Samu Haber tekee uraliikkeen ulkomaille: palaa Saksan The Voice -tähtivamentajaksi

Sunrise Avenuen Samu Haber palaa Saksan suosituimpaan viihdeohjelmaan kolmen vuoden tauon jälkeen.

Sunrise Avenue -nokkamies ja solisti Samu Haber tekee paluun Voice of Germany -laulukilpailun tähtivalmentajaksi, kertoo saksalaismedia Focus.

Voice of Germany on ollut yksi Saksan suosituimmista viihdeformaateista vuodesta 2011 alkaen. Nyt vuorossa on ohjelman 10. kausi. Haber on ollut tähtivalmentaja ohjelman neljällä kaudella, edellisen kerran kolme vuotta sitten.

Sunrise Avenua on tauolla monen muun yhtyeen tavoin, joten Haberin paluu televisioon tulee sopivaan ajankohtaan. Yhtye siirsi uransa päättävän kiertueen vuodella eteenpäin koronaepidemian vuoksi.

Ennen ensimmäistä kauttaan Voice of Germany -kilpailussa Haber otti saksan kielen tunteja parantaakseen kielitaitoaan ohjelmaa varten.

Haber ei osannut paljoakaan saksaa, ja joutui harjoittelemaan kieltä ennen ohjelman ensimmäistä kautta.

Kolmella vuosikymmenellä soittanut Sunrise Avenua on yksi Suomen menestyneimpiä yhtyeitä. Se on myynyt maailmalaajuisesti yli 2,5 miljoona albumia. Kulta- ja platinalevyjä lojuu Haberin varastolla peräti 58 kappaletta.

Erityisesti Keski-Euroopassa suosioon noussut Sunrise Avenue perustettiin vuonna 2002. Suomalaisyhtyeen hittejä ovat muun muassa Hollywood Hills, Fairytale Gone Bad ja Forever Yours.

Yhtye kertoi lopettavansa yhteisen taipaleensa joulukuussa 2019. Haber kertoi IS:n haastattelussa, kuinka musiikin tekeminen yhtyeelle ei vain ollut enää entisellään. Uutiset järkyttivät fanit, joita oltiin kutsuttu tiedotustilaisuuteen ympäri Eurooppaa.

Sunrise Avenuen solisti Samu Haber oli alkuvuonna otsikoissa jäätyään kiinni huumeiden käytöstä.