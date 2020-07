Will Smith joutui erikoisen kolmiodraaman keskelle: suosikkiräppäri väittää olleensa vuosien salasuhteessa Jada Smithin kanssa

Laulaja August Alsinan mukaan hänellä oli vuosia kestänyt romanssi Will Smithin vaimon Jada Pinket Smithin kanssa.

Amerikkalaislaulaja August Alsina, 27, väittää olleensa vuosien ajan suhteessa näyttelijä Will Smithin vaimoon Jada Pinket Smithiin, 48, kertoo Daily Mail.

Erikoisen kuviosta tekee se, että Alsinan mukaan salasuhde olisi saanut Will Smithin siunauksen.

Will Smith on amerikkalaismedioiden mukaan kiistänyt Alsinan hurjat väitteet, että hän olisi antanut luvan parivaljakon vuosia kestäneelle suhteelle.

Will Smith ja Jada Pinkett Smith menivät naimisiin vuonna 1997.

August Alsina kertoi jo päättyneestä suhteesta The Breakfast Club -aamushow’ssa Angela Yeelle. Hän myönsi olleensa rakastunut Jadaan.

– Istuimme alas Willin kanssa ja kävimme keskustelua heidän suhteensa muutoksesta avioliitosta elämänkumppanuuteen. Hän antoi minulle siunauksensa, Alsina kertoi haastattelussa.

–Annoin elämästäni vuosia siihen suhteeseen ja voin sydämeni pohjasta sanoa rakastavani häntä todella paljon, August Alsina kertoi haastettelussa.

Page Sixin mukaan Jadan ja Willin lapsi Jaden, 21, esitteli Alsinan alun perin äidilleen.

Alsinan mukaan että heistä tuli hyvin läheisiä ja suhde syveni nopeasti. He lomailivat yhdessä koko perheen voimin Havaijilla vuotta myöhemmin. He myös osallistuivat yhdessä vuoden 2017 BET-palkintogaalaan.

– Annoin elämästäni vuosia siihen suhteeseen ja voin sydämeni pohjasta sanoa rakastavani häntä todella paljon. Minulla on valtavasti rakkautta häntä kohtaan.

– Omistauduin sille täysin. Jos kuolisin tällä hetkellä, olisin sujut asian kanssa, sillä ehdin antaa itseni jollekin kokonaan.

Alsina kertoo suhteen vaikuttaneen häneen ja uraansa niin voimakkaasti, että hän koki parhaaksi ratkaisuksi lopettaa asian salaamisen.

– Tämän keskustelun käyminen on vaikeaa, sillä asia on minulle niin iso ja ihmisten on vaikea ymmärtää sitä, mutta se vaikuttaa minuun niin paljon, että en voi puhua muuta kuin totuuteni.

Laulajatähden mukaan suhde kesti vuosia, mutta hän ei kertonut haastattelussa, mihin ajanjaksoon suhde sijoittui.

Jada Pinkett Smith on nähty monissa elokuvissa ja tv-sarjoissa.

Jada on ollut naimisissa Willin kanssa vuodesta 1997 saakka ja parilla on kaksi lasta, Jaden ja Willow, 19. Tämän lisäksi Willillä on poika Trey, 27, edellisestä liitostaan Sheree Zampinoon.

Will ja Jada tapasivat Bel-Airin prinssi -hittisarjan koekuvauksissa. Jada pyrki Smithin roolihahmon tyttöystävän rooliin, muttei saanut sitä. Smith näytteli sarjassa vuosina 1990–1996 ja nousi sen myötä Hollywoodin kirkkaimpien tähtien joukkoon.

Hittisarjan kautta tavannut pari seurusteli muutaman vuoden, kunnes Will kosi. Asiat etenivät nopeasti ja häitä juhlittiin pian. Parin ensimmäinen yhteinen lapsi, Jaden-poika syntyi seuraavana kesänä.

Jada ja Will Smith lapsiensa Willowin ja Trayn kanssa.

Haastattelun lopuksi Alsina toteaa, että hän ei halua aiheuttaa ongelmia ottaessaan asiaa esille.

– Siitä riippumatta, mitä ihmiset uskovat, en halua luoda ongelmia. En pidä draamasta. Draama saa minut ahdistuneeksi.

– Rakastan heitä, he ovat kuin perhe minulle. Minulla ei ole pahaa sanottavaa heistä, he ovat upeita ihmisiä.

Jada on aiemmin kiistänyt huhut, että hän ja Will olisivat avoimessa suhteessa. Hän on myös todennut haastatteluissa, että he eivät tule eroamaan koskaan.

August Alsina on 27-vuotias amerikkalainen hip hop -muusikko, joka on lyhyestä urastaan huolimatta haalinut Spotify-palvelussa jo kymmeniä miljoonia soittokertoja. Tähden suurimpia hittejä ovat No Love ja I Luv This Shit.