigen on kertonut ottaneensa alunperin silikonirinnat uimapukumallin töiden vuoksi. Hän uskoi muhkeamman poven tuovan hänelle enemmän töitä, mutta nyt kun ne ajat ovat takanapäin, hän haluaa palata takaisin luonnollisempaan.

– Haluan pystyä sulkemaan kokoiseni mekon vetoketjun ja maata vatsallani mukavasti. Ei ole iso juttu! Älkää huolehtiko minusta! Kaikki on hyvin, hän kertoi toukokuussa Instagramissaan.

Teigen tunnetaan uimapukumallina ja mediapersoonana. Hän teki läpimurtonsa mallina legendaarisessa Sports Illustrated -lehden uimapukunumerossa vuonna 2010.

Chrissy Teigen kuvattuna vuoden 2015 toukokuussa.

Myös muut julkkikset ovat mokailleet auringonoton kanssa. Näyttelijä Chris Pratt, 41, matkusti vaimonsa Katherine Schwarzeneggerin kanssa häämatkalle Havaijille vuoden 2019 kesällä.

Lomaparatiisin aurinko oli kuitenkin liikaa Guardians of the Galaxy -elokuvasta tunnetulle tähdelle. Näyttelijä jakoi Instagram-tilillään kuvan auringon polttamasta selästään.

Näyttelijä Chris Pratt paloi rajusti häämatkallaan.

– Saatoin tulla hieman liian rapeaksi häämatkallani #Aloe, Pratt vitsaili julkaisun kuvatekstissä.

Televisiosarjoista Teen Wolf ja Arrow tunnettu 31-vuotias näyttelijä Colton Haynes jakoi pari vuotta sitten kuvan kirkkaanpunaisesta ihostaan Instagramissa.

– Omg ettekö te vain rakasta talvea, yhdysvaltalaisnäyttelijä kirjoittaa julkaisun kuvatekstissä.

Tosi-tv-tähti ja somepersoona Kim Kardashian nukahti aurinkoon lomaillessaan Mexicossa. Aurinkorasvan unohtanut Keeping Up With the Kardashians -tähti sai aurinkolasien muotoiset kirkuvan punaiset rusketusrajat.

Somekaunotar Kim Kardashian unohti aurinkorasvan.

Rocklegenda Ozzy Osbournen 35-vuotias tytär Kelly Osbourne unohti myös aurinkorasvan ja sai kivuliaat rusketusrajat. Fashion Police -televisiosarjasta tuttu tähti jakoi palaneesta selästään kuvan Twitterissä.

– #OlenFiksu, Osbourne vitsaili Twitter-julkaisussa.