Tones and I valloitti maailman Dance Monkey -hitillään – vain vuosi sitten kadulla kappaleitaan soittanut tähti lähettää terveiset Almalle Suomeen

Tones and I oli vielä vuosi sitten katusoittaja, nyt hänellä on maailmanhitti.

Tones and I on Melbournessa asuva laulaja-lauluntekijä, jonka kappale Dance Monkey on viime aikojen suurimpia hittejä. Tones and I lähettää terveisiä Suomeen Almalle, jonka kanssa hän jakaa monta asiaa.

– Olen Alma-fani, Tones and I eli Toni Watson ilmoittaa IS:lle videopuheluna tehtävässä haastattelussa.

Se, että nuoret tähdet näyttävät keltaisine hiuksineen vähän samalta, on sattumaa.

Mutta onko siinä ajan henkeä ja ilmiön ainekset, että eri puolilta maailmaa suureen suosioon nousee samoihin aikoihin itsevarmoja nuoria naisia, jotka pukeutuvat Alman sanoin ”mukaviin vaatteisiin” ja kampanjoivat erityisesti itsensä hyväksymisen puolesta, kiusaamista vastaan?

Suomalaisen Alman ja australialaisen Tones and In lisäksi samaa linjaa vetää yksi viime vuosien kohutuimmista ja kehutuimmista uusista laulajista, yhdysvaltalainen Billie Eilish.

– Nimesit kolme artistia, Tones and I hymähtää.

– Se ei taida vielä olla tarpeeksi, jos kaikki muut popartistit tahtovat julistaa sekä nuorille että vanhoille naisille, miltä heidän tulee näyttää tullakseen määritellyiksi kauniiksi. Minä en ole koskaan neuvonut ketään, mitä tulisi laittaa päälle ja miten olla. Tietysti pukeudun itse juuri näin, koska näin haluan pukeutua. En koskaan käytä bikinejä tai korkokenkiä, yäk. Pukeudun samalla tavalla kuin reilu vuosi sitten soittaessa kaduilla.

Katusoittajana Tones and I löi itsensä läpi. Hänen tuleva managerinsa näki esiintymisen kadulla ja kannusti keskittymään biisintekoon.

Levytyssopimuksen Tones and I solmi vasta viime vuoden helmikuussa – ja vain kolme kuukautta myöhemmin julkaistiin kappale Dance Monkey hänen toisena singlenään.

Ja sen jälkeen Dance Monkey on komeillut listaykkösenä 30 maassa – myös Suomessa. Austra­liassa biisi on viime syksyn 24 viikon myyntiputkellaan kaikkien aikojen pitkäaikaisin listaykkönen. Saavutus on merkittävä, kun muistetaan, miten paljon kautta maailman tunnettuja artisteja ja bändejä Australiasta onkaan vuosikymmenten mittaan tullut: esimerkiksi AC/DC, Kylie Minogue, INXS, Midnight Oil, Nick Cave, Natalie Imbruglia, 5 Seconds of Summer ja Men At Work ovat kaikki tehneet omana aikanaan isoja hittejä.

Yksi puolessa tunnissa kirjoitettu laulu muutti esittäjänsä elämän, ja nyt Tones and I vaikuttaa jo vähän kyllästyneeltä koko biisiin.

Toki hän biisin tuomasta huomiosta kiitollinen, mutta jatkuvasti uutta luovana artistina hän sanoo keskittyvänsä uuden musiikin luomiseen.

– Tein Dance Monkeyn ja annoin sen pois, maailmalle, hän maalailee.

– Olen kiitollinen Dance Monkeylle, että se herätti ihmisten huomion ja monet ovat sen takia kuunnelleet muitakin laulujani. Minun tavoitteeni on elää onnellisena ja tehdä musiikkia. En halua kuulostaa röyhkeältä, enkä voi sanoa, että minun on saatava lisää maailmanhittejä. Vain vuosi sitten olin katusoittaja.

Tones and I oli vielä vuosi sitten katusoittaja, nyt hänellä on maailmanhitti.

Tulevaisuuden suunnitelmat olivatkin pitkälti tuossa: Tones and I aikoo tehdä uusia biisejä.

Niitä hän aikoo kuitenkin levyttää vain itse. Vaikka Dance Monkeyn menestys on saanut monet pyytämään uutta hittikynää kirjoittamaan vastaavia listahirmuja itselleen, Tones and I on ainakin toistaiseksi kieltäytynyt.

– En ymmärrä sitä, että laulunkirjoittamisella metsästetään vain menestystä. Minä olen kirjoittanut kaikki biisini itselleni – omasta ja ystävieni elämästä, omista näkökulmistani. On mukavaa, jos muutkin ihmiset saavat niistä jotain, mutta laulujen on toimittava ennen kaikkea minulle, Tones and I sanoo.

– Pidän itseäni ennen kaikkea esiintyjänä. Siksi minusta ei koskaan tule sellaista lauluntekijää, jolta voidaan tulla tilaamaan ”radioon sopivaa” biisiä. Sellaisiin pyrkiminen saisi minut hyvin surulliseksi.

– Elämässä on kuitenkin paljon muutakin kuin musiikki. Aion pelata koripalloa, juhlia ystävieni syntymäpäiviä ja elää kaikin puolin niin kuin ennenkin.

Koronavirus keskeytti maaliskuussa Tones and In maailmankiertueen. Juuri maaliskuun puolivälissä laulajan piti esiintyä Oslossa.

Kiertue on kuitenkin suunnitelmissa heti, kun maailma taas aukeaa.

– Toivottavasti pääsen Suomeenkin.