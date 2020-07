Anniina Valtosen arki sai pelottavan käänteen, kun hän joutui häirikön uhriksi – tuntematon mies seurasi nuorta meteorologia viikkojen ajan

Anniina Valtonen joutui nuorempana pelottavaan tilanteeseen, kun tuntematon mies otti suosikkimeteorologin silmätikukseen.

Yleisradion säälähetykset keräävät lähes poikkeuksetta miljoonayleisön. Ei siis liene ihme, että meteorologi Anniina Valtosesta on kuluneen vuoden aikana tullut lukuisille suomalaisille tuttu kasvo. Valtonen itse ei kuitenkaan uhraa ajatuksia katsojaluvuille. Vaikka hän saakin runsaasti palautetta työstään lähes jokaisen lähetyksen jälkeen, tulee tärkein palaute yllättävän läheltä.

– Välillä näen niitä lukuja, että kuinka moni ihminen lähetyksiä on katsonut. Yritän kuitenkin olla ajattelematta sitä ja miettiä, että juttelen vain kameralle tai miehelleni, joka on siellä kotisohvalla. Häneltä tulee nimittäin aina myös kaikista suorin ja rehellisin palaute, Valtonen nauraa.

– Katsojilta saattaa tulla mitä vaan. Kyllä välillä tulee sellaistakin palautetta, että kuka tuo pyryharakka on tai miksi teillä on televisiossa tuollainen anorektinen tyttö. Mutta kestän sen, minulla on paksu nahka. Mieheni palautteella on kaikista eniten merkitystä, hän jatkaa.

Aina katsojilta saatu palaute ei kuitenkaan ole päätynyt Valtoselle ainoastaan sähköpostin tai sosiaalisen median välityksellä. Valtosen työskennellessä Nelosella sai hän eräästä television katsojasta itselleen niin innokkaan fanin, että kyseisen henkilön käytös heijastui poikkeuksellisella tavalla Valtosen arkeen ja elämään.

– Mulla oli tuolloin stalkkeri, joka jäi turvakameroista kiinni. Hän tuli aina mua työpaikalle vastaan ja lähti seuraamaan minua. Kuljin pitkään töihin taksilla, sillä emme tienneet kuinka kauan ja kuinka pitkälle kotimatkoilla hän oli minua seurannut. Jaoimme hänen kuvaansa naapurustossamme, jotta he tietäisivät ottaa tarvittaessa poliisiin yhteyttä. Se vaikutti mun elämään niin paljon, etten uskaltanut edes yksin ulkoiluttaa koiraani, Valtonen paljastaa.

– Mulle on kaikki palaute yleisesti ottaen okei, ja tervetullutta. Niiden avulla voi parhaassa tapauksessa kehittää itseään, vaikka luenkin niitä valikoidusti. Mutta sitten kun tullaan niin lähelle, että se vaikuttaa omaan arkeeni, se on liikaa. Pyrin myös suojelemaan perhettäni ja ystäviäni siltä, koska he eivät ole valinneet tätä työtä. Ei heidän silloin tule myöskään saada siitä osakseen, hän jatkaa.

Valtonen ei kuitenkaan suhtaudu ulkonäkönsä kommentoimiseen ainoastaan negatiivisesti. Hän haluaa edelleen rikkoa niitä stereotypioita, joita ihmisillä eri alojen asiantuntijoista on. Valtonen suosii työssään värikkäitä vaatteita, koska niistä tulee hyvä mieli sekä Valtoselle itselleen että television katsojille. Ruudussa hyväntuulisena näkemään totuttu Valtonen ei myöskään koskaan tuo omia murheitaan työpaikalle.

– On mullakin huonoja päiviä, kaikilla meillä on. Mutta kun mä astun työpaikan ovesta sisään, niin mulla ei ole enää huono päivä. Jätän arjen murheet ja huonot fiilikset taka-alalle. Se ei ole mun työkavereiden eikä katsojien vika, jos mä olen noussut väärällä jalalla, hän nauraa.

– Ehkä tämä on sitä iän tuomaa varmuutta. Haluan näyttää, että asiantuntija voi olla iloinen, huumorintajuinen ja hän voi olla myös nuori nainen. Asiantuntija voi pukeutua farkkuihin ja tennareihin, tai sitten näihin kirkkaanpunaisiin vaatteisiin.