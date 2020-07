Hollywood-tähti Mark Wahlberg jakoi huolestuttavan kuvan lääkärin klinikalta – sai yllättävän diagnoosin 49-vuotiaana

Mark Wahlberg jakoi otoksen tilanteesta, jossa häneltä otetaan allergiatestiä. Sitten hän sai huonoja uutisia.

Näyttelijä Mark Wahlberg päätti avata terveydentilaansa yli 15 miljoonalle Instagram-seuraajalleen. Wahlbergin jakamassa kuvassa hän on parhaillaan allergiatesteissä.

Päivityksestä käy ilmi, että Wahlberg sai allergiatesteistä huonoja ja melko yllättäviä uutisia.

Kuvassa näkyy tähtinäyttelijän selkä, johon on testattu, mitkä eri aineet aiheuttavat allergiaa hänen ihollaan. Kymmenistä testeistä jokainen testi on aiheuttanut jonkunlaisen ihoreaktion.

– Kesti vain 49 vuotta tajuta, että olen allerginen lähes kaikelle, Wahlberg kertoo.

Wahlbergin hurjan näköinen selkä sai näyttelijän fanit lähinnä vitsikkäälle tuulelle.

– Mitä jos sinulle selviäisi, että olet allerginen viinille? lohkaisi eräs.

– Minusta nuo näyttävät lutikan puremilta.

– Niin kauan kuin et ole allerginen vaimollesi, lapsillesi ja koirallesi, kaikki on hyvin.

Wahlberg tunnetaan yhtenä Hollywoodin kovakuntoisimpana tähtenä.

Wahlberg nousi aikoinaan kuuluisuuteen Marky Markina ja Good Vibrations -kappaleella. Myöhemmin hän löi läpi näyttelijänä.

Wahlberg tunnetaan roolisuorituksistaan muun muassa elokuvissa Boogie Nights, The Italian Job, The Departed, The Fighter, Ted ja Pain & Gain.

Sittemmin hän on luonut uraa muun muassa sijoittajana kuntosalibisneksessä. Hän on ollut jo vuosien ajan tunnettu kovasta kunnostaan.