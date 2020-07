Ilkka Kanerva ja Ben Zyskowicz ovat ehtineet kokea urallaan melkein kaiken – viime kuukausien käänteet ovat kuitenkin olleet ennen näkemättömiä

Ilkka Kanerva on laihtunut koronakeväänä lähes kymmenen kiloa. Ben Zyskowicz on saanut pihan lapsilta lempinimen Seide.

Kansanedustajat Ilkka Kanerva ja Ben Zyskowicz tunnetaan aktiivisina vauhtiveikkoina, jotka ovat aina paikalla, kun tapahtuu. Millaista heidän elämänsä on ollut koronakeväänä, kun lähes kaikki ovet sulkeutuivat?

Terve! Terve!

Eduskunnan Pikkuparlamentin pihalla käy vilske, kun pitkäaikaiset kokoomuksen kansanedustajat Ilkka Kanerva ja Ben Zyskowicz valmistautuvat Ilta-Sanomien tikkakisaan.

Ohikulkevat kollegat ja kaksi kansalaista käyvät tervehtimässä.

Nämä miehet tunnetaan. Ilkka Kanerva on ollut eduskunnassa vuodesta 1975 ja Ben Zyskowicz vuodesta 1979. Toisiinsa he tutustuivat kuitenkin jo paljon aikaisemmin.

– Näin Benin Helsingin olympiastadionilla urheilukisoissa, kun sillä oli pirun pitkä fleda, niin kuin minullakin oli siihen aikaan, Ilkka ”Ike” Kanerva muistelee 1960- ja 1970- luvun taitteen tapahtumia.

– Ben oli popcornia myymässä.

– Ei kun limsoja, Ben Zyskowicz kertoo.

Benin persoona jäi elävästi verkkokalvolle, Ilkka Kanerva kuvailee.

Muutamaa kuukautta myöhemmin 1970 Kanerva näki ”saman hemmon” Turussa Teiniliiton kokouksessa. Kohtaaminen on jäänyt mieleen mukavana hetkenä, vaikka Ilkka Kanerva hävisi tilaisuudessa Teiniliiton puheenjohtajuuden Sdp:n Erkki Liikaselle.

– Äänestin silloin Ikeä, Zyskowicz kertoo.

Molempia hymyilyttää. Kymmenkunta kaveria muodosti iskuryhmän, joka kävi turkulaisten koulujen voimistelusaleissa ”junttaamassa” eli haalimassa ääniä.

– Siellä oli makuupatjat voimistelusalien lattialla. Kävimme valistamassa, Ben Zyskowicz kertoo.

Sittemmin kumpikin on saanut kymmeniä tuhansia ääniä ja pysynyt vuosikymmeniä suomalaisen politiikan huipulla. Ilkka Kanerva on Suomen pitkäaikaisin parlamentaarikko. Hän johtaa Ben Zyskowiczia yhdellä eduskuntakaudella.

– En saa Ikeä eduskuntavuosissa kiinni millään, Ben Zyskowicz sanoo.

– Ike aikoo olla ensi kaudella vielä ehdolla, mutta minusta tuntuu, että minä en ole.

Ben Zyskowiczilla on ollut terveysongelmia. 90-luvun alkupuolella alkanutta kroonista migreeniä on voitu hieman lääkityksellä lieventää, mutta kokonaan sitä ei ole voitu parantaa.

– Päätä särkee joka päivä, hän sanoo.

Sairaus vie paljon energiaa. Tietokonetta Zyskowicz ei käytä, koska ruudun tuijottaminen pahentaa päänsärkyä. Hänen avustajansa printtaa hänelle tarvittavat paperit.

– Ilman tätä mies olisi moninkertainen ministeri, Ilkka Kanerva sanoo.

– Ei sitä tiedä, Ben Zyskowicz sanoo.

– Minä tiedän, Ilkka Kanerva sanoo.

Eri mieltä ollaan aikanaan joskus oltu, mutta henkilökohtaisia konflikteja heidän välilleen ei ole syntynyt.

– Minulla on tapana laittaa pieniä paperilappuja kokouksessa Benille ja myös muille, Ilkka Kanerva kertoo. Tapaa ei ole voinut koronakeväänä etätöissä noudattaa.

– Lappu on vähän tällaista taustakommenttia, jos ei halua kokousta häiritä.

Paperilappujen sisältöä Kanerva ei paljasta. Lappu on hänen mielestään nopeampi kuin tekstiviesti tai sähköposti.

– Me ollaan vanhan liiton miehiä, Ben Zyskowicz komppaa.

Juuri tätä moninaista vuorovaikutusta Ilkka Kanerva on jäänyt koronakeväänä kaipaamaan. Oikea politiikan tekeminen perustuu hänen mielestään vuorovaikutukseen, luottamukseen ja sosiaalisuuteen.

– Politiikan tekeminen etätyönä on hyvin aneeminen maailma, Ilkka Kanerva sanoo.

– Minä en ainakaan pysy ihan ajan tasalla, mitä vaikkapa kepun ja Sdp:n sisällä tapahtuu. Ne kuviot eivät Teams-kokouksissa oikein aukene, hän sanoo.

Tänä keväänä Kanerva on joutunut olemaan poissa ”käräjäkiviltä Helsingistä”.

– Vähän jää vajavaiseksi kaikki, kun ihmiset ovat vain naamakuvia tietokoneen ruudulla, hän sanoo.

– Kyllähän kokouksessa aina seuraa muidenkin ihmisten kuin vain puheenvuoroja pitävien reaktioita. Videokokouksessa jää koko ilmapiiri ja ihmisten reagointi kokematta.

Hei, samoin! Morjens!

Täällä Pikkuparlamentin pihalla Ben ja Ike ovat elementissään.

Tervehditään tuttuja – ja tuntemattomia.

– Haistanko mä jonkun haastattelun, tuntematon mies tulee keskeyttämään.

– Mulla olisi otsikko valmiina: Neuvostoliitto nousee taas valtaan! hän sanoo.

Ben ja Ike hoitelevat tilanteen rauhallisesti hekotellen.

Ben Zyskowiczin kevät on sujunut mukavasti etätöissä kotona Helsingin Lassilassa.

– Henkilökohtaisesti en ole kokenut olevan vaikeata sopeutua tähän tilanteeseen, Ben Zyskowicz sanoo.

Hänen mielestään ei ole ollut hankalaa pysyä poissa turuilta ja toreilta, kun siellä ei ole ollut muitakaan ihmisiä.

– Kotimme vieressä asuu tyttäreni perhe, ja kun lapsenlapset ovat olleet poissa päiväkodista, on ollut ilo nähdä lapsia päivittäin, Ben Zyskowicz kertoo.

– Pakko myöntää, että en ole aina voinut olla lapsenlapsia halaamatta.

Kriisiolosuhteissa Ben Zyskowicz kertoo toteuttaneensa sosiaalisuuttaan lastenlastensa noin viisivuotiaiden kavereiden kanssa.

Lapsenlapset kutsuvat häntä nimellä Seide. Se on jiddishin kieltä ja tarkoittaa isoisää.

– Mietin, olenko ukki vai vaari, ja yksi tuttu sanoi, että kuule, ukkeja ja vaareja on, mutta Seidejä ei ole montaa.

– Tiedätkö, mikä mä olen lapsenlapsille, Ilkka Kanerva kysyy.

Pappa, Ben Zyskowicz arvaa.

– Ei, Ilkka Kanerva sanoo.

– Olen lapsenlapsille Grande. Lastenlasten isän puolelta on vähän italialaisia vaikutteita. Niillä oli ihan samaa ajattelua, että ei tavanomaista.

Molempia naurattaa.

– Ne huutaa pihalla Grande, Ilkka Kanerva hymyilee.

– Pihan lapsille mä olen Seide, Ben Zyskowicz sanoo.

Kevät on ollut siitäkin poikkeuksellinen, että vaimot ovat nähneet Zyskowiczia ja Kanervaa harvinaisen paljon.

– Henkilökohtaisessa elämässä tietysti olen ollut ”ruoskaparlamentarismin” kohteena niin, että vaimoni on haastanut minut lenkille joka päivä, Ilkka Kanerva kertoo.

– Pikkuhiljaa on jäänyt lähes kymmenen kiloa matkan varrelle, ja ruokatottumukset ovat muuttuneet lihasta kalaan ja leikkeleet ovat jääneet sivurooliin. Leivänpäälliset ovat keventyneet, aikaisemmin oli mojovia paloja makkaraa.

Hoikistumisen on mahdollistanut myös se, ettei koronakevään takia ole ollut yhtä paljon tilaisuuksia.

– Eräs syy laihtumiselle on, että normaaliin politiikan kulkuun kuuluvat lounaat ja illalliset ovat jääneet pois.

Tavallisesti Ilkka Kanerva on arkipäivät Helsingissä, mutta koronakeväänä suurimmaksi osaksi Turussa.

– Olen saanut vaimoltani Elinalta hyvän kevättodistuksen, hän sanoo.

Tänä keväänä Ilkka Kanerva kertoo oppineensa kotona muun muassa lohen oikeaoppisen paistamisen. Aiemmin siitä tuli helposti liian kuivaa tai löysää.

– Olen saanut arjen asioita oppia kuin koulupoika, Ilkka Kanerva kertoo.

Zyskowiczin vaimo Rahime on aina välillä yrittänyt kannustaa aviomiestään kävelylenkille lähtemiseen.

– Vaimo on ollut tyytyväinen, kun olen ollut enemmän lasten kanssa.

He tekivät jo vuosikymmeniä sitten diilin, että vaimo hoitaa kaiken kodin sisäpuolella tapahtuvan ja Ben isänmaan asioita.

– Emme ole käyneet yhteisiä remonttikeskusteluita, mutta vaimo on tainnut käydä niitä itsensä kanssa. Olen kuunnellut niitä aika pitkään, keittiöremonttikin on ollut pitkään suunnitelmissa, Ben Zyskowicz naureskelee.

Mikäs salaseura tämä on? pukuherra lähestyy Zyskowiczia ja Kanervaa Pikkuparlamentin pihalla.

Keskustelijoita piisaisi, mutta jatkamme omaa keskusteluamme.

Pandemialla on inhimillisesti ja taloudellisesti dramaattiset seuraukset koko maailmassa. Siitä molemmat ovat yhtä mieltä.

– Tämän tyyppistä haastetta en ennen muista, Ilkka Kanerva sanoo.

– Luulen, että meidän poliittisen uran aikana ei ole ollut ennen maailmanlaajuisesti näin dramaattista, Ben Zyskowicz sanoo.

Kumpikin ajattelee, että Suomen valtionjohto on hoitanut tätä epidemiaa Suomessa hyvin.

– Suomi on tämän epidemian nujertamisessa yksi kiistattomia menestystarinoita, mutta sitä emme vielä tiedä, miten mahdollinen toinen aalto Suomeen iskee, Ben Zyskowicz sanoo.

Miten politiikka tulee muuttumaan, on yksi suurista kysymyksistä.

– Haasteet moninaistuvat, ja politiikan agenda hieman tietysti muuttuu. Mitä heijastuksia tällä on ulko-, puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan, Kanerva miettii.

– Ihmisten pitää kyetä neuvottelemaan ja etsimään yhteisiä ratkaisuja, eikä niitä löydetä ilman luottamusta ja keskinäistä sopimista.

Ben Zyskowicz ei usko, että pandemialla on suomalaiseen politiikkaan mitään pysyviä vaikutuksia.

– En usko, että tämä muuttaa politiikan tekemisen tapoja.

– On ihan selvää ja ymmärrettävää, että Suomi, kuten kaikki muut maat, joutuu ottamaan erittäin massiivisia velkoja ja valtio joutuu historiallisen nopeaan velkaantumisvauhtiin tämän kriisin seurauksena.

– Velan hallitseminen asettaa aikamoisia haasteita tälle hallitukselle, mutta varsinkin parille seuraavalle hallitukselle, Zyskowicz sanoo.

Kansainvälinen politiikka on sitten oma lukunsa, Zyskowicz miettii. Venäjä on kärsinyt öljyn hinnan alenemisesta paljon, ja Kiinan maine on kärsinyt, kun koronavirus on sieltä lähtenyt. Yhdysvaltojen tilanteesta puhumattakaan.

– Toivon, että tällä koronakriisillä olisi sellainen myönteinen vaikutus, että Donald Trumpia ei enää valittaisi USA:n presidentiksi, Ben Zyskowicz sanoo.

– Kyllä Trump on kaiken kaikkiaan osoittanut arvaamattomuutensa presidenttinä, hän jatkaa.

Ilkka Kanerva on samoilla linjoilla.

– Kuittaan, ettei tässä kokoonpanossa löydy Trumpin kannattajia, hän sanoo.

Ennen syksyn haasteita vietetään kesälomaa. Ben Zyskowicz pysyy kotimaassa.

Ilkka Kanerva jatkaa kesällä kuntoilua.

– Ahmin myös kaiken politiikan virran mikä mahdollista.

Toisiinsa Zyskowicz ja Kanerva aikovat olla yhteydessä kesälomalla tarpeen tullen.

Kummankaan kesäloma ei tule arvattavasti olemaan hiljainen.

Haastattelun aikana molempien kännykät soivat, ja Ilkka Kanerva ehtii hoitaa keskustelun lomassa pari lyhyttä puhelua: Terve! Terve! No morjens!

Sitten vielä itse tikkakisaan. Heti kättelyssä Ben Zyskowicz haluaa tietää, onko Ilkka Kanerva ehtinyt heittää tikkaa mökillään.

– Anna mulle vähän tasoitusta, kun mulla ei ole mökkiä, Ben Zyskowicz ehdottaa.

Molempia naurattaa.

– En ole ehtinyt harjoitella tikanheittoa yhtään, Ilkka Kanerva sanoo.

Turkulainen antaa helsinkiläiskollegansa aloittaa.

– Ole hyvä, kotikenttäetu, Kanerva sanoo.

Harjoituskierroksella Zysse heittää 8, Ike 27.

– Oi, oi, Ben Zyskowicz parahtaa.

Kisa alkaa, nyt käänteisessä järjestyksessä.

Ilkka Kanerva nakkaa tasaisen varmasti 8, 9, 6, 4 ja 1 eli 28.

– Ollaan Iken kanssa eri sarjassa, Zyskowicz sanoo jo vähän luovuttaneen oloisena.

– Ne on ne tippuneet kilot, yli viisi kiloa koronakeväänä laihtunut Kanerva naurahtaa.

On Benin vuoro heittää. Kaksi tikoista kimpoaa maahan. Kolme tikkaa osuu tauluun tuloksella 8, 6 ja 2. Se tekee hienosti 16 pistettä.

– No niin, Ben Zyskowicz sanoo.

Otetaan vielä paineeton heittokierros kisan ulkopuolelta. Ilkka Kanerva heittää 25.

– Tosi tasaista, Zysse kehuu Ikeä.

Kun paineet hellittävät, Zyskowicz heittää yllättäen kympin!

– Iltapäivän ainoa kymppi, Kanerva ilahtuu.