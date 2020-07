David ja Victoria Beckham juhlivat 21. hääpäiväänsä – jakoivat yltiöromanttisia kuvia parisuhteensa alkuajoilta

Videomontaaseissa on kuvia pariskunnasta 90-luvulta tähän päivään asti.

Victoria ja David Beckham viettivät 21. hääpäiväänsä lauantaina, ja jakoivat juhlapäivän kunniaksi hempeät videomontaasit Instagram-tileillään. Videomontaasit ovat täynnä vanhoja ja uusia kuvia pariskunnasta 90-luvulta tähän päivään asti.

Victoria Beckhamin julkaiseman videon taustalla soi Elton Johnin romanttinen Something About The Way You Look Tonight -kappale. Videossa on kuvia aivan Beckhamien avioliiton alkuajoilta asti.

– En voi uskoa, että on kulunut 21 vuotta siitä, kun sanoimme ”tahdon”. Neljä lasta, neljä koiraa, niin paljon naurua ja rakastan sinua enemmän joka päivä, 46-vuotias Victoria hempeili julkaisun kuvatekstissä.

Myös ex-jalkapallotähti David Beckham intoutui julkaisemaan videomontaasin, jonka taustalla soi Spice Girls -yhtyeen kappale Say You'll Be There. Victoria Beckham nousi julkisuuteen aikoinaan kyseisen supersuositun tyttöbändin jäsenenä.

45-vuotiaan Davidin videossa nähdään pariskunnan yhteiskuvien lisäksi kuvia Beckhamien neljästä lapsesta.

– Noin 23 vuotta sitten istuin huoneessa Gary Nevillen kanssa ja Spice Girls oli televisiossa. Käännyin häneen päin ja sanoin ”oi pidän tuosta joka on mustassa kissa-asussa”, David kirjoittaa julkaisussa viitaten Victorian esiintymisasuun.

– Kuka olisi uskonut, että kaikkien näitten vuosien jälkeen juhlimme 21. hääpäiväämme ja meillä on neljä kaikkein kauneinta ja täydellisintä lasta.

Parin rakkaus roihahti vuonna 1997 ja he menivät naimisiin kaksi vuotta myöhemmin.

Tältä aviopari näytti vuoden 2003 MTV Movie Awards -gaalassa.

Pari tapasi ensimmäistä kertaa, kun Posh Spice-nimellä tunnettu Victoria saapui Lontooseen katsomaan Davidin jalkapallopeliä. David Beckham oli tuolloin Manchester Unitedin nouseva tähti, mutta Victoria oli jo kuuluisuutensa huipulla. Kaikki tiesivät Spice Girlsin, niin myös Beckham.

– Hän tuli katsomaan peliäni managerinsa ja Sporty Spicen kanssa. Me tiesimme heistä tietysti, koska he olivat suuria siihen aikaan. Meillä kaikilla oli suosikki Spice Girlimme. Hän oli tietenkin minun suosikkini. Olisi hieman kiusallista, jos ei olisi ollut, Beckham paljasti Jimmy Fallonin talk show’ssa maaliskuussa.

David ja Victoria Beckham poikiensa Romeon, Brooklynin, ja Cruzin kanssa vuonna 2013.

Kaksikko ei päässyt juttelemaan toisilleen ensimmäisellä tapaamisellaan. Viikon kuluttua Victoria saapui kuitenkin jälleen katsomaan Beckhamin peliä, ja jalkapalloilija uskaltautui kysymään Spice Girls -tähden numeroa.

David ja Victoria Beckhamilla on kolme poikaa ja yksi tytär. Parin esikoispoika Brooklyn on 20-vuotias, Romeo 17-vuotias ja Cruz 15. Kuopustyttö Harper täyttää kesällä yhdeksän vuotta.