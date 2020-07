Dan Brownin ex-vaimo latasi kylmääviä syytöksiä suosikkikirjailijan niskaan – huijasi puolisoaan vuosia ja osteli rakastajalleen salaa kalliita lahjoja

Kirjailija Dan Brownin entinen puoliso Blythe Brown on haastanut ex-miehensä oikeuteen.

Muun muassa Da Vinci -koodi sekä Enkelit ja Demonit -suosikkikirjat kirjoittaneen kirjailija Dan Brownin taannoisesta avioerosta on selvinnyt uusia, sotkuisia käänteitä, kertoo muun muassa The Times. Brownin entinen puoliso Blythe Brown on nimittäin haastanut ex-aviomiehensä oikeuteen.

Maanantaina Rockinghamin ylimmälle tuomioistuimelle jättämässään haastehakemuksessa Blythe Brown kertoo ex-miehensä valehdelleen hänelle vuosia. Blythen mukaan suosikkikirjailija pimitti vaimoltaan vuosien ajan yhteisiä varoja, joilla hän osti kalliita lahjoja hollantilaiselle rakastajattarelleen. Blythen mukaan Brownilla oli vuosien varrella avioliiton ulkopuolisia suhteita ainakin neljän eri naisen kanssa.

– Tässä haasteessa on kysymys siitä, että puolustan ja arvostan itseäni. Olen yrittänyt jo pitkään yrittänyt sisäistää tämän shokeeraavan totuuden siitä, että Dan eli kaksoiselämää avioliittomme ajan, Blythe kertoi The Boston Globelle, joka oli ensimmäinen haasteesta kertonut lehti.

– Luotin tähän mieheen vuosikymmenien ajan ja ajattelin hänen olevan elämäni rakkaus. Nyt on tullut aika paljastaa hänen petoksensa. Kaiken tämän tuskan jälkeen on aika kertoa totuus, Blythe avautui.

Haasteessaan Blythe kertoo huomanneensa ex-miehensä käytöksessä muutoksia ensimmäistä kertaa vuonna 2014. Hän kertoo Brownin vaikuttaneen tuolloin etäiseltä, stressaantuneelta ja riidanhakuiselta. Neljä vuotta myöhemmin kirjailija kertoi haluavansa eron, mutta toivoi pariskunnan pysyvän hyvinä ystävinä. Blythe Brown muutti pois parin yhteisestä New Hampshiren kodista elokuussa 2018.

Blythe ja Dan Brown menivät naimisiin vuonna 1997 ja he erosivat virallisesti joulukuussa 2019. Pariskunnalla ei ollut lapsia.