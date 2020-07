Tosi-tv-konkari Ana Vasquez muistelee televisiouraansa lämmöllä – entinen sinkkuäiti elää uusperhearkea, eikä enää haikaile realityohjelmiin

Tuntemattomat ihmiset ihmettelevät silloin tällöin mistä he tunnistavat muun muassa Unelmien poikamiehessä kilpailleen Ana Vasquezin.

Ana Vasquez tuli tv-katsojille tutuksi vuonna 2008 Suomen unelmien poikamies -sarjasta. Tuohon aikaan tosi-tv oli vielä melko tuore ilmiö Suomessa, ja uutuussarja herätti paljon kiinnostusta. Katsojat jännittivät, kenet unelmien poikamies Antti Peltonen lopulta valitsee kumppanikseen. Vasquez pääsi ohjelmassa pitkälle, mutta kymmenen kilpailijan joukosta voittajaksi selviytyi lopulta Bettina.

Samana vuonna Vasquez osallistui Sinkkuäidille sulhasen toiselle kaudelle kahden muun nuoren naisen kanssa. Nuori äiti tapaili ohjelmassa tapaamaansa Juhaa jonkin aikaa, mutta suhde päättyi, osin välimatkan vuoksi.

Vasquez osallistui myös Nelosella näytetyn Suomen pelkokertoimen toiselle kaudelle vuonna 2009. Aleksi Valavuoren juontamassa Pelkokertoimessa Vasquez joutui koetukselle henkisesti ja fyysisesti kammottavissa tehtävissä. Vasquez suoriutui haasteista hienosti ja hän pokasikin lopulta 10 000 euron arvoisen voittopotin. Samassa jaksossa kilpaili muitakin tosi-tv-tähtiä, muun muassa Big Brother -Sauli ja Maajussille morsiamesta tuttu Sika-Harri.

Vasquez nähtiin aikoinaan myös vieraana Maria Veitolan Maria!-keskusteluohjelmassa, ja kilpailijana Reikä seinässä -hassuttelusarjassa.

Ana Vasquez kotisohvallaan koiransa Chiquitan kanssa.

Nyt 34-vuotiaan Vasquezin muistot tiiviiltä tv-uraltaan ovat lämpimiä. Ohjelmiin osallistuminen kannatti, vaikka varsinainen voitto tulikin vain Pelkokerroin-ohjelmasta. Nyt Vasquez muistelee aikaansa tv-tähtenä Ilta-Sanomille.

– Ne olivat ylipäänsä tosi kivoja kokemuksia. Silloin olin vielä hyvin nuori. En muistele niitä mitenkään pahalla. Tapasin silloin uusia ihmisiä ja muutenkin lähdin mukaan avoimin mielin, Vasquez kertoo.

Ana Vasquez kilpaili vuonna 2008 Suomen unelmien poikamies -Antin huomiosta. Vasquez on kuvassa etualalla ruskeassa mekossa.

Haittaa ohjelmiin osallistumisesta ei hänen mukaansa ole ollut.

– Ne ovat vain rikkauksia, kokemusten kannalta. Oli mielenkiintoista olla niissä mukana.

Suomen unelmien poikamies kuvattiin suurimmaksi osaksi Espanjan auringon alla, ja Pelkokertoimessa kilvoiteltiin Argentiinassa.

– Vaikka rakkautta ei sieltä löytynyt, niin muuten oli kiva olla niissä mukana ja tietenkin pääsi vähän matkustelemaankin.

Ana Vasquez vuonna 2008 Unelmien poikamiehen kuvauksissa.

Vasquez kiittelee Unelmien poikamieheen osallistuneita muita naisia, ja kertoo ohjelman tekijöiden olleen muutenkin hyviä tyyppejä. Sinkkuäidille sulhanen -sarjan kahteen muuhun sinkkuäitiin, Hinniin ja Reginaan jäi lämpimät välit.

– Nyt ei enää oikeastaan pidetä hirveästi yhteyttä, mutta ohjelman jälkeen tavattiin käydä välillä ulkona syömässä yhdessä ja sellaista, Vasquez hymyilee.

Ana Vasquez osallistui parikymppisenä myös Sinkkuäidille sulhanen -ohjelmaan.

Tosi-tv:n suurkuluttajaa Vasquezista ei itsestään kuitenkaan tullut. Nykyään hurjasti laajentunutta realityohjelmien tarjontaa hän ei seuraa.

– En ole mikään fani. En ole ikinä seurannut tosi-tv:tä, en seurannut silloinkaan kun olin itse mukana, Vasquez paljastaa.

Vasquez ei myöskään usko enää esiintyvänsä televisiossa.

– Tällä hetkellä ei ole mitään sellaista tv-ohjelmaa, mihin menisin, hän kertoo.

Tosi-tv:n alkuaikoina sosiaalista mediaa ei vielä juuri käytetty, eivätkä realitytähdet päätyneet seuraajien silmätikuiksi yhtä helposti kuin nykyään. Vasquez on pysytellyt poissa julkisuudesta tv-uransa jälkeen.

Ana Vasquez tuli suomalaisille tutuksi useista tosi-tv-ohjelmista.

Vasquez asuu Helsingissä aviomiehensä ja kahden teini-ikäisen lapsen kanssa. Aviomies on kotoisin Dominikaanisesta tasavallasta, jossa Vasquezkin on viettänyt aikaa. Pari on ollut yhdessä kymmenisen vuotta, ja avioitui vuonna 2016.

– Minulle kuuluu hyvää. Nyt on sellainen elämänvaihe, että minulla on rauhallinen normaali elämä, hän kertoo tyytyväisenä.

– Lapset on jo aika isoja. Minulla on yksi teini-ikäinen poika, ja miehelläni on saman ikäinen tyttö. Heidän kanssaan on ihan tarpeeksi tekemistä. Lasten kasvaessa haasteet ovat vain vähän erilaisia kuin silloin kun he olivat ihan pieniä, Vasquez kertoo.

Töiden ja kodin askareiden lisäksi välillä jää aikaa myös harrastuksille. Perheen koira kaipaa lenkittämistä, ja olohuoneesta löytyy sohvan vierestä ompelukone ja saumuri.

– Enemmän harrastusmielessä tykkään ommella. Ompelen aina välillä kun ehdin, vaatetusalan artesaaniksi valmistunut Vasquez kertoo.

Nykyään myyjänä työskentelevä tv-konkari viettää nyt kesälomaa. Kesän suunnitelmina Vasquezilla on viettää aikaa kotona. Tavallisesti perhe olisi lähtenyt kesällä jonnekin etelän lämpöön, mutta tänä vuonna matkailu jää väliin.

Ana Vasquez nauttii kesälomasta kotonaan Helsingissä.

Koronakevät vaikutti myös Vasquezin elämään. Arki muuttui, kun lapset olivatkin yhtäkkiä kotona opiskelemassa.

– Kotikoulu oli raskain osa kevättä. Molemmat lapset ovat yhdeksännellä luokalla. Sen ajan jutut eivät ainakaan itselläni ole ihan tuoreessa muistissa, kaikissa aineissa nyt ainakaan, Vasquez nauraa.

– Itse pystyin onneksi käymään töissä, hän kertoo tunnelmistaan poikkeuksellisen kevään aikana.

Tavallinen arki poissa julkisuudesta maistuu, mutta Vasquez tahtoo kuitenkin vielä nähdä maailmaa.

– Matkustaminen on sellainen asia, mistä tykkään. Sitten kun lapset kasvaa, niin matkustellaan miehen kanssa vain kahdestaan. Ei ne lapset kohta varmaan edes halua lähteä meidän mukaan, Vasquez hymähtää kertoessaan tulevaisuuden haaveistaan.

Vasquez on tyytyväinen nykyiseen elämäntilanteeseensa.

Tuntemattomat ihmiset eivät enää juurikaan kiinnitä Vasqueziin huomiota julkisilla paikoilla. Takavuosien tv-tähteä lähinnä huvittaa kohtaamiset kadulla tuntemattomien kanssa.

– Enemmänkin ihmiset on että ”vitsi sä oot tutun näköinen, mistä mä tunnen sut?” tai että ”mä oon ihan varma et mä tunnen sut jostain!” Mutta sitten ei osata yhdistää että missä he olisivat nähneet minut aiemmin. Sellaista tapahtuu vielä välillä, Vasquez naurahtaa.

– On se sillä tavalla hauskaa, kun siitä on kuitenkin kauan aikaa kun olin tv:ssä. Luulisi ettei enää kukaan tunnistaisi, Vasquez ihmettelee.