Rudolph Valentino oli elokuvamaailman ensimmäinen seksisymboli – tähden traaginen kuolema vain 31-vuotiaana ajoi naiset epätoivoon

Rudolph Valentino oli ensimmäinen elokuvatähti, josta tuli seksisymboli.

Suuri latinalainen rakastaja. Se oli mykkäelokuvien palvotun tähden Rudolph Valentinon (1895–1926) lempinimi, jonka olivat keksineet Hollywood-mogulit. Suureen yleisöön tulisen rakastajan rooli upposi kuin veitsi voisulaan. Näyttelijä itse koki lähinnä tuskastuttavana maineensa latinorakastajana, vaikka aluksi se ehkä tuntui makealta.

Tummahiuksinen Valentino oli ensimmäinen elokuvatähti, josta tuli seksisymboli. Hänen todellisesta seksielämästään ei tiedetä oikeastaan mitään, vaikka väitteitä ja huhuja pyöri runsain mitoin.

Väitteitä seksisymbolin homoseksuaalisuudesta on esitetty lukuisia kertoja, mutta varmaa tietoa asiasta ei ole. Esimerkiksi David Bret väitti 1998 julkaistussa elämäkerrassa Valentinon valinneen vaimoikseen lesboja, koska hän oli itse homoseksuaali.

Tiedolla tähden seksuaalisesta suuntautumisesta ei olekaan väliä, sillä seksisymbolina oleminen perustuu mielikuvien herättämiseen. Ja Valentino sai naiset sekaisin.

Valokuvien perusteella on vaikea sanoa, mikä Valentinossa oli niin lumoavaa. 180 senttisellä tähtinäyttelijällä oli syvä amorinkaari ja unelias makuuhuonekatse, mutta niin oli monilla muillakin.

Valentinon tähtikuvaa syytettiin aikanaan ”miesten naisistumisesta”, josta kielivät miesten vessoihin ilmestyneet puuterilaitteet. Monet miehet halusivat näyttää Valentinolta, jolle kaikki oli mahdollista.

Rudolph Valentino elokuvassa Neljä ratsastajaa (1921).

Kasteessa Valentino sai nimekseen Rodolfo Guglielmi. Hän syntyi Castellanetassa Italiassa nelilapsiseen perheeseen. Perheen isä oli italialainen, äiti oli syntyjään ranskalainen.

18-vuotiaana Valentino lähti New Yorkiin tanssijaksi. Hän myös tanssitti naisia maksusta. Pian hän jatkoi matkaansa Los Angelesiin, jossa hän sai pieniä elokuvarooleja.

Läpimurtonsa herra teki 1921 elokuvassa Neljä ratsastajaa. Varsinainen tähti hänestä tuli samana vuonna kuvatussa Sheikki-elokuvassa. Sen jälkeen hän ei saanut ihailijoiltaan rauhaa.

Jo ennen läpimurtoaan 1919 nuori mies oli avioitunut näyttelijätär Jean Ackerin kanssa. Heidän suhdettaan on kuvattu salamarakkaudeksi. Toisaalta on arvuuteltu, että Jean Acker halusi vain kulissiliiton peittämään homoseksuaalisuutensa. He erosivat jo 1923.

Seuraavaksi Valentino avioitui Natacha Rambovan kanssa. Vaimon vaihtaminen ei tosin mennyt Valentinolla ihan putkeen. Avioituessaan Rambovan kanssa hän ei hoksannut olevansa vielä virallisesti naimissa ensimmäisen vaimonsa kanssa. Kaksinnaimisesta tuli lyhyt vankeustuomio. Sen jälkeen pari vihittiin uudelleen.

Lainvoimaisen vihkimisen jälkeen he olivatkin sitten lähes kypsiä eroamaan. Jälleen Valentino pettyi, kun toinenkin avioliitto kesti vain pari vuotta.

Toisen avioliittonsa aikana Valentino tapaili muita naisia, muun muassa puolalaista näyttelijätärtä Pola Negriä, joten ei hän myöskään panostanut liittonsa kestävyyteen. Kun Valentinon toinen avioliitto päättyi 1925, hänen terveytensä alkoi heikentyä. Seuraavana vuonna tehtiin Sheikin poika -elokuva, jonka kuvauksissa näyttelijä kärsi vatsakivuista ja pahoinvoinnista.

Oksenteleva Valentino ei ollut sitä, mitä maailmalle haluttiin näyttää. Hänen piti olla unelmien mies, joka on aina teräkunnossa.

Elokuussa 1926 Valentinolla todettiin puhjennut vatsahaava. Valentinolle tehty leikkaus onnistui, mutta hän sai leikkauksen jälkeen verenmyrkytyksen ja vaipui koomaan.

31-vuotiaana New Yorkissa kuollut Valentino sai aikaan hysterian myös kuolleena. Broadwaylla oli satatuhatta ihailijaa näyttelijän hautajaisten aikana. Monet naiset pyörtyivät surusta, haavekuvankin hautaaminen voi olla raskasta. Väitetään, että lukuisat naiset tekivät jopa itsemurhan Valentinon kuoleman musertamina. Vaikuttava oli varmasti näky, kun salarakas Pola Negri luhistui arkun päälle.

Rudolf Valentino tunnettiin muun muassa mykkäelokuvista Verta ja hiekkaa vuodelta 1922 ja Sheikki vuodelta 1921 (pieni kuva).

Myös Valentinon haudalla Kaliforniassa kävi jatkuvasti ihailijoita. Hän oli ensimmäinen elokuvatähti, joka sai naiset kuvittelemaan, että valkokankaalla nähtävä suuri rakastaja voi tulla osaksi omaa todellisuutta. Kaukorakastujia olivat ehkä monet miehetkin.

Mystisin haudalla kävijä oli mustiin vaatteisiin ja mustaan huntuun pukeutunut nainen, jonka henkilöllisyyttä ei saatu selville. 1947 vaudevilletanssijana ja konserttipianistina työskennellyt Ditra Flame väitti olevansa ”Lady in Black”.

Flame kertoi Valentinon pyytäneen, että hän kävisi haudalla, jotta näyttelijällä ei olisi niin yksinäistä. Tarinan mukaan Valentino oli käynyt katsomassa ystäviensä kasvattitytärtä Ditraa jatkuvasti sairaalassa, kun tyttö 14-vuotiaana sairastui vakavasti.

Kun Ditra Flame löydettiin kuolleena, hän oli ympäröinyt itsensä Valentinon valokuvilla ja muistoesineillä.

Kilpailevan tarinan kertoi espanjalainen tanssijatar Estrellita del Regil 1970-luvulla. Hän väitti, että mustapukuinen nainen oli hänen äitinsä markiisitar de Lara, johon Valentino rakastui teini-ikäisenä.

Muitakin naisia ilmoittautui salaperäiseksi hautavierailijaksi. Kyseessä oli laitimmainen kerta, jolloin sai yhdistettyä itsensä palvottuun näyttelijään, joten tilaisuutta ei haluttu hukata.

Väkijoukko seuraa Rudolph Valentinon hautajaissaatuetta New Yorkissa kesällä 1926.

Ei ole mikään ihme, että Valentino sai kohtalokkaan vatsahaavan. Hän tuskin uupui työmääränsä takia, mutta Suuren latinalaisen rakastajan -rooli saattoi olla liian vaativa nuorelle miehelle.