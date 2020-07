Linda Lampenius kertoo hurjista koronakokemuksistaan podcastissa: kuin päässä olisi ollut muovipussi ja naru kaulan ympärillä

Linda Lampenius kertoo Maria Veitolan podcastissa myös erikoisesta sairaalakäynnistä koronaan sairastuneen lapsensa kanssa.

Maria Veitolan Maria tässä moi -podcastissa vieraillut huippuviulisti Linda Lampenius kertoo tuoreessa jaksossa avoimesti hurjista kokemuksistaan koronan kourissa.

Lampenius kertoo jaksossa kuinka sairastui koronaan maaliskuisen syntymäpäivämatkansa jälkeen. Hän juhlisti viisikymppisiään vierailemalla miehensä kanssa Yhdysvalloissa. Lampenius kiinnitti paluulennolla huomiota kanssamatkustajien huonoon kuntoon.

– Lennon aikana kaksi miestä, jotka istuivat siinä vasemmalla puolella olivat molemmat sairaita. Toinen niistä yski koko ajan ja toinen näytti siltä, kuin sillä olisi hirveä kuume. Hänen silmänsä olivat ihan punaiset ja vetiset, ja näki että kehoon oikein sattuu. Ja kaksi päivää sen jälkeen minä sitten sairastuin, Lampenius kertoo Veitolalle.

Veitolan kysyessä pelottiko koronan sairastaminen Lampeniusta, vastaus oli selvä: kyllä. Lampeniuksen kohdalla koronan oireet eivät olleet lieviä. Monet vähättelivät Lampeniuksen kokemuksia, vaikka monella tutulla oli ollut samanlainen tauti.

– Sellainen, että ei joudu sairaalaan, mutta on olo kuin joku olisi laittanut muovipussin päähän ja vetänyt jonkun narun kaulan ympärille. Kun on mennyt minuutti, niin ei ole enää niin hirveän kiva olo, Lampenius kuvailee oireitaan.

– Ei vain saa ilmaa, ja on niin väsynyt ja sattuu joka paikkaan. Päänsärky oli outo, Lampenius kertoo hurjista oireistaan.

Hän kertoo yrittäneensä selittää miehelleen Martinille kokemaansa päänsärkyä:

– Aivan kuin olisi sahannut pään poikki ja laittanut pään hellalle, ja hellan täysille niin, että päässä kiehuu, Lampenius selittää.

Astmasta aiemmin kärsinyt Lampenius sai myös astmakohtauksia ensimmäistä kertaa vuosiin.

– Silloin mua pelotti jumalattomasti, kun sain muutaman astmakohtauksen. Mikään ei auta, hengitys vain pysähtyy totaalisesti, Lampenius kertoo.

Lisäksi Lampeniuksella oli erikoinen tinnitus.

– Mietin, että onko nämä jotain hemmetin marsilaisia, jotka on antanut tämän koronan meille! Lampenius puuskahtaa podcastissa.

Myös viulistin 7-vuotias tytär sairastui koronaan. Tyttären sairastaminen oli onneksi lievempi tapaus, mutta sairaalakäynti ihmetytti Lampeniusta.

– Mentiin sairaalaan. He sanoivat että tuo on koronaa, menkää sairaalan takapihalle, siellä on lasten oma koronavastaanottoteltta, Lampenius kertoo Veitolalle.

– Olin että mitä? Täällä Ruotsissahan on sanottu että lapsilla ei edes voi olla koronaa, ihmettelee Lampenius.

Tutkimusten mukaan Lampeniuksen tyttärellä oli kuitenkin selvästi korona.

– He sanoivat että tämä on ihan selvä. Samat oireet kuin muillakin lapsilla.

Lampeniuksen näkemys Ruotsin koronatilanteesta on jyrkkä. Hän kertoo, että monet havahtuivat tilanteeseen vasta kun tunnettu radiopersoona menehtyi.

Veitola arvelee, että Ruotsissa ihmisille halutaan vakuuttaa kaiken olevan hyvin. Lampenius uskoo näin olevan, ja kritisoi median antamaa kuvaa, vaikka maan koronaluvut ovat hurjia. Lampenius ihmettelee pääepidemiologin puheita haastatteluissa, sekä Ruotsin tilannetta yleisesti.

– Täällä on niin moni menettänyt työt. On tosi paha tilanne, hän sanoo.

Veitola on hämmästynyt, että Ruotsissa meneekin taloudellisesti huonosti.

– Ei, ei täällä mene hyvin, Lampenius sanoo.

Viulistin konserit muun muassa yhdessä Joensuun ja Mikkelin kaupunginorkesterien kanssa peruuntuivat koronan seurauksena. Lampeniusta tämä tietysti harmittaa, mutta hän kertoo saaneensa vapautuneella ajalla työstettyä tulevaa kirjaansa. Kesän lopulle Lampenius on suunnitellut vierailua Suomeen, jos tilanne sen sallii.