Suosikkipelin ääninäyttelijälle sataa tappouhkauksia – Ohjaaja James Gunn sivalsi häiriköitä: ”Ihmiset sekoittavat fiktion ja tosielämän”

Ääninäyttelijä on saanut useita väkivaltaisia viestejä ja tappouhkauksia pelisarjan faneilta

Ääninäyttelijä Laura Bailey on joutunut somehyökkäyksen uhriksi toimittuaan Abby-nimisen hahmon äänenä suositussa The Last Of Us Part II -videopelissä.

Ääninäyttelijä on saanut useita väkivaltaisia viestejä ja tappouhkauksia sosiaalisessa mediassa kaksiosaisen The Last Of Us -videopelisarjan faneilta, kertoo Mirror.

Selviytymiskauhuksi kuvaillun videopelisarjan fanit vihastuivat viime kuussa julkaistun The Last Of Us Part II -jatko-osan juonenkäänteistä. Pelaajat olivat näreissään etenkin ensimmäisestä The Last Of Us -pelistä tuttujen hahmojen kohtaloista.

Videopelisarjan fanit pommittavat kriitikoiden ylistämää jatko-osaa negatiivisilla arvosteluilla. Pelaajat purkavat myös turhautumistaan sosiaalisessa mediassa ja monella heistä on ollut ongelmia erottaa fantasiaa tosielämästä.

39-vuotias Bailey on joutunut kestämään loputonta herjausta sosiaalisen median tileillään. Perjantaina amerikkalainen ääninäyttelijä, joka on näytellyt myös hittielokuvissa ja televisiosarjoissa, jakoi kuvan saamistaan törkyviesteistä Twitter-tilillään.

– Yritän julkaista vain positiivisia asioita tänne, mutta joskus tästä tulee musertavaa, Bailey jakaa Twitter-julkaisussaan.

Baileyn jakamissa järkyttävissä viesteissä ääninäyttelijä ja tämän perhe uhataan tappaa. Hurjistuneet pelaajat syyttävät Baileytä videopelisarjan pilaamisesta.

– Minä löydän missä asut ja tapan sinut sen takia mitä teit, yksi uhkailijoista kirjoitti ääninäyttelijälle.

Toinen häirikkö toivoi Baileyn vanhempien kuolevan syöpään ja uhkasi ääninäyttelijän lapsen henkeä.

Laura kirjoitti myös saaneensa paljon tukea muilta faneilta ja kiitti kaikkia hyväntahtoisien viestien lähettäjiä.

– Kiitos kaikille ihmisille jotka lähettävät minulle positiivisia viestejä tasapainottaakseen tilannetta. Se merkitsee enemmän kuin voin sanoa, Bailey kirjoittaa.

Suosittu ohjaaja James Gunn sivalsi ääninäyttelijän häiriköitä.

Muun muassa Guardians of the Galaxy -elokuvan ohjaaja James Gunn antoi tukensa ääninäyttelijälle. Hän tuomitsi pelaajat, jotka eivät osaa erottaa Baileytä hänen ääninäyttelemästään hahmosta.

– Minä ymmärrän, että se harmittaa, kun jotain mistä et pidä tapahtuu hahmolle tai tarinalle, jota rakastat, mutta tämä on erittäin typerää, Gunn toteaa Twitter julkaisussaan.

– Näyttää siltä, että ihmiset sekoittavat fiktion ja tosielämän. Kasvakaa aikuisiksi.